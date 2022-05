Terrorista con baby-face

El sistema es bastante hábil…y cruelmente peligroso. Tras años de envenenar las mentes de los niños y jóvenes palestinos con mensajes de odio y demonización de Israel, las organizaciones terroristas palestinas los exponen a los mayores peligros convenciéndolos de que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos , su familia y su pueblo es morir matando. Y luego, cínicamente, cuando mueren en enfrentamientos armados o cometiendo un atentado, publican sus fotos, afirmando que “Israel asesinó a un niño”.

Esto no es nuevo en absoluto. Pero este sábado resultó especialmente notorio, a raíz de la muerte de Amjad Fayed, de 17 años, del campamento de refugiados Jenin, cuyas facciones eran especialmente infantiles. Como era de esperar, los palestinos acusaron a Israel de matar a un niño palestino en Jenin, afirmando evidentemente que fue en sangre fría sin motivo ninguno. Y la “baby face” de Amjad facilitan que el mensaje mentiroso se reproduzca como fuego en las redes sociales.

¿Por qué mentiroso?

Porque Amjad era miembro del brazo armado del Jihad Islámico, que lo presentó como tal después de su muerte y hasta comunicó que había muerto en un enfrentamiento con el ejército israelí.

Palestinian propaganda is at it again, same tricks, nothing new.



"Innocent child" shot dead by occupation forces, showing his baby face.



Attached is one of many pictures of Amjad Fayed. Islamic Jihad announced that he's a member of their military wing. #Jenin#FreePalestine pic.twitter.com/otIVqAhnQr