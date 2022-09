Disculpa oficial de Canciller en ejercicio de Chile, parece poner fin a incidente diplomático

La reunión que la Cancillería de Israel había convocado para este domingo con el Embajador de Chile Jorge Carvajal, para protestar oficialmente por el desaire diplomático del jueves último al Embajador israelí en Santiago Gil Artzyeli, ha sido cancelada. Esto fue hecho posible por la llamada oficial recibida el sábado de noche por el Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel Alon Ushpiz, de parte de la Canciller en ejercicio de Chile Ximena Fuentes Torrijio, quien se disculpó formal y oficialmente por el hecho que el Embajador de Israel no había sido recibido tal cual estaba programado, para entregar sus cartas credenciales al Presidente Gabriel Boric.

La Canciller en ejercicio Ximena Fuentes Torrijo (Foto: Ministerio de RREE de Chile)

La presentación de credenciales ya ha sido agendada para el 30 de setiembre.

Cabe señalar que Ximena Fuentes era formalmente la Subsecretaria de Relaciones Exteriores pero dado que en este momento no hay un ministro a cargo de dicha cartera. ella, como Canciller en ejercicio, es la máxima autoridad en la materia.

La Canciller en ejercicio, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, recalcó que las relaciones con Israel son importantes para Chile y que su país está interesado en preservarlas. El Director General Alon Ushpiz dijo en la conversación que ve con beneplácito que ella lo haya llamado a disculparse ya que lo que había ocurrido había sido “un incidente grave que podría haber dañado un serio perjuicio a las relaciones entre Israel y Chile”.

Alon Ushpiz, Director General del Ministerio de RREE de Israel (Foto: Cancillería, Jerusalem)

Según la radio israelí KAN el Primer Ministro Yair Lapid ya había decidido que si no llegaba una disculpa oficial que corrigiera lo sucedido y si no se fijaba una pronta fecha para la presentación de credenciales, Israel habría tenido que indicar al Embajador de Chile que se retire del país y habría devuelto al Embajador Artzyeli a Jerusalem. Esto no fue publicado oficialmente por nadie, tampoco en las cuentas de Lapid en las redes sociales, pero de fuentes fidedignas nos consta que es cierto.

El Director General de la Cancillería comentó que quien desea desempeñar un papel positivo en la promoción de la paz y el diálogo, tal cual decía un comunicado de Chile a la prensa publicado el sábado a la noche, no puede al mismo tiempo promover boicots a Israel.

Recordatorio

El Embajador israelí en Santiago. Gil Artzyeli

El jueves 15 de setiembre, el Embajador de Israel en Chile Gil Artzyeli llegó al palacio La Moneda a presentar sus credenciales al Presidente Gabriel Boric, tal cual había sido combinado de antemano. En el lugar se hallaban también otros 5 embajadores, con el mismo propósito. Súbitamente, el equipo de Boric avisó al embajador Artzyeli que no sería recibido y que la presentación de credenciales quedaba postergada.

De fondo, se supo que el presidente había decidido protestar de esa forma por la muerte de un menor palestino de 17 años en Jenin, alegando que se trataba de un inocente baleado por el ejército israelí. Lo que no dijo el presidente, es que el joven en cuestió era Udai Salah, miembro del grupo terrorista Mártires de Al-Aksa de Al Fatah. Él mismo se había vanagloriado de ello difundiendo sus fotos, armado, en las redes sociales.