El año que viene drones podrían entregar paquetes

Fuente: No camels

Los clientes recibirán un mensaje de texto para recoger paquetes de buzones seguros

Es el futuro de la entrega de paquetes, y los puntos de entrega de drones como este (abajo) podrían estar en las esquinas de las calles de Israel el próximo año.

Strix Drones, una startup con sede en Hod HaSharon, ha desarrollado un buzón seguro para pedidos en línea que llegan por aire.

Los drones se programarán para realizar entregas en el punto de recogida automatizado, y el destinatario recibirá un mensaje para informarle que hay un paquete esperándolo.



Los puntos de entrega permiten la entrega de mercancías pesadas y/o delicadas, en áreas urbanas con edificios de gran altura o donde las condiciones climáticas difíciles y los buzones demasiado pequeños no impiden la entrega de paquetes.



La compañía comenzará las entregas de prueba de comestibles con un minorista en los próximos meses y planea instalar sus primeras estaciones de conexión en la ciudad de Modi'in, en el centro de Israel, el próximo año.



La compañía también ha establecido una planta de fabricación en Dayton, Ohio, EE. UU., que comenzará a fabricar estaciones de acoplamiento para cumplir con los pedidos que ya tienen, dentro de los próximos dos meses.



Strix ha firmado contratos con fábricas en el área que suministrarán componentes a la estación de acoplamiento para comenzar a ensamblar sus productos en un esfuerzo por hacer posible la producción completa del producto en los Estados Unidos. Aharoni dice que la empresa trasladará la producción a EE. UU. a finales de año.



El buzón es una solución segura para todas las entregas de paquetes con drones. “No tienes que estar allí, eso es lo más importante”, le dice a NoCamels el CEO de Strix Drones, Niv Aharoni.



“Va a estar seguro en la celda. La aplicación le da a usted y solo a usted el derecho de abrirla. Cuando esté al lado de la ubicación (dentro de los 10 metros), puede presionar un código, la celda se abrirá y tendrá 15 segundos para tomar su paquete. Después de 15 segundos, la puerta se cerrará automáticamente, por razones de seguridad”.



Las estaciones de acoplamiento se pueden implementar en las aceras de las zonas urbanas o en los tejados. “La estación de acoplamiento está hecha principalmente para satisfacer todas las necesidades del dron”, dice Aharoni.



“Si desea que un dron entregue de forma autónoma o automática, lo que significa que el piloto no estará al lado del dron, la única forma de hacerlo es tener una estación de acoplamiento”, dice. “Si no, el piloto debe estar al lado del dron. Necesita reemplazar la batería. Si llueve, necesita tomar el dron manualmente y ponerlo en el automóvil.



“Necesita volar el dron junto a él porque el dron debe volver a él. No puede volar de un punto a otro, porque no hay nadie allí. La única forma de hacer que un dron sea automático o autónomo es tener una estación de acoplamiento en el campo”.



El dron no necesita a nadie allí para esperar su llegada, pero la estación de acoplamiento incluirá lo que Aharoni llama una "cámara de seguridad", que filmará el paradero del dron para que un piloto en otro lugar autorice su aterrizaje.



La estación de acoplamiento Strix 1600 alberga una plataforma de aterrizaje de 1,6 metros por 1,6 metros (5,25 pies por 5,25 pies) y la Strix 2100 tiene una de 2,1 metros por 2,1 metros (alrededor de 7 -por-7 pies). Según Aharoni, el dron lleva el paquete a la estación de conexión agnóstica, donde un elevador toma el paquete y lo coloca en un cubículo. El destinatario recibe un mensaje por mensaje de texto y correo electrónico con la ubicación y el número de celular del paquete, y dónde se encuentra retenido.



Strix se fundó hace solo tres años y ya lanzó un exitoso programa piloto en Israel. El mes pasado, participó en la Iniciativa Nacional de Drones en curso de la Autoridad de Innovación de Israel con el Ministerio de Transporte de Israel, la Autoridad de Aviación Civil de Israel y Ayalon Highways Ltd. La compañía planea colocar estaciones de acoplamiento en áreas de la ciudad de Modiin en el centro. Israel y también probar la entrega de comestibles con un minorista local en los próximos meses.



Aharoni le dice a NoCamels que la compañía ya tiene alrededor de 20 clientes en los EE. UU., incluidas empresas de miles de millones de dólares, como una en Arizona involucrada en entregas de sangre y pruebas de COVID-19, entre otros artículos médicos, a hospitales y una importante corporación minorista de nivel 1.



“Estamos hablando con empresas en el campo de la medicina y estamos hablando con empresas minoristas, estos son nuestros dos principales clientes y en este momento tenemos uno de cada uno”, dice Aharoni, y agrega que la empresa no está pensando en entregar alimentos en este momento. porque no funciona con el sistema que están probando en este momento.



El sistema de Strix Drones es agnóstico, lo que significa que puede comunicarse con cualquier tipo de dron en el mundo y puede entregar paquetes de diferentes compañías. Su estación de acoplamiento también incluye un cargador que podrá cargar cualquier tipo de dron.



“En nuestra unidad puedes cargar cualquier tipo de dron y esto es algo que inventamos porque con un cargador podemos cargar todo tipo de dron, ya sea un dron de Amazon, un dron de Walmart o un dron de Facebook, lo que sea. Es decir, puede aterrizar en nuestra unidad y cargarse. No puedes encontrar esto en ningún otro lugar”.



La empresa también proporciona información sobre el estado de la batería al cliente. La comunicación es importante para nosotros, explica Aharoni. “Sabemos cómo conectarnos al dron. Sabemos cómo descargar información del dron. Sabemos cómo subir. Y es completamente automático”, dice.



“Queremos cerrar la brecha entre el dron y el cliente y estamos en el medio. Queremos resolver el problema de la comunicación entre los dos, incluso sin palabras”.