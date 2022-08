La literatura iraní después de la Revolución Islámica

Oriente Medio News.- Muchas gracias por conversar con nosotros, te pedimos que te presentes para que nuestros lectores te conozcan.

Laetitia Nanquette.- Gracias por contactarme. Es un placer discutir con ustedes y su audiencia de habla hispana. Soy una especialista francesa que vive en Australia. Hice una licenciatura en Filosofía y Literatura en la Universidad de la Sorbona en París, y durante el verano después de esta licenciatura, comencé a leer sobre Irán y Afganistán, leyendo literatura persa en traducción francesa, y realmente me conecté con ella, así que decidí comenzar estudios persas en París, en Langues’ Orientales. Me encantó el idioma, y realmente quería ir a países de habla persa. Finalmente, decidí ir a Irán y matricularme en la universidad allí. Eso fue en 2005-6. Primero fui a Isfahán, luego a Teherán, y viajé mucho por el país. Conocí a muchos estudiantes del Reino Unido en Irán, y decidí que continuaría persa en el Reino Unido, así que fui a la Escuela de Estudios Orientales y Africanos para hacer mi maestría y doctorado en literatura persa contemporánea. Después de mi doctorado en 2011, obtuve una beca postdoctoral Fulbright en la Universidad de Harvard. Después de esta beca, obtuve un puesto postdoctoral de 3 años en UNSW en Sydney, y me mudé allí y ahora he estado en la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) por 10 años.

OMN.- Parte de tu trabajo académico se centra en las literaturas modernas y contemporáneas de Oriente Medio, particularmente en la literatura persa. ¿Qué países de Oriente Medio son el foco de su análisis, además de Irán?

LN.- Trabajo y escribo sobre Irán, pero también me interesan otros países de habla persa como lo son Afganistán y Tayikistán. Sin embargo, para tener una buena comprensión de lo que está sucediendo en la cultura contemporánea, es importante leer sobre toda la región, así como sobre la diáspora, porque las conexiones transnacionales son muy importantes.

OMN.- La literatura en Oriente Medio es una forma de acercarse a muchas dinámicas, tensiones, deseos y frustraciones de las sociedades civiles. En ese sentido me gustaría que nos hablaras de tu primer libro «»Orientalism Versus Occidentalism. Literary and Cultural Imaging Between France and Iran Since the Islamic Revolution».

LN.- Me interesan los libros, no sólo como textos, sino en lo que su producción y circulación revelan sobre las sociedades. Mi enfoque principal es comprender los complejos vínculos entre la sociedad y la cultura, con un enfoque en la literatura. Irán es un caso de estudio interesante debido al lugar especial que la literatura tiene en su sociedad. Especialmente después de la revolución islámica de 1979, que utiliza la cultura para definirse y que la república islámica utiliza para defender sus ideas.

Mi primer libro se basó en mi tesis doctoral de la Universidad de Londres. Estudia las relaciones culturales entre Francia e Irán después de 1979. Es muy importante para mí que mi trabajo circule en Irán, y el libro ha sido traducido al persa en 2020 y recibió el prestigioso Premio al Libro del Año 2022 de Irán, en la categoría de crítica literaria.

OMN.- Los cambios políticos y sociales traídos por la Revolución iraní fueron poderosos y afectaron a todas las áreas de la vida iraní. ¿Cómo reaccionó la literatura iraní tanto dentro del país como en la amplia diáspora iraní a esta revolución?

LN.- El campo literario iraní está fragmentado entre varios polos: el campo literario dentro de Irán y el de la diáspora; los ámbitos independiente y gubernamental; la literatura canónica, así como literatura popular e infantil; a nivel local, nacional y global. A pesar de, o tal vez debido a, la censura, las sanciones, el fuerte nacionalismo y el exilio, la literatura iraní contemporánea es compleja, ya que muchos factores agregan capas a su comprensión. Lo que es muy importante para mí transmitir es que necesitamos tener una visión amplia de estos polos, mirarlos a todos, entender lo que está sucediendo.

Además, Irán es un país importante para entender los procesos de globalización cultural fuera de los grandes centros occidentales, por dos razones. En primer lugar, Irán posee una rica cultura en la encrucijada de civilizaciones. En segundo lugar, la Revolución Islámica de 1979 y la guerra con Irak han limitado la producción cultural local, sin extinguirla. Por lo tanto, la cultura iraní se ha descentralizado y desarrollado en su diáspora desde varios lugares, lo que la convierte en un sitio importante para comprender la circulación de la literatura actual.

OMN.- La pregunta anterior se conecta con tu segundo libro «Iranian Literature After the Islamic Revolution. Production and Circulation in Iran and the World«. Cuéntanos sobre el libro y la recepción que ha tenido tanto en la academia como en la diáspora iraní.

LN.- El libro tiene un enfoque interdisciplinario, utilizando metodologías que combinan la lectura distante y cercana con el trabajo de campo en Irán. Esto me ha permitido avanzar en el conocimiento sobre el papel de la literatura en la sociedad iraní contemporánea, de una manera que no es posible estudiando solo

textos. Mientras que la literatura persa clásica es ampliamente considerada como rica y de múltiples capas y tiene una larga tradición de erudición dedicada a ello, mi objetivo con el libro ha sido ofrecer información sobre el campo literario iraní contemporáneo comparativamente poco estudiado; ideas, que demostrarían su riqueza, sus paradojas, sus negociaciones y sus evoluciones. El libro ofrece el primer estudio exhaustivo de las relaciones literarias entre Irán y el mundo, basado en 15 años de trabajo de campo, así como en la teorización innovadora del país al margen del sistema literario mundial.

Cuando salió en 2021, hablé en persa con dos estaciones de radio australianas para discutir sus hallazgos. También he dado ocho charlas de libros en línea al respecto a diferentes universidades de América, Europa y Australia. Estoy trabajando con un traductor en su traducción al persa, para que pueda circular en Irán, con suerte a finales de año. Una vez que esté disponible en persa, daré entrevistas a revistas culturales en Irán.

OMN.- En tu capítulo »Towards a Globalisation of Contemporary Iranian Literature?: Iranian Literary Blogs and the Evolution of the Literary Field (¿Hacia una globalización de la literatura iraní contemporánea?: Los blogs literarios iraníes y la evolución del campo literario)” hablas sobre las formas en que la literatura iraní ha logrado globalizarse y ser visible y accesible en varios países. ¿Qué estrategias se han utilizado para este propósito?

LN.- Este artículo estudia el impacto del medio digital en la evolución de la literatura iraní contemporánea a través de estudios de casos de blogs literarios que, a principios de la década de 2000, fueron cruciales para redefinir el campo e introducir nuevas formas de literatura, especialmente formas cortas. Los nuevos medios ofrecen limitaciones literarias específicas en términos de longitud en su mayoría, con posibilidades de desviar y utilizar múltiples materiales, incluidos el sonido y las imágenes. También permiten teóricamente la distribución global, aunque el filtrado tiene un impacto en estas formas digitales de producción literaria. Finalmente, en el contexto iraní que está restringido por una estricta censura, son posiblemente un espacio de publicación más abierto.

Mi hallazgo fue que, aunque los blogs literarios provocaron cambios en el campo literario iraní, no revolucionaron la literatura iraní contemporánea como se esperaba, debido a las restricciones del medio, así como a factores específicos de Irán: la efectividad de la censura, la disidencia entre los campos literarios independientes y gubernamentales, y el aislamiento del medio literario. La disidencia entre escritores dentro y fuera del país es un factor adicional.

OMN.- La literatura iraní se cruza con la literatura de otros países del Medio Oriente, ¿cuáles son los temas comunes que las literaturas contemporáneas del Medio Oriente tienen en su opinión?

LN.- No estoy segura de que amplificaría los temas comunes para empezar. Por supuesto, hay hasta cierto punto una historia compartida, que conduce al uso de temas similares, pero creo que lo que es más importante es el uso común de las formas.

Hay una historia literaria común que es visible hoy en día en los géneros y estilos utilizados por los escritores de la región. La poesía, por ejemplo, sigue siendo un género muy importante, mientras que es insignificante en el campo literario contemporáneo de muchos países occidentales.

OMN.- Por favor, danos algunas referencias de la literatura iraní contemporánea que se pueden leer en inglés, español, francés o alemán. Estamos particularmente interesados en destacar el trabajo de las mujeres iraníes.

LN.- Para las escritoras, sugiero leer a Simin Daneshvar (novelista moderna), Zoya Pirzad (novelista contemporánea), Forough Farrokhzad (poeta moderno), el libro “Women without Men” de Shahrnush Parsipur. Para textos populares y fascinantes, sugiero los de Parinoush Saniee. Todos ellos son accesibles en idiomas europeos.

OMN.- Nuestra última pregunta. ¿Por qué sería interesante para América Latina mirar las expresiones literarias iraníes contemporáneas?

LN.- La literatura iraní contemporánea ha sido muy influenciada por el realismo mágico. Shahrnush Parsipur, por ejemplo, es una excelente escritora que utiliza este estilo, lo que sería interesante para los lectores en español. También quiero decir que la literatura en español está muy bien traducida al persa y hay un gran interés de los lectores iraníes en ella.