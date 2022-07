A fondo, con el Ministro de Defensa Nacional Dr. Javier García

El Ministro de Defensa Nacional de Uruguay Dr. Javier García se halló hace algo más de un mes en medio de una tormenta cuando decidió no permitir el ingreso al espacio aéreo uruguayo del avión antes iraní de la empresa venezolana Emtrasur, al recibir de Paraguay información que lo señalaba como vinculado a actividades terroristas. Tuvo que actuar rápido y en cuestión de minutos, tras cerciorarse de que la gente a bordo no corría peligro ninguno si no aterrizaba en Uruguay y tenía que volver a Argentina, dio el “no”. El dictador venezolano Nicolás Maduro lo criticó dando información falsa y el ministro le respondió como correspondía. Además, informó a la Comisión de Defensa del Senado-en la que se le pidieron explicaciones sobre la decisión que había tomado- y se dijo todo el tiempo muy seguro de haber hecho lo correcto, para proteger a Uruguay.

Este lunes conversamos a fondo con el Ministro García, quien no sólo reiteró lo acertado de su decisión sino que la reforzó más aún con información de los últimos días.

Fue esta una gran oportunidad para hablar con el Ministro sobre temas duros como el terrorismo internacional, eventuales riesgos para Uruguay, cómo Uruguay se cuida y qué hay que hacer contra este flagelo, pero también sobre temas de otra índole como el republicanismo uruguayo-anécdotas y recuerdos de por medio- y por cierto la amistad entre Uruguay e Israel.

Nos conocemos hace años y recordamos con especial aprecio la entrevista que realizamos al entonces Senador Javier García en su casa durante la campaña electoral en la que ganó por segunda vez el Dr. Tabaré Vázquez. En aquel momento, García nos dijo “ya verás, en las próximas elecciones, gana Luis”. Y así fue. Hoy, es parte de su gobierno.

Una foto del 2014, de aquella entrevista en su casa, junto a una reliquia histórica que le significa mucho. “Esto era de un joven oficial de Aparicio Saravia que en la Batalla de Tres Árboles cayó herido de muerte y en ese momento le pide a su ayudante que le traiga el pabellón patrio. Le acercan el pabellón patrio y cuenta la tradición que él besa el pabellón y dice: “No importa, porque ya hemos ganado”, y al rato muere".

Dividimos la extensa entrevista en “capítulos” según los distintos temas abordados, para facilitar a quienes pueden interesarse más en un punto que otro. Ineludiblemente, comenzamos el zoom con el tema del avión.

Preguntamos al ministro García si acaso el hecho que el avión tiene mucho que ver con Venezuela puede ser uno de los problemas centrales, dado el carácter del régimen de Maduro. Y planteamos el tema del cuestionamiento de parte de figuras del Frente Amplio, sin olvidar que pedir explicaciones a un ministro por una decisión que tomó, es más que legítimo. García no lo niega pero también tiene cierta crítica al respecto.

Ampliamos la mirada más allá de Uruguay y preguntamos al ministro si acaso considera que Latinoamérica es consciente del peligro del terrorismo que le puede volver a golpear.

Evidentemente, la inquietud central es qué hace Uruguay para protegerse de eventuales peligros.

Comentamos al ministro García sobre una pregunta que puede plantearse un observador desde afuera, sabiendo que Uruguay no tiene afortunadamente conflictos regionales o amenazas de su vecindario que puedan poner en peligro su existencia: ¿para qué necesita Uruguay un Ministro de Defensa Nacional? Javier García sonríe y responde al grano.

Antes hablamos de Venezuela, y recordamos que se va ampliando la cantidad de regímenes de izquierda radical en el continente, con la reciente victoria de Gabriel Boric en Chile y hace pocas semanas de Gustavo Petro en Colombia. Preguntamos si acaso eso puede socavar la cooperación internacional necesaria para combatir el terrorismo, más que nada dado que algunos de estos regímenes son favorables a Venezuela, que a su vez es aliado de Irán.

Su respuesta, que quizás en primer momento uno podría pensar es diplomática, refleja la convicción profundamente democrática de Uruguay.

Y en otro tono

Del terrorismo internacional, llegamos al libro de Ruperto Long “La niña que miraba los trenes partir”, recién presentado en Israel en hebreo. ¿A qué viene la conexión? Vale la pena escucharlo. Mejor dicho, mirarlo.

Las asociaciones de idea son libres por cierto y dependen de cómo vuela el pensamiento de cada uno. Por eso, compartimos con el ministro García una hermosa anécdota que años atrás nos contó Susana Sienra de Ferreira, de bendita memoria, en una de las visitas que le realizamos. En el momento, la resumimos, pero acá, la citamos exactamente, volviendo al texto de aquella entrevista-afortunadamente una de varias- que nos concedió en el 2012 tras ser declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo.

“Me acuerdo que una vez la estación de ferrocarril se prolongó hasta Punta del Este.Ibamos a la estación porque era novelería ver salir el tren.De repente paró allí un auto, un hombre bajó corriendo y se trepó al tren…cuando el tren ya caminaba.Y nosotros dijimos “ay, casi pierde el tren el Presidente”.Había ahí unos argentinos que preguntaron “presidente de qué es?” .”Del Uruguay”, contestamos…Era Juan José de Amézaga. Se rieron. “Por qué se ríen?”, preguntamos .”Porque un Presidente tiene que tener un vagón para él solo, y el tren tiene que esperarlo”..”Pero aquí es distinto”, dijimos nosotros..”Aquí naides es más que naides”. Y es cierto.Aquí nadie es más que nadie”.

Hasta aquí, la anécdota de Susana Sienra que destacaba la sencillez y el republicanismo uruguayo. Javier García se sonreía escuchándolo, y aporta por cierto sus propias vivencias.

Uruguay e Israel

No podíamos terminar sin abordar el tema de la amistad entre Uruguay e Israel

Agradecemos al Ministro de Defensa Nacional todo el tiempo que dedicó a esta entrevista, y la profundidad de sus conceptos.