Startup israelí descifra el código para producir bebidas no lácteas estilo barista.

Si quieres un café más espumoso y cremoso, prueba con garbanzos.

La empresa israelí de tecnología alimentaria ChickP dice que ha descifrado el código de un sustituto de leche cremoso y espumoso para capuchinos sin lácteos, utilizando leche hecha con ingredientes de garbanzos.

La compañía anunció la semana pasada la introducción de aislados de proteínas (fracciones de proteínas altamente concentradas y refinadas). Estos aislados de proteína se extraen del garbanzo en forma de polvo, eliminando el amargor y varios elementos no nutricionales y personalizados para bebidas de café estilo barista. ChickP también ha desarrollado una crema a base de garbanzos que contiene nueve aminoácidos esenciales y también es nutritiva y sabrosa.

La solución ha sido diseñada para servir a aquellos que trabajan en el espacio de reemplazo de lácteos para crear alternativas de leche convincentes específicamente para bebidas cremosas como el café, dijo la compañía.



Según The Good Food Institute, la leche sin lácteos representa el 35 % del crecimiento de las ventas de alimentos de origen vegetal en el mercado estadounidense, con $2500 millones en ventas anuales. Las ventas en dólares de leche de origen vegetal crecieron un 20 por ciento en el último año y un 27 por ciento en los últimos dos años. La leche de origen vegetal es un importante punto de entrada para los hogares que prueban productos en todas las categorías de origen vegetal.



“Hemos desarrollado una receta con nuestros ingredientes aislados para clientes que deseen hacer bebidas no lácteas”, dice Liat Lachish Levy, CEO de ChickP, a NoCamels, “Hoy en día, las cremas no lácteas disponibles en el mercado se basan principalmente en soya y, recientemente, en arroz. , almendra y avena. Estos últimos tienen un porcentaje muy bajo de proteína. La proteína de ChickP es muy adecuada para consumidores que deseen tener una opción no alergénica y altamente nutritiva ya que los garbanzos se consideran no alergénicos con un perfil nutricional completo. Además, también proporciona una buena solubilidad para el bajo pH del café”.



Las bebidas de barista pueden demostrar cuán versátil es ChickP y cómo puede resolver los desafíos de hacer mejores y más sabrosos productos a base de plantas, explica Lachish Levy.



Muchas proteínas vegetales en el mercado tienen sabores amargos o desagradables, bajo contenido de proteínas y texturas granulosas o calcáreas. Incluso con azúcar agregada o modificadores de sabor, los resultados carecen de la apariencia y las características de la leche real y cremosa, dijo ChickP.



“Nuestra proteína ChickP cumple todos los requisitos”, dice Lachish Levy. “Está repleto de proteína completa altamente nutritiva que contiene los nueve aminoácidos esenciales. Pero más que eso, tiene una textura rica y proporciona una espuma completa suave y estable, con un color blanco, perfecto para mostrar las habilidades del barista más ingenioso”.



La espuma de los garbanzos no es un descubrimiento nuevo, según la marca de medios vegana VegNews, que cita aquafaba, la salmuera sobrante en una lata de garbanzos que se ha utilizado como sustituto de la clara de huevo esponjosa durante años. ChickP utiliza su tecnología patentada para extraer aislados de proteína de sabor neutro en forma de polvo, como se mencionó anteriormente. El sabor neutro mitiga la necesidad de azúcar o aditivos de sabor y permite a los formuladores de bebidas acortar significativamente los ingredientes.



El ingrediente también demuestra excelentes capacidades de formación de espuma debido a su alta solubilidad y textura suave, dice la compañía. El modelo de leche barista a base de plantas contiene un 3 por ciento de proteína. Los productos baristas de origen vegetal existentes suelen contener menos del 1 por ciento de proteína.



Los aislados de garbanzo S930 G910 son "la forma de proteína más refinada" que contiene una alta concentración de proteína con la ventaja del color, el sabor y las propiedades funcionales, dice ella. Esto los convierte en "un ingrediente crudo ideal", señalando que la compañía está considerando usarlos para barras de proteínas, queso duro, yogures y reemplazos de huevos.



La compañía tiene muchos proyectos nuevos en todo el mundo, tanto para aplicaciones no lácteas como análogos de queso y yogures, así como productos alternativos de carne/pescado, sustituto de huevo para postres y panaderías y muchos más, según Lachish Levy. “Confiamos en que a principios de 2023 veremos muchos productos nuevos disponibles para los consumidores a nivel mundial”, dice.



Los desafíos de los productos de origen vegetal

ChickP está desarrollando actualmente más de 20 aplicaciones basadas en plantas con las principales empresas de alimentos y bebidas con su proteína ChickP pura, dice Lachish Levy a NoCamels.



“Nuestros clientes recurrieron a nosotros para resolver los principales desafíos de los productos de origen vegetal y pudimos brindar soluciones integrales en términos de sabor, perfil nutricional completo y funcionalidad”, dice. “Los consumidores quieren una experiencia holística, mejor para usted, pero llena de sabor”.



"Nuestros tecnólogos aprovecharon al máximo nuestro nuevo laboratorio de aplicaciones de última generación para superar los desafíos técnicos en la creación de 'leche' cremosa y sin lácteos para el capuchino perfecto", dice Lachish Levy, "ChickP ha superado desafíos y obstáculos que que enfrentan muchas nuevas empresas, incluida la mejora de la producción, aumentar los volúmenes de manera significativa y satisfacer la demanda de los clientes”.



Los garbanzos son una gran fuente de proteína de origen vegetal. Una porción de una taza (164 gramos) proporciona alrededor de 14,5 gramos de proteína, que es comparable al contenido de proteínas de alimentos similares como los frijoles negros y las lentejas, según Healthline.