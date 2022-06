Un recordatorio clave, cuando Hamas habla de los israelíes que tiene prisioneros

Antes de entrar en detalles sobre los nuevos reportes desde la Franja de Gaza sobre uno de los israelíes en manos de Hamas, es imperioso hacer un recordatorio clave, para que se tenga bien claro con quién se lidia.

En manos de Hamas hay hoy en día dos ciudadanos israelíes vivos, que entraron a Gaza en distintos momentos por su propia voluntad, ambos con problemas mentales por los cuales no captaban debidamente el significado de lo que estaban haciendo. Se trata de Hisham a-Sayyed, beduino israelí, musulmán, que cruzó de Israel a Gaza el 20 de abril del 2015, y de Abera Mengistu, israelí de la comunidad de origen etíope, judío, que cruzó a Gaza el 7 de setiembre del 2014.

Apenas entraron, cada uno en su momento, fueron secuestrados por Hamas, que desde entonces no sólo no los devolvió tomando en cuenta su situación especial, violando absolutamente todas las convenciones de Derecho internacional Humanitario, sino que tampoco dio ni siquiera una señal de vida de ninguno de ellos a Israel.

Hamas también tiene los cuerpos de dos soldados muertos en la guerra del 2014, uno de ellos asesinado durante un cese de fuego humanitario pedido por Hamas a la ONU, aceptado y respetado por Israel y violado por Hamas.

Un impactante cartel en el que fueron dibujados los rostros de los 4 israelíes prisioneros de Hamas, en una carretera del sur de Israel, a pocos kilómetros de Gaza

El tema de los prisioneros, por el cual la sociedad israelí tiene especial sensibilidad, es siempre aprovechado por los terroristas, que amenazan con nuevos secuestros para tener mayores posibilidades de conseguir la excarcelación de palestinos presos en cárceles israelíes.

Esto hace imperioso otro recordatorio: nadie está en la cárcel por pensar distinto, sino únicamente por haber participado en atentados contra israelíes.

Este lunes 27 de junio, la organización terrorista Hamas publicó al anochecer un comunicado sorpresivo, de boca del portavoz de su brazo armado, Abu Obeid, diciendo que uno de los israelíes que tiene prisionero, sufrió un deterioro en su estado de salud. Israel primero lo desmintió –aunque no parecería que tenga elementos para hacerlo- y detrás de las bambalinas pidió a Egipto que haga las averiguaciones del caso.

De fondo, claro estaba desde un comienzo, hay presión sicológica por parte de Hamas para servir a sus intereses.

Y este martes, Hamas entró en detalles y publicó un video en el que aparece Hisham A –Sayyed, el joven beduino israelí, conectado a oxígeno y a infusión, aunque no hay forma de saber si es real o solamente una puesta en escena.

1/4 De los terroristas de Hamas, nada sorprende. Ayer dijeron que hay un "deterioro de salud" de uno de los cautivos israelíes y hoy publican un video mostrando a Hisham a-Sayyeh, beduino, conectado a oxígeno e infusión...supuestamente, ya que todo puede ser puesta en escena . pic.twitter.com/lby2g4tUqp — Jana Beris (@JanaBeris1) June 28, 2022

Lo seguro es que es actual, ya que lo filmaron mostrando de fondo un televisor con imágenes de la reunión israelo-árabe que se llevó a cabo el día antes en Manama, Bahrein.

Hamas procuró quitar el audio del video para que no haya nada que pueda delatar la ubicación del escondite en el que tienen a Hisham, uno de sus grandes secretos.

¨Publicaron también una foto de la cédula de identidad israelí de Hisham.

Hisham y su cédula, compaginado por Ynet de las imágenes del video difundido por Hamas

Es interesante otro detalle. En el video, la presentación escrita en árabe, anuncia la imagen de “un soldado de la ocupación”. Más allá del hecho que para Hamas, Israel todo es “ocupación”-porque no reconocen su derecho a existir- cabe destacar esa mención cuando se trata de un ciudadano beduino. Los beduinos, que son parte de la minoría árabe de Israel, no tienen obligación por ley de enrolarse al servicio militar obligatorio, pero hay no pocos que lo hacen en forma voluntaria. Creemos que en el caso de Hisham, no lo ha hecho, pero es interesante que los terroristas de Hamas reconocen que también los beduinos van al ejército, con lo cual implícitamente confirman-aunque claro que esa no era su intención- lo inclusivo de la sociedad israelí y de las Fuerzas de Defensa de Israel.