Hoy vuelvo a recordar mis encuentros con el Jihad Islámico

No hay aquí ninguna novedad: el Jihad Islámico palestino es una organización terrorista a la que Israel se enfrenta desde hace mucho. Ha sido responsable de numerosos atentados mortales con víctimas civiles, su blanco preferido. Y ahora, nuevamente, un choque abierto que no está por terminar.

Ineludiblemente, recuerdo ahora mis encuentros con figuras claves del Jihad Islámico en distintos momentos.

Uno de ellos fue Khaled el-Batsh, uno de sus jefes. “Nadie en el mundo puede desmantelar o desarmar a Yihad Islámica, Hamas o Fatah, que combaten a la ocupación”, nos dijo El Batsh.

Con Khaled el-Batsh en Gaza

Le recordamos en aquel momento que cuando el Jihad Islámico cometía un atentado suicida, la AP lo criticaba. “Lo que no oímos fueron las condenas de la Autoridad Palestina cuando Israel nos ataca, sino sólo cuando Hamas, Yihad Islámica o Fatah reaccionan”, retrucó. Su lógica, totalmente inversa.

¿Confía en que los servicios de seguridad palestinos protejan los intereses del pueblo palestino?, preguntamos.

“Esas fuerzas no pueden proteger a los palestinos”, responde. “No tienen suficientes armas para hacerlo. Son nuestros hermanos, amigos y primos palestinos, pero no pueden defender al pueblo, porque los acuerdos de Oslo no reconocieron su derecho a resistir y luchar”. No se comprometía tampoco a dejar las armas cuando Israel se hubiese retirado de Gaza, en setiembre del 2005.Ni siquiera a una tregua verdadera. “Yo preferiría postergar la respuesta a esta pregunta para más adelante, para cuando haya sido creado un Estado palestino e Israel se haya retirado totalmente”.

Y sin decirlo explícitamente, fue directo a la ideología de las etapas, gradual, que tanto preocupa a Israel. “Yo creo que toda Palestina está ocupada, pero ahora hablamos de los objetivos de la intifada, uno de los cuales es liberar la Palestina ocupada en las fronteras de 1967, o sea Cisjordania y Gaza”.

Nunca más vi personalmente a Khaled el-Batsh. Y no pude preguntarle si cambió en algo su forma de pensar. Pero no…en nada. Quedó confirmado también cuando lo vi este martes por televisión, llorando la muerte de Baha Abu el-Ata, a manos de Israel.

Pero uno de los jefes del Jihad Islámico cuyo testimonio tenemos más presente, fue el Sheikh Nafez Azzam. Por lo terminante de su elocuencia.

“No, no, no. Ni ahora, ni ayer, ni mañana, no es probable que aceptemos a Israel como Estado”, nos dijo. “ Lo único que podríamos considerar temporalmente, es una tregua, pero únicamente hasta que el Islam y los palestinos tengan fuerza para recuperar lo que es nuestro, la totalidad de Palestina”.

Para el jeque Azzam, este término no se refiere sólo a Cisjordania y Gaza, sino que incluye también lo que es hoy el Estado de Israel.