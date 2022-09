Algo más sobre la propuesta de dar a una calle de Montevideo el nombre de Ana Vinocur

Rita, la hija de Ana Benkel de Vinocur, actual Presidenta del Centro Recordatorio del Holocausto

Hace días que estoy en medio de una marea humana maravillosa como nunca podía haber imaginado. El corazón en la mano y la emoción a flor de piel, por todo lo que está pasando y por la reacción de la gente, de tanta gente y ¿por qué? Se enteraron de la posibilidad que una calle pueda llamarse Ana Benkel de Vinocur- más conocida como Ana Vinocur-. Y se acercan personas de todos los ámbitos, mi familia, mis amigos cercanos, mis conocidos, mis colegas, ex alumnos, vecinos, quienes visitaron al Museo de la Shoá de Uruguay, amigos de la época de las tnuot (clubes juveniles sionistas) y gente que no conozco.

Ríos de gente que dice que la recuerda a Ana, que la escucharon por radio, por tv, en sus charlas, que la leyeron en sus libros, me muestran fotos de sus carátulas por whatsapp con sus dedicatorias, que quedaron impactados para siempre, que quieren ser parte de esta iniciativa maravillosa del Municipio CH de Montevideo.

Para mí, es mi adorada mamá con la que sigo sintiendo un lazo eterno, indestructible . Para sus nietas Naty, Sharon, Ronit e Ilana -que están todas haciendo campaña- es su tan amada abuela. También su nuera Adela está en esta lucha y mi papá Alberto Vinocur (Z”L), mi hermano Víctor (Z”L), mi tío Enrique Benkel (Z”L) y mi esposo Leon Haim (Z”L) apoyan sin duda desde otro plano.

He estado haciendo campaña también en todos los negocios del barrio que me conocen. Faltaría decir: “todos por Ana y por los sobrevivientes de la Shoá que pudieron sobrevivir y por los que no pudieron hacerlo”. Una hija de sobreviviente desde Panamá me dijo “por tu madre y por todas las madres que quisieron y pudieron sobrevivir”. Porque este proyecto dignifica a las mujeres también.

Y mientras escribo otra vez me emociono porque el celular sigue ardiendo y la gente se apresura a decir ¡ya voté!

Y cada voto cuenta.

Algo jocoso. La gente ya no me está saludando así: hola Rita, ¿cómo estás?, sino hola Rita, ¡ya voté! (con una enorme sonrisa). Creo que en estos momentos ese ya es mi segundo nombre, “Rita Ya voté”. . Y me encanta ver a la Comunidad judía tan involucrada en este tema por algo hermoso. No solamente nos unimos cuando algo nos hace sufrir. Y lo que me encanta es toda la gente que no es de la comunidad y está votando porque la recuerdan, es tanto y tanto lo que sembró.

Hace ya tiempo que había rumores de esta posibilidad y vino la pandemia y quedó en espera. Realmente pensé que era demasiado bueno para ser verdad y no ocurriría.

Y este año, hace relativamente poco renació esta posibilidad planteada por el Municipio CH; se lo habían ya planteado al inolvidable Andrés Abt (Z”L) quien amó la propuesta de inmediato y mostraba fotos con mamá, porque lo conocíamos de jovencito. Sonreirá desde el cielo.

Este año se desarrolló la propuesta nuevamente y se decidió que no fuese una designación directa sino una posibilidad entre dos mujeres y solo la gente que vota tendrá la última palabra. Sea quien sea la ganadora, cada votante será parte del proyecto. Y las dos son muy merecedoras, pero una sola podrá tener su nombre en esa calle.

Sería el camino que va desde la Rambla Gandhi hasta el faro de Punta Carretas.

Tomo esta frase de una votante “…hizo memoria para funcionar de faro a la humanidad y la calle es un camino al Faro…” Otra frase desde Brasil “no es solo un homenaje, sino un instrumento importante para la construcción de una memoria colectiva nacional.”

La votación termina el 30 de setiembre, pero es mejor votar enseguida para no olvidarlo.

Ana anduvo por toda la República Oriental del Uruguay en tantos de sus departamentos brindando testimonio, la invitaron a todos los medios de comunicación por su manera tan especial de relatar, siempre sin odio.

A los que me dicen que deje que el universo decida yo respondo: “a D’s voy rogando y con el mazo voy dando” . Siempre hay que luchar para lograr la meta que uno se plantea, con pasión e intensidad. No puede ser de otra manera cuando uno se aboca a algo tan relevante. Intentar lo imposible y más.

Ese camino tan cerca del Memorial del Holocausto del Pueblo Judío donde ella habló frente a una multitud en su inauguración junto al Presidente de la República de aquel momento, Luis Alberto Lacalle, sería algo casi único en el mundo. Estoy investigando y ya sé que varios países de Latinoamérica no tienen ninguna calle en homenaje a un sobreviviente de la Shoá, (sí en homenaje a quien fue asesinado en el Holocausto) .

Ana hablando en la inauguración del Memorial del Pueblo judío, junto al entonces Presidente de la República Luis Alberto Lacalle y al Profesor Manuel Tenenbaum

Lo que es seguro es que en Uruguay no hay ninguna calle con estas características. Y en Argentina, México, Perú y Paraguay tampoco. Vaya iniciativa original de Uruguay.

Me gustaría creer que es la magia de Ana Benkel de Vinocur.

Apretando aquí se te abre el link para votar . Puedes hacerlo hasta fin de setiembre.