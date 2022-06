El Centro Peres quiere transformar el país start up en región start up

En el centro de la paz y la innovación está la creencia mutua en el poder propio para cambiar el mundo, dice Yarden Leal-Yablonka, subdirectora general del Centro Peres para la Paz y la Innovación, a NoCamels desde el antiguo sofá de Shimon Peres. Son dos conceptos críticos que no solo refuerzan a una comunidad sino que se refuerzan mutuamente. Conceptos que están en el corazón del legado de Shimon Peres y del trabajo continuo del Centro, explica.

El Centro Shimon Peres para la Paz y la Innovación sirve como centro físico de Start-Up Nation en Jaffa. Fundado por el ex primer ministro y presidente israelí Shimon Peres en 1996, el centro destaca de manera única la innovación y la historia de Israel.

El edificio del centro, que se inauguró oficialmente en 2019, se inspiró en el viaje del expresidente estadounidense Barack Obama a Jerusalén unos años antes, durante el cual pidió ver las últimas innovaciones de Start-Up Nation. Mientras se armaba una exposición ad-hoc, Peres se dio cuenta de la necesidad de un hogar permanente para la innovación en Israel. Al mostrar nuevas empresas israelíes y crear programas de tutoría, como el evento de tutoría empresarial Marketplace que se lleva a cabo esta semana, el centro continúa impulsando la innovación israelí.



Más que destacar la innovación y la paz israelíes, y el país con la mayor cantidad de nuevas empresas per cápita, Peres concibió el centro con un objetivo mayor en mente: transformar la Nación de empresas emergentes en una "Región de empresas emergentes".



“Ya llevamos 25 años en el terreno, establecidos en 1996 por el presidente Peres, con un objetivo original (que todavía es algo en lo que nos enfocamos mucho) de privatizar la consolidación de la paz. Entendió completamente, y entendemos, que la paz será firmada, al final del día, por fuertes políticos y estadistas. Pero la consolidación de la paz puede, y debe, ocurrir entre personas que trabajan sobre los cimientos de una vida compartida entre las diversas comunidades de Israel. La consolidación de la paz debe suceder desde cero entre Israel y sus vecinos”, dice Leal-Yablonka.



El centro se compone de dos elementos clave: su campus físico de Jaffa que presenta la innovación israelí del pasado, presente y futuro y una serie de iniciativas de programación fuera del campus destinadas a construir puentes a través de la innovación en la gran región de Israel y Palestina.



“Sabemos que la nación de las startups es notable, pero aún no es tan diversa e inclusiva como debería ser”, agrega.



El sitio en el campus presenta cinco salas clave que se muestran a los visitantes durante los recorridos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Los visitantes son dirigidos primero a la sala Secrets of Innovation, donde pueden interactuar con 18 hologramas de innovadores israelíes de tamaño real de una variedad de industrias. La sala otorga una gran importancia a la diversidad israelí, destacando el trabajo de innovadores de diversos orígenes identitarios. A continuación, los visitantes son llevados a una réplica del estudio de Shimon Peres (ya que su oficina real está cerrada para visitas) para conocer la rica historia del político. A continuación, la Sala de la nación de la innovación presenta una línea de tiempo que detalla cómo Israel se convirtió en la Nación de las empresas emergentes, con ejemplos de avances desde el siglo XVIII hasta el presente. La sala presenta diferentes sectores de la innovación israelí, destacando cómo un país con escasez de recursos naturales y tierra se convirtió en una nación tan fructífera. La siguiente parada de la gira, The Capsule, ofrece a los visitantes una experiencia de realidad virtual para mirar hacia el futuro de la tecnología israelí. Por último, The Israeli Expo presenta 45 nuevas empresas israelíes actuales en los campos de las TIC (información, comunicaciones y tecnología), aeroespacial y seguridad, atención médica y agricultura y energía.



Esta última sala, que destaca la innovación israelí en curso, habla específicamente de la misión del centro. Las nuevas empresas, al ser seleccionadas para una función de 1 a 2 años en el centro, obtienen acceso a oportunidades únicas de tutoría, oradores y colaboración. Las empresas comienzan a trabajar en lo que Leal-Yablonka describe como la comunidad “Dream Team” del Centro: un grupo “que siempre se basa en hacer el bien y en innovar para el bien”, le dice a NoCamels.



Las características del centro en el campus están conectadas y se complementan con la programación fuera del campus. La organización ofrece varios programas emblemáticos progresivos, que van desde la inclusión empresarial hasta las conexiones entre ciudadanos y gobiernos, las interacciones transfronterizas y los deportes. Los programas trabajan para fomentar la innovación, la actividad de alta tecnología y el espíritu empresarial para israelíes y palestinos, judíos y árabes, y personas de todas las edades, géneros y niveles socioeconómicos.



Un programa clave, Startup-Link, sirve como un programa pre-acelerador para capacitar a la próxima generación de jóvenes talentos empresariales palestinos. Reuniendo a innovadores israelíes experimentados y jóvenes innovadores palestinos, el programa tiene como objetivo fortalecer los lazos a través de las fronteras y construir "las bases para un ecosistema empresarial y de innovación" en Palestina, dice Leal-Yablonka.



Otro programa clave, en línea con la misión de Shimon Peres de ayudar a los niños, ha proporcionado cirugías de emergencia y asistencia médica en Israel a más de 12.500 niños palestinos y sirios. El programa, Saving Children, trabaja en conjunto con el programa Training Doctors, cuyo objetivo es capacitar a médicos palestinos y reforzar el sistema médico palestino. El programa ha formado a más de 260 profesionales sanitarios palestinos que, a su vez, han tratado a más de 1,5 pacientes israelíes. El 90 por ciento de los graduados del programa continúan sirviendo en el sistema de salud palestino, ayudando aún más a la atención médica en la región.



El Centro continúa ampliando su perfil de programas de colaboración. Esta misma semana, la organización organizó su evento Marketplace para crear una plataforma para asociaciones entre 54 mentores de la industria y 120 jóvenes emprendedores. Los primeros días del evento incluyeron una serie de sesiones de tutoría en línea uno a uno entre los líderes y empresarios de una variedad de orígenes, algunos de la periferia de Israel, e industrias del bien. La semana culminó con un gran evento del ecosistema el 23 de junio organizado en el edificio del Centro Peres.



Más que expandir su perfil de eventos de tutoría, el Centro también continúa expandiendo su impacto en todo el país de Israel y toda la región. Uno de sus programas emergentes, Hazira, por ejemplo, está trabajando para establecer equipos de Innovación en varios municipios israelíes en colaboración con Bloomberg Philanthropies y el Ministerio del Interior de Israel. El objetivo del programa es ayudar a las comunidades a desarrollar "soluciones innovadoras para sus desafíos más apremiantes", dice Leal-Yablonka a NoCamels, y mostrar que la innovación es una "forma de pensar y una forma de hacer".



“Solo con las 12 comunidades involucradas ahora, el número total de israelíes que viven en estas ciudades es de 1,5 millones. Así que el impacto del programa en su día a día es inmenso”, explica.



Los programas del centro, así como su espacio físico, permiten que continúe el legado de Peres, ya que sus ideales de paz e innovación continúan siendo parte integral de la nación israelí. El énfasis de Peres en Tikkun Olam, el valor judío de la "reparación del mundo", continúa impulsando el trabajo del Centro.



“El espacio físico, pero también nuestro trabajo programático que ocurre fuera del campus, encarna lo que vemos en Israel y lo que queremos que siga siendo Israel, que es un estado democrático judío fuerte y próspero, que trabaja arduamente para construir los cimientos para convivencia entre todos sus ciudadanos y también paz con sus vecinos”, dice Leal-Yablonka.