No sólo una foto emocionante, sino una iniciativa que une los eslabones de la historia judía

Hace pocos días, al conmemorarse Iom HaShoá, el Día recordatorio del Holocausto, circuló una foto impactante. Un sobreviviente de la Shoá colocándose los tfilin para rezar, rodeado de combatientes de una unidad especial de Mishmar Hagvul, abocada a la lucha anti terrorista. No era necesario agregar demasiado al relato. El pensamiento que inmediatamente surgía de la mente-y el corazón- era que años atrás, cuando era víctima de los nazis, habría necesitado esa protección.

Hubo quien rápidamente hizo circular una combinación estremecedora, esa foto junto a otra, de la época de la Shoá, en la que un judío con tfilin es acosado de los soldados nazis que lo rodean y se burlan de él.

Pero ni siquiera era necesario poner esa imagen junto a otra de aquellos tiempos oscuros. Todos sabemos lo que ocurrió en la Shoá. Por ende, todos podemos apreciar el significado de ver a un judío que vivió aquel horror, acompañado por jóvenes representantes de la defensa nacional del Estado de Israel, cuyos rostros no se ven pero cuya misión está clara: defender al Estado judío y su pueblo, algo que nadie hizo en la Segunda Guerra Mundial.

El sobreviviente que aparece en la foto es Yehezkel Hershtig, de 91 años.

1- Estimo que muchos habrán visto la foto, pero recibí de la @israelpolice la filmación y no puedo dejar de compartirla. Este es Yehezkel Hershtig, de 91 años, sobreviviente de la Shoá, que en Iom HaShoá se colocó los tfilin para el rezo judío, acompañado de una unidad de combate pic.twitter.com/ffb8qMtdoM — Jana Beris (@JanaBeris1) May 1, 2022

Resulta que la foto en cuestión, así como el video que aquí compartimos, no son una iniciativa aislada.

Resulta que esta unidad anti terrorista de Mishmar Hagvul acompaña a sobrevivientes de la Shoá durante todo el año, en el marco de proyectos especiales impulsados por el Jefe de Mishmar Hagvul Amir Cohen.

Distintas unidades de Mishmar Hagvul “adoptan” sobrevivientes de la Shoá, los acompañan –no sólo emocionalmente-inclusive a tratamientos médicos y en distintas necesidades. Cabe recordar que hay quienes no tienen familia y están solos, lo cual acrecienta la dimensíón de estas iniciativas.

Amir Cohen, comandante en Jefe de Mishmar Hagvul, declaró de cara a Iom HaShoá dias atrás que “señalar esta fecha refuerza el mensaje del ´nunca más´”, y explicó. “Nunca más nuestra seguridad, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestros hijos y nuestra independencia estarán en manos de nadie que no seamos nosotros mismos.Nuestra fortaleza como Policía es la capacidad de defender los derechos de la población del Estado de Israel y de tratar con mano dura a quienes piden dañarnos, que es lo que nuestros combatientes hacen a lo largo de todo el año”.

Amir Cohen, Jefe de Mishmar Hagvul

Amir Cohen contó que Yehezkel Hershtig, a quien sus efectivos acompañaron en las imágenes difundidas, llegó a la tierra de Israel tras haber sobrevivido a campamentos de trabajo y de exterminio en Rumania. Construyó en Israel su familia y vive en Jerusalem.

En un libro con sus memorias, Hershtig escribió: “Cuando llegué a la tierra de Israel y vi por primera vez en mi vida al guardia judío, al soldado judío, comprendí que el sueño de mi vida, se estaba cumpliendo, el sueño de un país propio, que tanta falta me hacía”. Y agregó: “No sólo en el campamento de trabajo durante la guerra, sino también de niño, cuando me daba miedo estar en la calle, ya que en cualquier ocasión me atacaban por el hecho de ser judío. Sentía que no había lugar para la esperanza que alguien me proteja cuando sea necesario. Pero ahora estoy en nuestro hogar y nuestro ejército me protege”.