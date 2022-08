Karen Zak: Un artista no es solo artista en su trabajo sino en su vida

Karen Zak

Desde muy joven supo que su amor por el arte era su camino a recorrer.

Hace más de diez años expone de manera permanente en José Ignacio y tiene su Atelier en Pocitos.

Ha realizado exposiciones individuales y grupales en Montevideo, Madrid y Austria.

Sus obras han sido adquiridas por coleccionistas en Israel, Holanda, EE.UU., Brasil, Argentina, España y Uruguay.

Realiza obras personalizadas para particulares y empresas.

Contamos cómo y cuando surgió tu vocación artística. ¿Cuál fue tu apoyo familiar?

El arte siempre estuvo presente en mi vida, ya desde muy chica supe que era el área en la que que me sentía más a gusto.

Siempre tenía conmigo lápices y un block y dibujaba todo lo que me rodeaba.

Mis padres notaron mi preferencia hacia la pintura y siempre me apoyaron, me llevaron a talleres de arte con grandes artistas a lo largo de mi infancia y adolescencia.

El arte cumple un rol importante en mi familia. Mi madre es pianista y siempre hemos escuchado en casa todo tipo de música. A pesar de ser una familia mayoritariamente de contadores, siempre me han apoyado y alentado a desarrollarme en lo que me hacía feliz.

Veleros en el mar

¿Cuál es tu museo preferido en el mundo y en Uruguay?

No sé si tengo un museo preferido, me encantó conocer el Metropolitan de Nueva York y el MOMA, en donde pude ver las pinturas expresionistas de mis artistas favoritos. También quedé fascinada a mis 15 años con el Museo De Orsay y el Louvre en París, y con el Museo del Prado en Madrid.

Ya más grande visité en Londres la Tate Gallery y La National Gallery, me gustaron especialmente las obras de William Turner con sus cielos majestuosos.

En Uruguay la Fundación Atchugarry es un gran regalo a nuestra cultura.

Más allá de las fronteras

¿Quiénes son tus referentes respecto al arte?

Hay muchos artistas que son mis referentes de diferentes estilos. Los primeros que me han impactado han sido Monet, Turner, Miró y Vázquez, en Uruguay.

Hay otros cuya obra me encanta como Baitler, Gauguin, Sorolla, Páez Vilaró y artistas muralistas como Kobra, Mr. Brainwash entre otros.

¿Cómo es ser artista y vivir en Uruguay?

Un artista no es solo artista en su trabajo sino en su vida. Es la manera de mirar el mundo, cuestionarse mucho lo que para otros es tal vez un simple hecho. Ser artista es poder disfrutar de pequeñas cosas como un paisaje, de la naturaleza, la música, etc.

Hoy en día creo que todo es más fácil gracias a internet, que abre un mundo de posibilidades. En mi caso pude llegar a exponer y vender en ferias internacionales y a personas de otras partes del mundo mostrando mis obras en redes sociales y por medio de mi página web.

Simplicidad

Trabajaste durante años en diseño gráfico. ¿Cuándo hiciste el clic de dedicarte al arte y cómo fue ese proceso?

Trabajo en diseño desde los 23 años y realmente me gusta. Lo que más disfruto, es la parte más creativa, como la creación de logos, branding, en donde puedo tener más libertad al crear.

Simultáneamente, me he dedicado al arte. Siempre seguí pintando y desde 2011 hay obras mías en la Galería los Caracoles en José Ignacio. Durante mucho tiempo me dediqué más a mi empresa de diseño gráfico, pero ya hace unos años decidí que el arte tenía un papel muy importante en mi vida y que estaba postergando muchas cosas que me gustaba y disfrutaba hacer. Así que me dije: “el momento es ahora” y decidí vencer inseguridades y mostrar lo que hago con tanto amor. No es fácil, un artista sabe que no todo lo que uno hace le gusta a todo el mundo, por eso lo más importante a la hora de crear es disfrutar del proceso en cada obra. Si luego gusta a otros, mucho mejor.

¿Tenes referentes en el arte en general? ¿Qué ramas del arte te atraen más?

Mis profesores han sido referentes: Carlos Amoretti, Roberto Cadenas, Sisto Pascale y Natalia Bermúdez. Disfruto al experimentar con diversos elementos para crear. Además de pinceles y espátulas, trabajo con óleo y técnicas mixtas con esponjas, cepillos y mis propias manos. Las ramas del arte que me atraen son el impresionismo y el expresionismo.

¿Qué aspectos de tu persona se transfieren a tu obra?

Creo que mi obra refleja en parte mi personalidad. Es espontánea, fresca, colorida sin ser muy llamativa. Mis pinturas tienen toques de colores buscando un balance. Mi obra te invita a traspasar el lienzo y a sentirla.

¿Sentís que en Uruguay la educación debería darle más importancia al arte en general?

Creo que actualmente se le da mucha más importancia y hay muchas más opciones que cuando yo era chica o adolescente. Ahora es viable dedicarte al arte. Incluso existe el Bachillerato artístico que antes no estaba.

Hay muchos colegios que le dan gran importancia al arte, ojalá fuesen todos.

Es muy importante incorporar el arte, ya que nos hace individuos más sensibles, con más empatía, muestra a los niños que existen diferentes formas de expresar la realidad que los rodea y que todas estas formas son correctas y aceptables. Nos permite expresar nuestros sentimientos y mejorar nuestra ansiedad. Sin lugar a dudas es una gran herramienta tanto en la escuela como en el liceo.

¿Cómo vivís tu judaísmo? ¿Hay algo de éste en tu obra?

Lo vivo con mucho orgullo y amor. Soy tradicionalista, mis abuelos vinieron de Polonia y Lituania buscando nuevos horizontes, dejando atrás a sus familias, sus tierras, escapando el antisemitismo y buscando nuevas oportunidades.

El ídish fue un idioma muy escuchado en mi casa, Escuchar canciones en ídish me recuerda esos tiempos.

Tuve abuelos muy presentes que hicieron que mis raíces se reflejen en mi arte.

Los he pintado en mi serie de valijas, en mis obras de violines y pianos y en mis paisajes con sus horizontes lejanos.

¿ La docencia es la forma más común de ganarse la vida de los artistas, eso pasa solo en Uruguay?

En otros lugares hay excelentes artistas que venden sus obras y también dan clases. Hay una necesidad de aprender a pintar, a dibujar, a tener un espacio para uno mismo y es lindo, teniendo los conocimientos, poder contribuir de alguna manera a desarrollar esas habilidades dando clases.

Tenés una nueva exposición que se llama Horizontes en setiembre, contanos sobre ella.

Durante todo el mes de setiembre estaré exponiendo en la Torre 4 del World Trade Center junto a Accs.

La muestra se llama Horizontes. La misma se vale de paisajes imaginarios y abstracciones de la naturaleza que tanto me inspira, para plasmar en mis lienzos las diferentes búsquedas que viven quienes emigran. Con una mirada positiva, recuerda sus esperanzas, ilusiones y también los desafíos que enfrentan mientras procuran encontrar esos nuevos horizontes que anhelan, con un pasado y un futuro que se unen en la vida.

Web: www.karenzak.com

instagram y facebook: karenzak.art

Atelier: Gabriel Pereira 3174 esquina 26 de Marzo

Para coordinar visita llamar al: 099 252 066