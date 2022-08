Cargador de celular bloquea radiación para mejorar el sueño por la noche

Elvy.ai, una startup de tecnología del sueño con sede en Tel Aviv, Israel, ha desarrollado un cargador de teléfono inalámbrico con un escudo que bloquea el 95 por ciento de la radiación electromagnética.

Afirma que su Elvy Night Charger protege a los usuarios y promueve un sueño tranquilo y de mejor calidad, pero aún le permite usar todas las funciones del teléfono.



Los científicos saben con certeza que los teléfonos celulares generan radiación electromagnética de bajo nivel, conocida como energía de radiofrecuencia (RF).



No pueden ponerse de acuerdo sobre si es o no un peligro para la salud, pero millones de personas comunes se preocupan por los posibles peligros, especialmente por un teléfono que se carga durante la noche, a centímetros de su cabeza. Y muchos temen que les impida dormir bien por la noche.



“Lo loco es que 216 millones de estadounidenses duermen al alcance de la mano de su teléfono de carga todas las noches. Esta es una de las principales razones por las que dormimos mal”, dice a NoCamels Oded Broshi, CEO y cofundador.



Su equipo ha desarrollado un cargador que permite que las señales lleguen al teléfono, por lo que aún funciona, pero bloquea la radiación para que no llegue al usuario.



La idea surgió del cofundador Yonatan Manor, un doctor en química física que se preocupó cuando vio que su esposa cargaba su teléfono en la mesita de noche.



Se asoció con Broshi y Or Harel, ambos de 32 años y ambos recién graduados en emprendimiento y administración de empresas en la Universidad Reichman, Herzliya, y juntos desarrollaron el cargador nocturno.



Después de 10 prototipos, ahora tienen un dispositivo listo para el mercado, con una patente pendiente. Parece un cargador de teléfono inalámbrico estándar, excepto que colocas el teléfono detrás de un protector curvo suave, hecho de materiales "especiales" y secretos.



Hay evidencia científica que dice que los teléfonos son peligrosos. Broshi cita a la OMS (Organización Mundial de la Salud) y su Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que desde 2011 ha clasificado los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como “posiblemente cancerígenos para los humanos (Grupo 2B), en función de un mayor riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer cerebral, asociado con el uso de teléfonos inalámbricos”.



También hay evidencia científica de que los teléfonos no son peligrosos. La guía de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.), a partir de 2020, dice: "El peso de la evidencia científica no ha relacionado la exposición a la energía de radiofrecuencia del uso de teléfonos celulares con ningún problema de salud".



Ninguna organización aborda específicamente los patrones de sueño interrumpidos que preocupan al equipo de Elvy.ai, que afirma que los nuevos cargadores de teléfonos inalámbricos, que son cada vez más populares, emiten cuatro veces más radiación electromagnética que los cargadores con cable estándar.



"Cuando realmente te sumerges profundamente en la ciencia, el efecto que tiene la radiación electromagnética de un teléfono en carga en nuestro sueño es vital", dice Broshi.



“Las ondas de frecuencia alfa son las ondas cerebrales que ocurren cuando estamos a punto de quedarnos dormidos”.



La radiación electromagnética interfiere con esas ondas, dice, y hace que sea más difícil quedarse dormido. El resultado es que por la mañana nos sentimos menos descansados.



“La radiación electromagnética interfiere con las ondas de frecuencia alfa que se producen durante los ciclos de sueño”, dice.



El cofundador Harel, un perfilador de análisis de comportamiento, dice que aún no han realizado pruebas clínicas para medir objetivamente el efecto que tiene su escudo en la calidad del sueño.



La radiación electromagnética interfiere con esas ondas, dice, y hace que sea más difícil quedarse dormido. El resultado es que por la mañana nos sentimos menos descansados.



“La radiación electromagnética interfiere con las ondas de frecuencia alfa que se producen durante los ciclos de sueño”, dice.



El cofundador Harel, un perfilador de análisis de comportamiento, dice que aún no han realizado pruebas clínicas para medir objetivamente el efecto que tiene su escudo en la calidad del sueño.