Nunca esperé que el virus desaparezca totalmente, revela el jefe de Pfizer

El Dr. Albert Bourla, Gerente General de Pfizer, cuya vacuna contra el Covid-19 cambió radicalmente el manejo de la pandemia , recalca en una entrevista especial al canal 11 de KAN, la televisión pública israelí, que el virus contra el que lucha no desaparecerá en los próximos años. Al mismo tiempo no tiene dudas: las vacunas permitieron a la gente “volver a su vida”.

Bourla se encuentra en Israel porque este miércoles será uno de los galardonados con el premio Génesis, considerado el Nobel judío, entregado por el Estado de Israel. Y en la mencionada entrevista, combinó el tema de la pandemia con su emoción por volver a Israel a los 60 años, recordando aún el viaje que realizó de jovencito, cuando tenía tan solo 15 años. “No tengo palabras para expresar la emoción que siento. Cuando llegué, quería arrodillarme y besar la tierra”, le dijo al periodista Moav Vardi de KAN, director del área internacional.

Bourla, entrevistado por Moav Vardi de KAN (Foto: captura de pantalla)

El tema central de la entrevista-que fue presentada este domingo por la noche como completa al ser transmitida, pero que claramente parecía cortada y resumida en varios momentos- fue la batalla contra el Covid-19. Y la noticia más importante es que Pfizer ya está trabajando intensamente en la vacuna contra el Omicron pero recién al decidirse definitivamente su composición-para ello habrá el 28 de junio o poco después un encuentro especial con la FDA de Estados Unidos- se podrá concretarla. “Ya puedo asegurar que estamos prontos para empezar inmediatamente a producirla”.

Su entrevistador planteó, con lógica, el problema más evidente: que mientras se desarrolla una nueva vacuna adaptada a la última cepa, surge otra cepa que la deja obsoleta o al menos puede limitar su efectividad. “Es cierto que las variantes se adaptan más rápido que lo que quisiéramos, necesitamos procesos más acelerados”, respondió el Dr. Bourla. “Nuestro objetivo más importante es poder desarrollar una nueva vacuna en menos de 3 meses”.

Sobre la posibilidad de desarrollar una vacuna que pueda inmunizar de todas las cepas, señaló que “no es algo fácil desde un punto de vista técnico, ya que no no se sabe de antemano cómo serán las mutaciones. Esperamos poder mejorar el repertorio que cubra más opciones, pero es complicado”.

Ineludiblemente, el periodista israelí le preguntó cuándo terminará la pandemia . “Creo que si define el fin de la pandemia como desaparición del virus, no creo que eso sea algo que ocurrirá en los próximos años. En realidad, nunca esperé que sucedaalgo así”, respondió. “Pocos virus en la historia desaparecieron totalmente. Pero las vacunas nos han devuelto la vida. Lo he confirmado también aquí, en Israel. La gente sale, vi desde la ventana de mi habitación en el hotel a niños jugando a la pelota en la playa…y todo eso no es posible si no hay vacunas”. Y agregó: “No creo que erradicaremos el virus del mundo, pero si 9 de los 10 casos de contagios quedan fuera del hospital, eso es muy importante”.

Bourla aspira a que con una vacuna anual, algo similar a lo que se hace con la gripe, la gente se pueda sentir protegida. Al mismo tiempo recalca que el Covid-19 no es como una gripe y sostiene que ningún médico alegará algo así.

Al finalizar la entrevista, Moab Vardi preguntó al Dr. Albert Bourla qué es , de su agenda en Israel, lo que aguarda con mayor expectativa y emoción. Bourla no dudó ni un momento. “Este lunes, mi visita a Yad Vashem”, dijo en referencia al Museo recordatorio del Holocausto en Jerusalem. “Lo espero ansioso, estimo que como cualquier otra persona cuyos padres casi no lograban sobrevivir en el Holoausto. Para cualquier judío tiene mucho sentido estar allí”.