Reflexiones sobre el Foro Latinoamericano de combate al Antisemitismo

Hace pocos días se realizó un encuentro de altísimo nivel en la ciudad de Buenos Aires sobre el antisemitismo en el mundo y en particular en América Latina.

El lugar y la fecha, no fueron casuales. Se conmemoraba el 28º. Aniversario del atentado a la AMIA, el cual aún permanece impune.

En el Foro, estaban presentes importantes personalidades políticas vinculadas a la temática, por ej. La enviada de la Administración Biden para el combate del antisemitismo, Deborah Lipstadt, el presidente de YadVashem, Dani Dayan, autoridades continentales y nacionales de la comunidad judía, entre ellas las de Uruguay. También concurrieron altos funcionarios de Cancillería y otros Ministerios del Estado de Israel.

También se contó con la presencia de muchísimos legisladores de diversos países de la región, así como magistrados y especialistas en la materia.

De nuestro país, concurrieron legisladores y políticos del Partido Nacional, Colorado, Frente Amplio y Cabildo Abierto e integrantes del Poder Judicial.

Además de los discursos pronunciados en el Plenario, en los que se manifestó la preocupación por la creciente ola de antisemitismo que azota al mundo (y a la región), se puso especial énfasis en la cada vez más notoria penetración de Irán en varios países latinoamericanos.

De esos países, sobresalen Venezuela, Nicaragua, Bolivia, la zona de la Triple Frontera, pero también se recibieron denuncias de situaciones en otros.

Me toco escuchar personalmente, la denuncia de un diputado del Perú que informaba a la Comisión en la que participe , de la presencia de asesores vinculados a personajes iraníes vinculados al atentado de la AMIA , en una provincia peruana,

No faltaron citas al incidente del avión iraní-venezolano, aun detenido en Argentina.

En cuanto al aniversario del atentado a la AMIA, participe del acto que se realizo en la calle Pasteur 633 y donde hicieron uso de la palabra el presidente de dicha Institución, reclamando el fin de la impunidad, así como sobrevivientes y familiares de asesinados en el atentado.

Lo más importante de cara al futuro y como herramientas de combate al antisemitismo, fueron algunos proyectos, ya en curso que vienen implementándose en materia de seguimiento virtual de actividades antisemitas en redes sociales, que es donde yo participe.

Resulta casi increíble ver el grado de odio que se esparce por las redes. Pude conocer de primera mano, como se geolocaliza el foco de los discursos antisemitas, cual es su contenido y cuáles son las medidas que pueden tomarse al respecto.

El manejo de la Inteligencia Artificial y el análisis de la Big Data, resultan imprescindibles para generar políticas de lucha contra el odio al judío y/o Israel en las redes sociales y desde ahí, generar conexiones a otros ámbitos.

Resulta significativo que los principales focos de antisemitismo en redes sociales provengan de USA y Europa, así como de Irán.

Ello puede deberse tanto como un registro adecuado de su actividad en dichas regiones, como a un subregistro en otras áreas.

Dado que América Latina no pareció ser un área caliente en materia de antisemitismo en las redes, es necesario generar una conciencia de la necesidad de denunciar los hechos u acontecimientos con connotación antisemita.

Más allá de la búsqueda de los culpables y su castigo, es necesario generar información al respecto para ayudar a afinar los objetivos de las políticas en materia de combate al antisemitismo.

Otros ámbitos en los cuales participé en el Foro, fueron los vinculados al análisis de estudio sobre el Holocausto en la actualidad

Es importante entender que en pocos años más ya no quedaran testigos directos de la Shoa y que todo el peso de la lucha contra la Negación, Distorsión y Glorificación del Holocausto recaerá en las acciones que se tomen en materia de difusión, educación, concientización y reafirmación de conceptos.

Buena parte de la sociedad HOY, no conoce, no sabe o no tiene mayor interés o preocupación sobre lo ocurrido en el Holocausto.

Sin embargo, todo el sistema actual de Derechos Humanos a nivel internacional nace como consecuencia de evitar un nuevo Holocausto.

Son constantes los ataques a la memoria del Holocausto.

A vía de ejemplo de distorsión:

Quitarle su carácter discriminatorio y racista para transformarlo en un episodio menor de toma de prisioneros. (Prensa rusa).

O un problema entre blancos (criticalracetheory).

O usarlo para fines políticos (la estrella amarilla que usaron los antivacunas).

Es deseable que encuentros como el realizado en Buenos Aires sean mas frecuentes y que permitan intercambiar experiencias, información y generar contactos y sinergias que hagan más efectiva la lucha contra el antisemitismo.

El fenómeno del antisemitismo es dinámico, muta en forma constante y imprescindible estar actualizado sobre sus nuevas formas (antisemitismo = antisionismo), sus nuevos actores y lograr que las acciones resulten en efectos concretos. De todos modos, hay una herramienta que continúa siendo la más poderosa para evitar el prejuicio y la discriminación, y esa es la EDUCACIÓN.