Se lanza proyecto de compra de supermercado entregada con dron en Israel

La cdena Rami Levy lanza proyecto piloto para entregas de comestibles con 60 vuelos diarios

Una de las cadenas de supermercados más grandes de Israel comenzará a entregar comestibles con drones el próximo mes en un proyecto piloto.

Ya se han realizado vuelos de prueba en Modi'in, en el centro de Israel, con dos drones aterrizando en el techo del centro logístico de Rami Levy.

La startup israelí Cando, que opera una flota de UAV (vehículos aéreos tripulados) para mapeo, topografía, seguridad pública y entregas, espera realizar 60 vuelos por día durante los cinco días de prueba y realizará más vuelos durante una o dos semanas en diciembre. .



La empresa fue fundada en 2019 por tres ex altos funcionarios de las FDI. El mes pasado, Rami Levy, pionero de la venta minorista de alimentos con descuento en Israel, reveló en una notificación a la Bolsa de Valores de Tel Aviv que había comprado una participación de un tercio, por una suma no revelada.



Cando dice que las entregas de drones para Rami Levy podrían volverse parte de las operaciones normales dentro de dos años.



La pequeña flota de cuatro o cinco drones desplegados en las pruebas volará de forma autónoma, utilizando software operativo y de navegación impulsado por Inteligencia Artificial (IA), sin la participación de un piloto humano y volando más allá de la línea de visión.

"Todavía no es el proceso comercial completo, pero estamos construyendo cada parte de la cadena, paso a paso", dice a NoCamels Julia Katz, vicepresidenta de estrategia e infraestructura de Cando.



“Hay muchos componentes en esta infraestructura que aún no funcionan, por ejemplo, los helipuertos en los que aterrizan los drones.



“Hemos estado construyendo la infraestructura para la entrega comercial durante los últimos dos años y finalmente hemos firmado para cooperar con Rami Levy.



“El primer proyecto piloto será entre el centro logístico Rami Levy y el centro comercial Yishpro, y de vuelta y los primeros clientes serán empleados de Rami Levy.



“Podrán pedir comida o cualquier otra cosa de la tienda, y nosotros la entregaremos y desarrollaremos nuestra experiencia”.



Los reguladores solo permitirán que los drones lleven una carga máxima de 2,5 kg en este momento, pero son capaces de manejar 10 kg o más.



Un portavoz de la cadena de supermercados dijo que su prioridad era desarrollar un sistema que le permitiera volar cientos de drones desde una sola sala de control a múltiples destinos.



Desarrollar la capacidad de usar drones para la entrega es algo que ayudará a todo el ecosistema en Israel, dice Katz.



“Dentro de 10 años usaremos taxis autónomos para transportar personas. Para estar en ese punto dentro de 10 años, tenemos que empezar a construir la infraestructura ahora. Hay tantos jugadores en este ecosistema que tenemos que cooperar y construirlo juntos.



En un desafío el mes pasado, un dron Cando compitió con un motociclista para entregar helado a un niño a 1 km de distancia, en línea recta, en Beersheva, en el sur de Israel. El dron llegó en tres minutos y 37 segundos. La moto tardó 11 minutos.



Rami Levy se encuentra entre los primeros supermercados del país en realizar pruebas de entrega con drones. En junio, su rival Yochanonof realizó un vuelo de prueba en Yerucham, al sur de Israel, a través de una empresa incubadora.



Las entregas de drones en los supermercados son cada vez más populares en todo el mundo. Amazon dice que comenzó las entregas de aviones no tripulados de una hora, con la marca Prime Air, en partes de los EE. UU., Texas y California, a finales de este año.



En marzo, la cadena de supermercados australiana Coles lanzó entregas directas con drones a los hogares de los clientes en tan solo 10 minutos, sin carga de entrega ni gasto mínimo, con una gama limitada de 250 artículos.



En EE. UU., Walmart está ampliando el servicio de entrega con drones que lanzó el año pasado. Para fines de 2022, dice que llegará a 4 millones de hogares en los estados de Arizona, Arkansas, Florida, Texas, Utah y Virginia. Los clientes pagan $ 3.99 adicionales y pueden esperar sus compras dentro de media hora.