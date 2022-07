Funda de celulares ofrece protección contra hackers

La solución de hardware bloquea el acceso a la cámara, el micrófono y el GPS. El teléfono inteligente en tu bolsillo puede ser tu mejor amigo, pero también puede convertirse en tu peor enemigo.



Los piratas informáticos pueden acceder a su cámara, su micrófono, incluso sus conexiones GPS, Bluetooth y Wi-Fi para rastrear en secreto su actividad.



Shlomi y Eran Erez, especialistas en seguridad de padre e hijo, han ideado un estuche antivigilancia que se bloquea en un teléfono inteligente y es "casi a prueba de balas" para protegerlo de los ataques de hardware.



Utiliza algoritmos basados ​​en frecuencias de audio para bloquear el acceso externo a todos los puntos de datos transmisibles que los ciberdelincuentes podrían intentar controlar, sin impedir que el propietario use esas funciones.



Los usuarios probables incluyen ejecutivos corporativos, funcionarios gubernamentales, organizaciones de seguridad privada, policía, militares, centros de investigación y desarrollo, de hecho, cualquier persona preocupada porque su privacidad podría verse comprometida.



Al crear una barrera física entre los teléfonos de los usuarios y los piratas informáticos externos, la startup Cirotta, con sede en Tel Aviv, tiene como objetivo brindar protección al dispositivo más vulnerable, pero más utilizado, del planeta.



“Los teléfonos móviles guardan muchos datos importantes”, dice el director de operaciones de Cirotta, Eran Erez, a NoCamels. “Vamos a todas partes con nuestros teléfonos. Es como un nuevo órgano que tenemos en nuestro cuerpo porque las personas no solo se deshacen de sus teléfonos, quieren estar conectados todo el tiempo”.



La empresa tiene como objetivo evitar las grabaciones y el seguimiento de teléfonos no deseados, las llamadas no deseadas, los ataques al sistema y el barrido de datos. También bloquea el acceso de personas ajenas al GPS del teléfono, lo que podría revelar la ubicación exacta del propietario.



La industria móvil ha carecido durante mucho tiempo de tecnologías de hardware antivirales generalizadas, opciones que son mucho más comunes en el espacio informático. El software del teléfono, sin embargo, es una amenaza cada vez más común para los piratas informáticos. Cirotta está trabajando para contrarrestar esta amenaza a través de su innovador enfoque de privacidad que crea una barrera física entre los teléfonos de los usuarios y los piratas informáticos.



“El software es lo más pirateable que existe. Si las personas se esfuerzan lo suficiente, eventualmente el software puede ser pirateado. No importa cuán sofisticado sea”, dice Erez.



De hecho, en el mundo de hoy, aprender a hackear no requiere experiencia en tecnología. Los piratas informáticos pueden aprender habilidades básicas de software a través de plataformas en línea como YouTube y pasar fácilmente a violar la privacidad de los consumidores, dice Erez a NoCamels.



Los ciberdelincuentes buscan activamente puntos débiles que puedan explotar en los teléfonos inteligentes. Una vez conectados, pueden buscar en el dispositivo información financiera, registros de identidad privados, contactos y otra información personal. Incluso pueden cargar malware en un iPhone incluso cuando está apagado, aprovechando una nueva función en iOS 15 que permite a los usuarios ubicar un teléfono usando Bluetooth, Near Field Communication (NFC) y Ultra-Wideband (UWB).



Eran y su padre, Shlomi, fundaron Cirotta en 2019 para unir la tecnología de hardware avanzada con la industria móvil. Eran sirvió en las Fuerzas Especiales de Inteligencia de la Fuerza Aérea Israelí y Shlomi fue coronel (reservas) en la Fuerza Aérea Israelí. Los dos buscaron llevar su conocimiento de defensa militar al sector móvil al fundar Cirotta.



“Este es un problema transversal”, explica Erez. “No es un problema ni en una sola sección, ni en un mercado más pequeño. El mercado [móvil] es cada vez más grande porque hay nuevos usuarios que usan sus teléfonos móviles y no sus computadoras portátiles o PC.



Los ciberdelincuentes aprenden trucos de YouTube

Shlomi y Eran Erez tenían como objetivo idear una solución que protegiera los teléfonos de los usuarios a través del hardware, una solución generalmente desconocida en el espacio móvil. Al crear una funda para teléfono que no está directamente conectada al teléfono ni a su actividad celular, la empresa ha brindado una solución para las filtraciones diarias de datos. Los estuches conservan la carga durante aproximadamente 24 horas y permiten a los usuarios mantener el uso completo del teléfono.



“La gente se muere por recuperar su privacidad. Esto podría ser adecuado tanto para la industria como para el sector privado: todos están sedientos de recuperar su seguridad”, dice Erez. “Necesitábamos encontrar una solución que pudiera ser casi (99,99 %) a prueba de balas”.



Cirotta ofrece su tecnología a empresas y consumidores a través de dos modelos distintos de fundas para teléfonos, tecnología que está respaldada por seis patentes en todo el mundo.



Modelos adaptados a teléfonos específicos, actualmente ya están disponibles los dispositivos iPhone 12 y 13 Pro y el Samsung Galaxy S22. Los modelos universales para adaptarse a todos los teléfonos inteligentes estarán disponibles el próximo mes.



“Cuando usa el estuche, cuando está encendido, no hay ninguna opción para que alguien ingrese a su teléfono por cualquier tipo de campo electromagnético (a través de frecuencias). A través de nuestro sistema, no hay forma de piratear un teléfono o sistema en su área, como sucede con muchas organizaciones. No hay forma de hackear WiFi local”, explica Erez.



Los fundadores de Cirotta ven su producto como una necesidad crítica para los usuarios que almacenan información importante en sus dispositivos, tanto en el sector corporativo como en el privado. Si bien la empresa comercializa actualmente principalmente a ejecutivos comerciales de alto nivel, funcionarios gubernamentales y corporaciones en Europa, Asia y África (con estuches con un precio de entre $ 220 y $ 250), esperan moverse tanto de empresa a empresa como de empresa a empresa. -operaciones de consumo a nivel mundial.



De cara al futuro, la empresa espera ampliar sus tecnologías de ciberseguridad antiviral tanto dentro como fuera de la industria móvil. Cirotta espera hacer que las llamadas sean más seguras, emparejar el hardware de la carcasa con tecnologías de software antiviral y ayudar a los consumidores a comprender si sus teléfonos están siendo atacados y cuándo, explica Erez.



“Queremos dar más seguridad a la gente. Para trabajar en otros campos que no sean los teléfonos móviles”, dice.