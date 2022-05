La verdad sobre la muerte de la periodista palestina de Al Jazeera en Jenin

La trágica muerte este miércoles temprano a la mañana de la periodista Shirin Abu-Aqla (51) de Al Jazeera que cubría intercambios de fuego entre soldados israelíes y palestinos armados en el campamento de refugiados Jenin, es un hecho indiscutible. Pero a juzgar por la tormenta de incitación anti-israelí en las redes en el mundo árabe, derivada en gran medida del hecho que Shirin era muy conocida y cubría la región desde hace tiempo, puede que haya otra víctima de la situación: la verdad.

Antes de desarrollar el análisis, aclaramos: nosotros no tenemos forma de determinar quién le disparó. Pero sí podemos analizar, según los elementos en el terreno que se han publicado, que hay varios motivos para dudar de la afirmación de Al Jazeera que el responsable fue Israel.Pero dado que los palestinos se apresuraron a darle sepultura sin acceder al llamado israelí de realizar una autopsia e investigar conjuntamente su muerte, todo es más complicado.

Aunque en el primer comunicado sobre la muerte de la periodista, que salió del Ministerio de Salud palestino, no se determinaba quién le había disparado sino únicamente que había sido alcanzada por el fuego en el campamento de refugiados Jenin, poco después el jefe de la oficina de Al Jazeera “informó” que había sido baleada por soldados israelíes. No estuvo en el terreno, no investigó, no tenía elemento ninguno para determinarlo, pero él decidió. Y de allí empezó el coro ya conocido y nada sorprendente de acusación explícita a Israel, a “la ocupación”, a “los sionistas” y demás.

Puede no sorprender cuando se trata de informaciones de fuentes árabes en general y palestinas en particular,pero es especialmente lamentable que lo determinen también agencias de prensa internacionales que tal como sucede muy a menudo, simplemente repiten las versiones palestinas. Lo vimos claramente en la cuenta de Tweeter de AFP.

Ahora, a los hechos

En un video difundido por Avichai Adraee (se pronuncia Avijái Adraí), portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel en árabe, se ve claramente que un palestino armado dispara en forma indiscriminada hacia un callejón en el campamento de refugiados Jenin. “De acuerdo a estimaciones preliminares, eso resultó en la muerte de la periodista Shirin Abu Aqle”, escribe el portavoz israelí. Y explica. “Se vanaglorian de haber matado a un soldado, pero nosotros lo negamos”. Ningún efectivo israelí fue muerto en el operativo en cuestión, destinado a detener sospechosos de estar planeando atentados terroristas en Israel.

Esta podría ser la prueba que la cronista de Al Jazeera muerta hoy fue baleada por los palestinos. Se ve el fuego indiscriminado a un callejón. Luego se oye a los palestinos gritando felices que alcanzaron a un soldado israelí .Pero la única víctima en el lugar fue ella.

Adraee agrega: “¿Es ese soldado del que hablan, la periodista Abu Aqla? Ofrecimos llevar a cabo una investigación conjunta y una autopsia pero se han negado. ¿Por qué?”. Comenta en la continuación de su hilo que “quizás se niegan para intentar esconder la verdad”.

A esto, Adraee agrega “nuestro profundo pesar por la muerte de la periodista Shirin Abu Aqla, con quien hemos estado trabajando a lo largo de los años”, señalando que “damos mucha importancia a la libertad de prensa y trabajamos para respetarla y protegerla”. También el portavoz de la Cancillería israelí Lior Haiat publicó un comunicado especial expresando pesar por la muerte de la periodista y recalcando la importancia de la prensa libre en toda democracia.

Shirin vestía un chaleco que la identificaba como prensa y llevaba casco protector.

En detalle

Aquí compartimos elementos publicados por Abu Ali Express en Telegram, dado que siempre toma lo difundido por las propias fuentes palestinas en árabe, que puede ser interesante indicativo de la verdad.

- Este miércoles a las 6.30 de la mañana los palestinos informaron que se había disparado a una de las periodistas más famosas de Al Jazeera, Shirin Abu Aqla. Dijeron que había recibido un balazo en la cabeza. Más tarde falleció en el hospital de Jenin.

-El primer comunicado del Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina decía que había resultado herida en la cabeza y que otro periodista, Ali Samudi, había recibido un disparo en la espalda. El ministerio dijo que eso había ocurrido “durante la entrada de tropas israelíes a Jenin”, pero no decía en ningún momento que ello fue por disparos de Tzhal.

- Abu Ali , un analista israelí dedicado a seguir y analizar permanentemente las redes árabes en general y palestinas en particular-que publica solamente bajo este seudónimo- recuerda a sus lectores que Al Jazeera es una cadena televisiva sumamente hostil contra Israel y que sus reportes no son ecuánimes ni objetivos. Esto, como prólogo a la siguiente afirmación, que ya mencionamos al comienzo de esta nota: el primero que decidió que la muerte de Shirin fue resultado de disparos de soldados israelíes –y no, de una opción alternativa, de los palestinos armados a lo que se enfrentaban los soldados- fue el director palestino de la oficina de Al Jazeera. No un médico, no el Ministerio de Salud Palestino, sino el director de la oficina de Al Jazeera. “Desde que él lo declaró, se dio la señal y se abrió el coro bien orquestado contra Israel. Todos se alinearon con ello, incluyendo fuentes oficiales de la Autoridad Palestina que hasta ese momento habían estado en silencio”.

- Muy poco después de los disparos fatales, se publicó en la cuenta del ya citado portavoz en árabe de Tzahal, el video que muestra a uno de los palestinos armados disparando hacia un callejón y diciendo luego que alcanzó a un soldado israelí que está en el suelo. O sea qué él identificó que había herido (o matado) a alguien y lo informó a los demás.

- Pero el portavoz del ejército recalca que ningún soldado herido murió ni resultó herido en el operativo contra los terroristas.

- Casi enseguida apareció en los medios palestinos una corta filmación en la que se ve que intentan evacuar a alguien que yace herido. Hablan en masculino. O sea, alguien grita “levántelo”. Pero después corrigen y dicen que es una mujer.

Aquí otra imagen interesante, gracias a @Abualiexpress . Se ve a los palestinos tratando de levantar a quien fue baleado, seguros que es un soldado, y dicen "levántelo", en masculino. Pero no era un soldado, porque no hubo ninguno herido, sino la periodista de Al Jazeera.

- Otro dato proporcionado por Abu Ali se refiere a las heridas del periodista Ali Samudi. El Ministerio de Salud palestino dijo que resultó herido en la espalda. Y Abu Ali analiza: “Dado que él no acompañó a las fuerzas de Tzahal sino a los palestinos armados , filmando a las fuerzas de Tzahal, o sea mirando a las tropas, es más que probable que el disparo en la espalda haya venido de un palestino armado”.

Israel continúa llamando a una investigación conjunta de la muerte de la periodista, pero los palestinos optan por ahora por acusar a Israel, sin responder a la terminante exhortación israelí.