El fuerte mensaje del diputado argentino Waldo Wolff, antes de su conferencia en Montevideo

Waldo Wolff , diputado opositor argentino, no tiene pelos en la lengua. La intensidad de sus convicciones es tan fuerte como sus críticas a lo que le preocupa, lo que ve mal en su país y más que nada en su gobierno actual.

Fue invitado a encontrarse con la colectividad judía uruguaya en una conferencia especial que dicta este jueves en la Kehilá.

Antes de su llegada a Montevideo, conversó con nosotros, dispuesto como siempre de inmediato a compartir con los lectores de este portal sus posiciones. Vale la pena.

P: Waldo ¿podrías ante todo contarme cómo surgió este viaje que estás por realizar a Uruguay y en qué consistirá tu actividad?

R: Recibí la invitación muy cordial por parte de las instituciones centrales de la comunidad judía uruguaya y como cada vez que me invitan sobre todo por cuestiones vinculadas a mi identidad judía, accedí gustoso.

P: Por un lado, sólo tenés que "cruzar el charco". Por otro, siento que hay en ciertas cosas un mundo en el medio, por las distintas características del mundo político a ambas márgenes del Plata. ¿Cómo lo ves?

R: Bueno, preferiría esperar a después de mi visita para opinar categóricamente pero desde ya destaco la supremacia cívica del Uruguay muy por encima de los desequilibrios de mi país en cuanto a calidad democrática.

P: Aparte de compartir distintas vivencias como diputado argentino judío con tus oyentes en Uruguay ¿tenés algún mensaje especial que te parece importante que escuchen bien? Me refiero...¿alguna advertencia?

R: Que defiendan su calidad democrática y su buena convivencia entre distintas posiciones partidarias.

P: El anuncio de la actividad contigo en la Kehilá incluye tu afirmación que fuiste testigo del asesinato de Nisman. Claro está que eso no se refiere a testigo presencial en el momento, sino al conocimiento a fondo del proceso que llevó a su asesinato. Sé que es largo ¿pero cómo resumir los elementos centrales?

R: Yo fui testigo de una época donde en coincidencia con el asesinato del fiscal se perseguía desde el gobierno a quienes pensaban distinto. De hecho el Kirchnerismo nos armó una causa a los dirigentes de la comunidad judía argentina en el que nos acusaba de representar intereses económicos y corporaciones extranjeras. Las mismas acusaciones que los Nazis les hicieron a mis abuelos en Alemania. Literal. Una causa armada desde el gobierno.

P: ¿Y hay un hilo conductor entre aquello y las amenazas que a veces vos recibís?

R: Ser perseguido por el fascismo es el precio que pagamos los demócratas por no ser parte de ellos. Hoy en día desde el gobierno se vuelven a exhibir informes de datos privados de aquellos que no adhieren a su visión política. Las amenazas me enorgullecen

P: ¿Cómo compararías la Argentina de hoy con la de aquel nefasto 18 de enero del 2015?

R: La Argentina tiene un problema psicológico. Es la mezcla de dos películas. Esperando la carroza y el día de la marmota. Te vas 15 días y todo cambia, volvés 15 años después y todo sigue igual. Es mi patria y la amo. Por eso puedo ser crudo con su realidad política.

P: ¿Cuál es tu desafío como legislador judío? ¿Estás más expuesto por serlo o porque no te callás y sos un opositor combativo?

R: Además de judio soy un demócrata republicano. No es un problema para mi que me señalen como judio. En todo caso habla del que me señala. No me eligieron por judío, sí por mis convicciones.

P: ¿Cómo se ve hoy desde la oposición en Buenos Aires la situación entre Argentina e Irán?

R: Este gobierno tiene relaciones carnales con todos los regímenes de la región. Cuba, Venezuela, Nicaragua y por ende Irán. Preocupa.

P: ¿En qué está ahora el tema del avión iraní venezolano? Se ha ido ampliando, creo yo que mucho más allá de lo pensando en un principio.

R: Una vergüenza para mi país. Las posiciones de los ministros de seguridad e inteligencia rozan la connivencia con el régimen. Inventaron excusas para justificarlo.

P: ¿Te sentís seguro en Argentina? Y no es lo mismo que preguntar si a veces tenés miedo...

R: No me siento seguro. Si puede aterrizar en un país que ya sufrió dos atentados un avión venezolano iraní con problemas de papeles cuando la inteligencia uruguaya y la paraguaya lo detectaron antes, es difícil sentirse seguro.

P: ¿Qué es lo que más te preocupa hoy en tu país? Y no me refiero, claro, a lo estrictamente interno, a problemas que en todo país surgen y hay que resolver.

R: El deterioro institucional y el dogmatismo fallido de gran parte de la coalición gobernante. Han destruido futuro clientelizando gente regalándoles el presente e hipotecando el futuro.

P: Recientemente, a raíz del operativo militar israelí contra el Jihad Islámico en Gaza, el Presidente Alberto Fernández publicó un comunicado muy problemático. ¿No entiende la situación o la mira con un solo ojo?

R: Este gobierno es pro iraní y eje bolivariano. Entiende perfectamente. Condenó la acción de Israel para desarticular una célula terrorista un día y calló ante el atentado en jerusalem al otro. Más me preocupa el silencio de la direigencia de la comunidad de mi país.

P: ¿Cómo definirías su actitud ante Israel?

R: Mandó un embajador procesado y lo sostuvo 53 días condenado por corrupción . Nunca pasó con ningún país. Tampoco entiendo a Israel. Una ofensa grande.

P: Vuelvo al principio...estimo que has estado en diversas ocasiones en Uruguay. ¿Cómo te has sentido en Montevideo?

R: Amo Uruguay. Me siento muy a gusto.

P: ¿Y qué conocés de la colectividad judía uruguaya?

R: Que es pequeña para nosotros pero intensa y que goza de los mismos atributos que destaco en cuanto a su madurez cívica, que el conjunto de la sociedad uruguaya

P: Así es, gracias por plantearlo así. Y gracias como siempre por tu tiempo.

R: A vos Ana