¿Aceptarías una cita a ciegas con una jirafa o un saltamontes?

Una nueva aplicación de citas gratuita pide a los usuarios que se escondan detrás de un avatar animal y respondan preguntas divertidas para encontrar una pareja, en lugar de deslizar hacia la derecha como en Tinder.

Un algoritmo los empareja en función de sus respuestas, pero permanecen en el anonimato y no pueden ver las fotos del otro durante su primera conversación hasta que ambos deciden revelar sus identidades... o no.

Lua es una aplicación que tiene como objetivo hacer que las citas se sientan más como un "misterio lúdico" y menos como una compra en línea, dice el CEO y cofundador Roni Makatu. Se lanzó en julio y ahora tiene más de 10.000 usuarios activos.



Comienza como una aplicación de citas regular, preguntando a los usuarios por su género, edad y rango de personas que quieren conocer.



Después de eso se pone un poco raro. Te pregunta cómo te sientes y proporciona respuestas de un menú desplegable que incluye "indefenso" y "brillante", o "increíble" y "ansioso". Cada respuesta le dará al usuario una variedad de avatares de animales entre los que puede elegir, como un lobo, una oruga o un flamenco.



El sistema de emparejamiento de Lua se guía por las respuestas de los usuarios a las indicaciones (llamadas Compartir), desarrolladas por expertos en intimidad como:



Comparte una foto de algo que haga brillar tus ojos.

Si tuvieras que elegir el lugar para que tuviéramos una cita, ¿adónde nos llevarías? Muéstralo en una imagen.

¿Qué te apasiona explorar? Mostrar o contar.

Te han encargado que escribas una memoria de tu vida. ¿Cuál es el título y por qué?

¿Qué pasó en el mejor cumpleaños de tu vida adulta?



Los usuarios pueden escribir o responder con una nota de voz o una foto. Hay nuevos Compartir todos los días, así como favoritos populares, como cuánto disfrutas pasar tiempo a solas o las tres palabras que tus amigos usarían mejor para describirte.



La aplicación te muestra a otros usuarios, ya sea como animales anónimos o con su perfil completo (dependiendo de su elección) y sus respuestas, que te pueden gustar.



Luego, el algoritmo de Lua le presenta al usuario una coincidencia misteriosa: una de las personas cuya respuesta le gustó (y a quien le gustó la suya a cambio). Pero el usuario no sabrá quiénes son.



La coincidencia misteriosa les pide a ambos usuarios que respondan tres indicaciones como "Comparte algo emocionante de la semana pasada"; “¿Qué es lo más loco que has hecho y lo volverías a hacer?”, y “Termina esta frase: para mí, la sensualidad es _____”.



La primera pregunta se responde a través de un mensaje de texto, la segunda se responde con una foto y la tercera se responde a través de un mensaje de voz. Las conversaciones siguen a cada pregunta hasta que ambos usuarios deciden pasar a la siguiente.



El usuario puede entonces elegir si quiere revelar su perfil o no. Este es el momento de la 'chispa'.



Más que una aplicación de citas.



El objetivo de esta aplicación gamificada no es solo hacer que las citas sean más divertidas, sino permitir que las personas se conecten más profundamente y se expresen mejor, dice Makatu.



“Quería tener un lugar donde la mayoría de las personas fueran más profundas y estuvieran más interesadas en el crecimiento personal”, le dice a NoCamels. "Esta aplicación no es solo para la 'comunidad hippie', es para cualquier persona que quiera profundizar más en su vida personal y de citas".





Antes de desarrollar la aplicación, Makatu tenía 10 años de experiencia con Ecstatic Dance, un movimiento mundial que permite a personas de todas las formas y tamaños expresarse libremente y bailar sin hablar ni beber. Trajo el movimiento a Israel y realizó festivales, talleres y retiros.



“Estos eventos no son impulsados ​​por el alcohol ni dominados por hombres. La gente en general se siente segura.



“Pensé: ¿cómo puedo tomar ese hermoso lugar y escalarlo al mundo en línea? ¿Cómo podemos escalar la intimidad?



La versión de citas en línea de la aplicación permite que las personas participen más y se sientan más seguras. Solo el 24,2 % de los usuarios de Tinder son mujeres, mientras que el 57 % de los usuarios de Lua son mujeres, según Makatu.





Junto con el cofundador Dor Kitenberg, está haciendo de Lua algo más que una aplicación de citas. Están creando una comunidad que organiza y comparte talleres y otros eventos para expandir la conciencia de las personas y fomentar la conexión y el desarrollo personal.



La empresa con sede en Tel Aviv también está desarrollando una función para ayudar a los usuarios a encontrar lugares cercanos que fomenten el desarrollo personal, como talleres. Los usuarios pueden ir con un compañero, o solos.



La aplicación actualmente está recaudando fondos y ha lanzado una campaña de financiación colectiva por un millón de dólares con la empresa israelí Pipelbiz. Dentro de los próximos dos años, Lua planea apuntar a 20 ciudades adicionales en los EE. UU., Europa y Australia.