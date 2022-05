Glenn Close: la actriz de Hollywood reflexiona sobre hablar farsi en el drama internacional de espías Tehran

La actriz nominada al Premio de la Academia también le dijo al podcast Sky News Backstage que disfrutó haciendo algo fuera de Hollywood para el drama de espionaje.





Con una carrera que abarca casi 50 años, una gran cantidad de trabajo y no menos de ocho nominaciones al Premio de la Academia, sería justo asumir que no hay mucho que Glenn Close no haya hecho en lo que respecta a la actuación.



Pero para su último papel, en la serie dramática internacional de espías Tehran, la estrella se encontró hablando farsi por primera vez.



El programa regresa para una segunda temporada, y Close se une al elenco como una renombrada psicóloga y agente encubierta del Mossad asignada para supervisar al personaje principal en su nueva misión.



El coprotagonista de Close, Niv Sultan, quien interpreta al personaje principal en el programa, dice que la respuesta a la primera serie ha sido especial.



"Honestamente, no esperábamos que el programa tuviera tanto éxito y las respuestas fueron increíbles", dijo.



"Ese es el regalo de nuestra profesión: estás haciendo algo que nunca puedes saber qué sucederá, nunca puedes saber cuál será la reacción y, de repente, la reacción es increíble.



"Así que solo podemos abrazarlo y abrazarlo y seguir trabajando duro".



La segunda serie de Teherán está en Apple TV+.



Ella le dijo al podcast Backstage de Sky News que nunca antes había hablado el idioma iraní y que disfrutó inmensamente el desafío.



"Fue un verdadero ejercicio mental, fue un rompecabezas", dijo Close.



"Por mucho que te afines a algunos de los sonidos y cómo hacerlos y la construcción de las oraciones, aún se reduce a, hasta que llegas al punto en el que puedes pensar en un idioma, básicamente es solo memorizar un sonido tras otro, luego aprender cuál debe ser la entonación y luego hacerlo en un tempo que sea creíble.



"Y eso fue un gran desafío y una de las emociones de hacerlo... fue muy divertido y un muy buen ejercicio".



El programa, sobre el espionaje entre Israel e Irán, es claramente ficticio, pero Close dice que la televisión y el cine pueden ayudar al público a comprender la política mundial y los acontecimientos del mundo real.



“Creo que lo que el drama puede hacer con una gran escritura es dar elocuencia a algunos de los problemas más espinosos que están sucediendo en el mundo”, dijo.



"Personalmente siento que nos falta elocuencia y piensas, 'oh, así es como habla la gente', pero no, a lo largo de la historia, los grandes líderes son personas que tenían elocuencia, y eso significa que sabían en qué orden poner las palabras que en realidad comunicarse directamente al corazón de ambos lados de lo que sea, y eso es lo que necesitamos urgentemente en el mundo de hoy.



"Y creo que es a través de la escritura y la creación de personajes con los que las personas pueden relacionarse, que en realidad tal vez incluso inconscientemente, obtienen una percepción de las cosas que no tenían antes".



La primera temporada de Tehran fue aclamada por la crítica y un gran éxito; incluso ganó el premio al mejor drama en los Emmy internacionales del año pasado, la primera serie israelí en ganar el premio. Close admite que fue atractivo hacer algo fuera de Hollywood.



"Mucho, se trataba de un área del mundo en la que nunca había estado, incluso filmar en Grecia fue una experiencia nueva, tener un elenco y un equipo que no hablaban inglés, quiero decir, no su lengua materna". ella dijo.



"Y ser parte de un programa que una plataforma como Apple TV+ considera lo suficientemente digno como para darle una audiencia global, eso para mí es emocionante, que un programa como Teherán que emana de Israel, creado por una mujer, ahora se muestre en todo el mundo". ."