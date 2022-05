Entre la felicidad familiar y la historia judía

Hace pocos días, nuestra adorada hija Mijal y su gran compañero Gai Maich, contrajeron matrimonio, dando así un paso significativo hacia una vida compartida, con mucho amor y los valores que los caracterizan a ambos. Estamos por cierto muy felices.

Dos días antes de la boda, mi querida nuera Stella mandó un mensaje en el grupo familiar: “Mijali y Gai, mi abuela Bronia, la mamá de mamá, y mi tía Ania, hermana de mamá, me pidieron transmitirles Mazal tov, muchos, muchos, muchos buenos deseos. Mi abuela recalcó que se merecen felicitaciones por casarse ya que no es fácil formar una pareja y construir un hogar”.

Y Bronia sabe lo que son las peripecias de la vida. En la Segunda Guerra Mundial, huyó de su Ucrania natal a la zona de Kazahstan junto a su madre, a quien Stella llama la abuela Roza. Perdió a su padre en el campo de batalla. Bronia y su madre pasaron hambre, días enteros sin comer. En su huida, encontraron un pan tirado en la nieve y eso les salvó la vida. “Si no hubieran hallado ese pan”, dice Stella hoy, “no habrían sobrevivido” .

Hace cerca de 30 años, Bronia llegó a Israel desde Rusia.

Especial emoción: Bronia con su bisnieta Shaked

Y tras el ineludible dibujo de un corazón, Stella explicó el motivo de la gran emoción con que su abuela enviaba el saludo a Mijal y Gai, algo que nos hizo pensar en la importancia de seguir adelante construyendo eslabones en la historia judía: “Ayer, 9 de mayo, mi abuela celebró el día de la victoria sobre Alemania nazi, lo cual da un significado mucho mayor aún a estas palabras que les transmite, cuando están por casarse aquí”.

Los judíos de la ex Unión Soviética no vivieron en su enorme mayoría la Shoa como sus hermanos de Europa Central y Oriental. No estuvieron en ghettos y campos de concentración, pero lejos estuvieron de la tranquilidad. Pasaron otros tipos de penurias y sufrimientos.

Hasta ahora, entre los israelíes provenientes de aquellos lares, el 9 de mayo, día de finalización de la Segunda Guerra Mundial, es una jornada de fiesta y celebración. Familias se reúnen y recuerdan, agradeciendo haber quedado con vida.

Uno de los veteranos de la II Guerra Mundial , oriundo de la ex URSS, en la ceremonia recordatoria llevada a cabo días atrás en Jerusalem con motivo del 9 de mayo, por iniciativa del Ministerio de Inmigración y Absorción de Israel (Foto: Noga Malasa)

Recordando, el 9 de mayo, una fecha clave para el mundo y muy especialmente en la tradición de los judíos de la ex Unión Soviética (Foto: Noga Malasa)

Por eso, Stella, que nació en Rusia y llegó a Israel a los 3 años de edad, comprende muy a fondo el significado especial de las palabras de su abuela. “Es un milagro que estamos hoy aquí, con vida. Por eso mi abuela se emociona especialmente al saber que Mijali y Gai forman un nuevo hogar en Israel”.