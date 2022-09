Un resumen, con admiración, de una visita emprendedora a Israel

Varias naciones latinoamericanas en el grupo de Conexión Israel, visitando el Muro de los Lamentos en Jerusalem cada uno con su pabellón nacional

P: Mercedes, aunque no tuve el gusto de verte personalmente cuando estuviste en Israel, me alegra tener la oportunidad de conversar contigo por aquí, lo cual puedo hacer al habernos conectado nuestro compatriota Roni Kaplan. Tu participaste hace muy poco en un viaje a Israel organizado por Conexión Israel que él co-fundó y dirige. ¿Qué significó para ti este viaje, qué te aportó?

R: Es difícil describir la experiencia en Israel en unas pocas líneas, pero haré lo mejor posible. En primer lugar, fue una experiencia de grandes aprendizajes. Por un lado, su denominación “Start Up Nation” no es solo un slogan, sino que realmente así respiran y viven. El espíritu innovador / emprendedor es un sello en todos quienes tuvimos oportunidad de conocer, y de hecho, así los educan desde muy pequeños. Desafiar el status quo es parte de su formación desde la niñez, al punto que llegamos a pensar “¿es la irreverencia una virtud en este país?”, pues no es irreverencia, sino un mecanismo de permanente desafío. Nos cuesta mucho entenderlo así aquí en Latinoamérica, pues las jerarquías están muy marcadas y desafiar el status quo no siempre es bien visto, pero sin duda tenemos que repensarlo.

P: Interesantísimo lo que te preguntaste retóricamente sobre la irreverencia

R: Es que existe un clima cuasi inmejorable de impulso al emprendedurismo e innovación. Y esto no solo se ve en los fantásticos programas estatales de apoyo como el YOZMA, sino en la cultura general. Viven allí una aceptación del fracaso como parte del camino al éxito. Lejos de castigar las fallas, se toman como parte del desafiante camino de un emprendedor. Y sin duda esta combinación da excelentes resultados, pues Israel es el país con mayor cantidad de unicornios per cápita. En segundo lugar, es un destino inspirador para nosotros latinoamericanos, pero especialmente para los uruguayos. Somos países pequeños, necesitamos abrirnos al mundo para sobrevivir y ser prósperos, ambos de baja población, pero con un gran empuje. Tenemos talento, de hecho, uruguayos muy exitosos están radicados en Israel. Podemos lograr un país mucho más productivo y con ello, más justo para todos. Tenemos mucho que aprender de Israel. Debemos mirarlo y tomarlo como ejemplo mucho más de lo que lo hacemos.

En la explanada contigua al Centro Peres de Innovación en Tel Aviv

P: ¿Se puede trasladar experiencias de un país a otro en forma concreta o se trata más que nada de cierta inspiración general, de un espíritu que te puede contagiar ganas, entusiasmo de hacer algo?

R: Hay mucho para “importar”, el programa Yozma de apoyo a los emprendedores es una maravilla. Tenemos que trabajar para replicarlo aquí. Sabemos que la ANII hoy hace lo posible por apoyar a los innovadores, pero podemos ser aún mucho más agresivos. Tenemos que hacerlo. Necesitamos reforzar la educación, necesitamos elevar los niveles de nuestros niños y jóvenes. Tomemos este ejemplo: en Israel, el 85% de jóvenes y adultos han terminado la educación media superior, y un 20% de la población se ha graduado de la universidad, es el tercer país en el mundo con más titulados universitarios. Nosotros tenemos que mejorar nuestra educación, no tenemos excusas para no hacerlo. En este contexto, tenemos que aprovechar la buena reputación de Uruguay en la región. Con ello, hacer los mejores esfuerzos por retener el talento y atraer extranjeros. Nosotros podremos dar el salto cualitativo cuando podamos subirnos al tren de la economía del conocimiento, el talento lo tenemos, podemos hacerlo. Tenemos que proponernoslo y apostar a la mejor colaboración público privada, para llegar a mejores programas de apoyo a la formación educativa y la financiación de proyectos a los emprendedores.

P: ¿Qué rescataste, de lo que viste en Israel, que pensaste es especialmente importante adoptar para ti, para tu trabajo en Uruguay?

R: Mucho, pero por sobre todo dos cosas. La primera, el sentimiento de “comunidad”, ese lazo casi sagrado que lo une una causa comun de bien mayor que es tener un mejor pais para todos. Y esto me lo guardo especialmente para nuestro país, que a veces nos enfrentamos innecesariamente entre nosotros mismos y tan difícil se nos hace llegar al punto de encuentro. Lo segundo, la formación, la firme convicción de que en la educación, la investigación y la innovación se juega el partido que definirá la suerte de los próximos 20/40 años. En mi caso, soy una convencida que ese es el camino, e Israel es una muestra viva de que es una apuesta por demás acertada y causal de éxito.

P: ¿Cómo te habías imaginado al país?

R: Honestamente, muy diferente. Habría pensado que era un territorio inseguro y hasta hostil, siendo que han pasado tantos años con diferencias con sus países vecinos y con el mundo. Sin embargo, me sentí muy bienvenida y bien tratada.

P: Me alegra muchísimo que ese haya sido tu sentimiento. ¿Dirías que Israel te sorprendió?

R: Si, muchísimo. Regresé muy gratamente sorprendida.

P: ¿Te sentiste segura?

R: Los primeros días si. Pero debo reconocer que durante la segunda semana, mientras transcurría un conflicto en la franja de Gaza por la muerte de un activista islámico, sentí mucho miedo, vi misiles volar sobre el techo de donde estaba residiendo, cosa que jamás pensé que vería.

P: Cohetes disparados desde Gaza hacia Israel. No es una experiencia sencilla, sin duda.

R: Pero eso por no estar acostumbrada a esas situaciones, la verdad es que la sociedad está perfectamente organizada y cuando hay peligro las sirenas suenan, la gente va a los refugios, el sistema antimisiles funciona y todo vuelve a la normalidad en pocos minutos.

P: ¿Sentiste que es un país que de hecho aún está en guerra, lidiando con desafíos de seguridad?

R: Si, es un país que aún tiene problemas muy serios con algunos de sus vecinos. Ello, sin perjuicio de que los recientes pactos de Abraham auguran la tan añorada paz con varios países del mundo arabe. Y ojalá eso sea el puntapié inicial para pacificar todas las zonas, aún las que siguen con elevados niveles de conflicto. Todos los pueblos merecen vivir en paz.

P: ¿Dirías que descifraste el “secreto” de Israel?

R: Diría que son muchos, pero el principal es su resiliencia. Los años de adversidad los hizo mejores y más fuertes.

P: ¿Algo que quisieras agregar?

R: Si, trabajamos en la colaboración público privada, mejoremos el apoyo a capitales de riesgo. Creemos nuestro propio Yozma.

P: Ojalá que estas esperanzas y deseos que has planteado se concreten por el bien de Uruguay. Gracias mil Mercedes por compartir esto conmigo, por la linda forma en que lo has planteado todo.

R: Gracias a ti Ana.