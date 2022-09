El programa de seguridad cibernética de la Universidad Yeshiva se dispara en las clasificaciones nacionales

Universidad Yeshiva y ciberseguridad. El primero evoca imágenes de la tradición judía y el estudio religioso. Este último se sumerge profundamente en un mundo digital de alta tecnología de delincuentes y actores deshonestos.



Los dos ahora se han fusionado de una manera reconocida a nivel nacional.



El programa de maestría en ciberseguridad en línea de Yeshiva en Katz School for Science and Health obtuvo recientemente la clasificación de la revista Fortune como el segundo programa de posgrado en ciberseguridad del país. Pone al programa en una clase ilustre con la Universidad de California, Berkeley y la Universidad Johns Hopkins.



“Durante los últimos cinco años, hemos lanzado 25 nuevos programas de posgrado en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos, campos de la salud y patología del habla y el lenguaje, y ha traído a esta universidad un crecimiento de más del 60 % en estudiantes de posgrado. ”, dijo a JNS el Dr. Ari Berman, presidente de la Universidad Yeshiva.



“Al mismo tiempo, destaca nuestra profunda conexión con Israel. Una de las grandes fortalezas de la Universidad Yeshiva es que somos sionistas orgullosos y buscamos oportunidades para asociarnos con Israel, para fortalecer lo que yo llamo la superautopista YU-Israel. El programa de ciberseguridad es un gran ejemplo de ello”, dijo Berman, destacando el estatus de Israel como líder mundial en ciberseguridad.



La clasificación de Fortune, basada en criterios como la selectividad de los estudiantes en el promedio de calificaciones y la proporción de estudiantes por docente, llega en un momento de crecimiento masivo y desempleo cercano a cero en la industria de la ciberseguridad.



El programa YU de cinco años está dirigido por Sivan Tehila, un experto en seguridad cibernética israelí-estadounidense. Si bien el concepto de seguridad cibernética en la academia en su conjunto todavía es relativamente nuevo, ella le da crédito a la facultad del programa por acelerar el programa tan rápido. “Todo comienza con la facultad, que son profesionales y líderes en el espacio de ciberseguridad. Trabajan para grandes empresas como Google, Citibank y nuevas empresas exitosas”, dijo Tehila a JNS. “Otro gran diferenciador es que este es un programa boutique. Nuestros alumnos reciben atención de principio a fin. Incluso se extiende después al grupo de ex alumnos cibernéticos de YU que crearon nuestros graduados”.



Los graduados de YU han obtenido trabajo en empresas como IBM y J.P. Morgan. Según Tehila, muchos estudiantes comienzan a trabajar antes de graduarse.

“Dos exalumnos van a enseñar en el programa este semestre. Uno es vicepresidente de J.P. Morgan y el otro trabaja para un gran proveedor de servicios de seguridad. Quieren retribuir”, dijo.



‘Redes conmovedoras y experiencia práctica’



Para brindarles a sus estudiantes de ciberseguridad una mejor experiencia práctica, la escuela construyó un centro de operaciones de seguridad (SOC) real en la universidad, que comenzó a operar junto con el comienzo del semestre de otoño la semana pasada. Expone a los estudiantes a cibercebos, como correos electrónicos y mensajes maliciosos, les da acceso a proveedores y les brinda la capacidad de usar plataformas y tecnología del mundo real.



“No se pueden proteger redes y sistemas sin sentir cómo se ataca, no solo en teoría. Podemos hablar sobre incidentes, podemos enseñar los conceptos básicos de la gestión de riesgos y los fundamentos de los datos y las redes, pero sin tocar las redes y sin experiencia práctica, realmente no se puede aprender”, dijo Tehila. “Es como convertirse en médico y hacer una operación. No puedes hacer eso solo leyendo un libro”.



Al igual que el campo de los medios, el programa de seguridad cibernética de YU se basa en un grupo diverso de solicitantes, mucho más allá de lo que podría considerarse la base tradicional de la escuela.



“YU suena como una institución religiosa ultraortodoxa, pero este año tenemos estudiantes en el programa de ciberseguridad de Egipto e India. Acabo de entrevistar a alguien de Pakistán”, dijo Tehila.



Agregó que su objetivo es atraer a más mujeres a la industria como parte de su agenda, y señaló los programas de seguridad cibernética de las escuelas para haredim en Brooklyn, N.Y. Dijo que su objetivo es crear un programa similar para mujeres haredim.



Berman señaló que la clasificación de Fortune está en línea con el ascenso general de YU. La universidad subió 29 lugares en el “U.S. News Best Colleges” de los últimos dos años, pasando del No. 97 al No. 68. Ahora está clasificada como la universidad No. 3 en la ciudad de Nueva York y, según él, la matrícula de pregrado aumentará significativamente este otoño. y se espera que el número de estudiantes crezca más del 10% año tras año.



“Entonces, estamos llenos, y todo esto se refleja en la ambiciosa campaña que lanzamos en diciembre pasado llamada ‘Rise Up: The Campaign for 613’”, dijo Berman. El 613 denota no solo el número de mitzvot, o mandamientos, enumerados en la Torá.



“Estamos trabajando para recaudar $613 millones. En YU, incluso recaudamos dinero de acuerdo con nuestras válvulas. Ya hemos aportado más de $250 millones a la campaña. Nuestras donaciones totales de hace cinco años se han triplicado, y nuestro número total de donantes ha aumentado un 18% año tras año”, informó. “La gente está dando, y eso nos ha permitido abrir nuevos programas y crear más becas para garantizar una mayor asequibilidad para nuestro creciente cuerpo estudiantil”.