Enorme pérdida para la colectividad judía uruguaya: falleció Roberto Wajner

Con profunda tristeza recibimos la noticia sobre el fallecimento del muy querido Roberto Wajner, quien se había contagiado recientemente de Covid y sufrió lamentablemente un rápido deterioro.

Supuestamente , cuando fallece una persona de 90 años- cumpleaños redondo que Roberto (z”l) había cumplido hace poco, con su alegría característica- uno no dice que la muerte fue “prematura”. No significa que no duela , pero haber llegado a esa edad, es haber sido bastante longevo, y más aún cuando se lleva una buena vida, plena de logros y con la bendición de haber formado una familia unida por el amor. Pero quien conoció a Roberto Wajner sabe que le tendría que haber quedado mucho por vivir, por compartir su don de gente, su sapiencia y buen humor, sus ganas de aportar y vivenciar las variadas expresiones de su condición de judío y uruguayo.

Recordamos, de una hermosa entrevista que nos concedió- que puedes leer apretando aquí - la historia sobre las corridas que se daba entre los partidos de fútbol en el barrio Sur donde vivía y el servicio religioso en la sinagoga Va´ad Ha´ir con la que siempre estuvo identificado. Sin choque de ninguna índole, vivió plenamente su condición de judío y de uruguayo, orgulloso de ambas al mismo tiempo.

Sin ser una persona religiosa en el término estricto de la palabra, era sí un gran conocedor de las fuentes judías que mamó desde pequeño, fruto ineludible del hogar en el que creció. Era un enamorado de la vida comunitaria-fue Presidente de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya donde estudiaron todos sus hijos y de la Comunidad Israelita (Kehila)- y de la continuidad judía. Jugó un rol preponderate en la erección del Memorial del Holocausto en la rambla y estaba ligado al tema hasta ahora.

Pero ante todo, Roberto era un enamorado de su familia, de su amada Anita por la que nos contó en aquella entrevista sintió un “flechazo” apenas la vio, sus hijos y nietos, dispersos en Uruguay, Israel y Estados Unidos, pero unidos en un lazo familiar muy fuerte que viene por las raíces que él y Anita supieron construir.

Roberto Wajner se fue tras haber vivido una buena vida plena de significado. Duele saber que ya no estará físicamente entre nosotros, pero tal como nos escribió un amigo común, quedará por siempre la suerte de haberlo conocido.

Vayan estas líneas como un fuerte abrazo de condolencias, de todo corazón. Que en su bendita memoria hallen consuelo. Y que no sepan más de dolor.