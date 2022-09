Conversando con Mendy y Musya Shemtov sobre Rosh Hashaná en Jabad...y mucho más

P: Queridos Musya y Mendy, esta vez encaro la entrevista de Rosh Hashaná con doble mirada, dirigida a ambos. Pues ante todo, ineludiblemente… ¿cómo se van preparando para la llegada de Rosh Hashaná?

Musya: Muchas gracias por tu interés en entrevistarnos en primer lugar. Lamento que no nos hayamos visto hace poco cuando estuvimos en Israel pero siempre tendremos otra oportunidad BH, con la ayuda de D-s.

P: A tu media naranja lo vi, estuvimos charlando por suerte un rato en un café de Jerusalem, junto con el querido Alan “Charno”, pero faltabas tú. ¡La próxima! Y además, aclaro que publicaremos en nuestro próximo número la parte de la entrevista relativa al viaje a Israel y vuestras impresiones.

Musya: Perfecto. En cuanto a tu pregunta, te diré que vamos preparándonos bien. Más que nada, dado que nosotros nos ocupamos de muchas cosas de principio a fin con nuestro incomparable equipo, tenemos muchos que hacer. Desde preparativos ambientales y cosas muy, digamos, mundanas, desde si ponemos plantas en el shil (sinagoga) y en qué esquina hacerlo, hasta los aprontes relacionados a cómo será la experiencia este año en Jabad a nivel espiritual. Siempre pensamos particularmente en la gente, queremos que se sientan en casa y que se lleven una energía increíble para todo el año.

Mendy: Rosh Hashaná, “la cabeza a del año”, siempre viene con una nueva energía para el nuevo año. En particular este 5783 que comienza que es un año de “Hakhel”, de unión y reunión, trae un mensaje y una energía más especial aún. Por eso te diría que en realidad, los preparativos para Rosh Hashaná, siceramente, comenzaron hace meses...

P: ¿Cómo se divide la responsabilidad a nivel comunitario y familiar?

En familia: Musya y Mendy con sus hijos. De izquierda a derecha: Shneior Tzemaj, Jana, Jaim y Tzvi

Musya: Buena pregunta. En realidad Mendy está encargado hoy en día de las responsabilidades comunitarias mucho más que yo, ya que no es lo mismo tener 5 hijos y tener uno o dos BH! Pero a mí siempre me gusta compartir con él las ideas de lo que será la experiencia de cada cosa. Me cuenta casi todo, intercambiamos ideas pero la verdad, hay algunas cosas en las que no quiero intervenir. En la parte de las actividades para las familias me gusta estar muy activa con nuestra encargada nueva, la Lic. Silvia Abramowicz, para que todo sea espectacular haciendo hincapié en que los chiquitos y no tan chiquitos estén bien cuidados, que tengan también una experiencia espiritual y que sus padres puedan vivir Rosh Hashana de forma meditativa tranquilos de saber que sus hijos están pasando bien y haciendo lo mismo a su manera. Empezó por un interés real en que los chicos están atendidos en el shil con buenas propuestas educativas y estoy feliz de decir que muchos siguieron nuestro ejemplo introduciendo esa faceta en cada sinagoga porque vieron que los padres lo apreciaron mucho.

P: Voy a ser prejuiciosa si supongo que vos Mendy no ayudás a preparar la comida del jag... pero seguro que Musya ayuda en la comunidad, aunque con varios niños en casa, nada es sencillo. En la práctica ¿a qué están abocados ustedes dos en los últimos tiempos de cara al jag?

Mendy: Es un desafío por un lado, pero por el otro es una gran bendición. La familia juega un rol fundamental en el trabajo comunitario y el trabajo con la comunidad es parte integral de la educación de nuestros hijos. Es un tema de equilibrio y malabarismo a veces para que se complementen de verdad. En los últimos tiempos estamos ultimando detalles de las actividades, el Shil (la sinagoga), la renovación de los espacios para recibir a todos, la organización del toque del Shofar a domicilio para personas que no pueden ir al Shil, y demás preparativos para que este sea un Rosh Hashaná especial para cada integrante de nuestra comunidad.

Musya: Sin hablarte de Mendy en especial o de mí misma, te cuento que ambos tratamos de involucrar a nuestro hijos de una edad temprana en nuestra labor para que pueden ser líderes desde ya. La verdad es que a mí me encanta servir comida deliciosa y que tenga buenísima presentación pero aprendí a delegar mucho. Así que te cuento un secreto: yo tampoco entro mucho en la cocina. Enseño y pienso en combinaciones que me gustan, me encargo de que todo funcione pero no me gusta mucho la cocina en si. Sí me gusta la decoración y estar atenta a ver a quién podemos recibir, qué más necesitan física o espiritualmente.

P: ¿Qué es lo que más les gusta de estas fiestas? ¿Y qué es lo más difícil?

Musya: A nivel comunitario me encanta el hecho de tener el shil tan vibrante, que ese sea el lugar de encuentro, porque durante toda mi niñez precisamente el shil era el lugar de encuentro semanal de muchísima gente.

Mendy: Rosh Hashaná y en general las fiestas de este mes de Tishrei, están cargados de una energía positiva, nueva, colorida y general para todo el año. Es la cabeza del año, como lo dice literalmente el nombre de la fiesta. Y eso se siente y se nota en todas las distintas Mitzvot (preceptos), vivencias y reflexiones que genera “el mes de los jaguim”, de las fiestas. Difícil es mirar al final y sentir que Tishrei está llegando a su fin y está por “empezar el año” dentro del cual debemos “desempacar” todo lo absorbido y aprendido en las semanas de luz que vivimos.

Musya: La verdad no sé si hay una parte difícil. Para mí todo esto es motivo de mucha alegría, de verdad, recibir a todos y desearles un año con mucha bendición. Capaz podría decir que es difícil, logísticamente, saber cuánta gente viene. Es que en Jabad no usamos el sistema de comprar el asiento o reservar las sillas u queremos que todos puedan llegar. Entonces, sería bueno cada vez tener certeza de lo que necesitamos para recibir a todos, para contener a los niños en sus programas. Es un desafío pero siempre lo hemos logrado y seguro vamos a seguir lográndolo también ahora.

P: ¿Qué destacarían de toda la previa a nivel comunitario?

Mendy: Primero está lo relacionado a la preparación comunitaria, atraves de las clases diarias y semanales, como también la organización del Mega Jalá Bake para más de 300 mujeres y niñas de toda la comunidad - un evento hermoso de unión, inspiración y alegría, y la publicación de la Revista Kesher y la guías para los Jaguim del mes de Tishrei y el calendario y guía de horarios de encendido de las velas de Shabat y Jaguim para este nuevo 5783. También está lo relacionado a la preparación organización de las diversas actividades para recibir a todos en Rosh Hashaná en el Shil Abierto, hombres, mujeres, jóvenes y niños de todas las edades y estilos. Todo esto mientras ser padre y Rabino disponible las 24 horas todos los días para todos.

El evento de la Mega Jala Bake

Una mirada hacia adentro

P: ¿Cómo ven a vuestra comunidad, qué logros dirían que han alcanzado en el año que termina?

Mendy: Lo que se hizo este año que termina, genera mucho orgullo de la comunidad y sus logros. Si bien se vieron desafíos varios y no todo fue lo que más queríamos ver suceder.. con todo eso, la comunidad se demostró una vez más ser una comunidad solidaria, una comunidad que le importa las necesidades de los más vulnerables como también las instituciones que la nutren y educan. En Jabad vimos un crecimiento exponencial en varias de las áreas a las que nos dedicamos y en especial la educación de los niños y los jóvenes. Gracias a Di-s vemos a más y más familias optando por una educación judía para sus hijos, y cada vez más nuestros jóvenes demuestran que lo que buscan es nutrir sus almas directo de nuestras fuentes indiluídas. Más parejas han introducido en sus vidas las buenas prácticas de la pureza familiar al usar la Mikve renovada, y el Shil Abierto como también las clases online están desbordando. BH pudimos llegar a más familias necesitadas con lo necesario para celebrar los jaguim (fiestas) con dignidad como también llegar a muchos hogares con su primera mezuzá colocada a la entrada de su puerta, como indica uno de los preceptos de nuestra religión.

Musya: Lo interesante con Jabad es que nos consideramos como el corazón de la comunidad que bombea sangre a todos quienes podemos. No tenemos “miembros” formales, o sea en el sentido de socios, pero por otro lado gente que uno ve y no pensaría que son de Jabad, pero que vienen y se sienten parte. Amamos a cada uno de los participantes en nuestras programas y vemos a todos como miembros de nuestra comunidad. Entonces, si nos preguntas cómo lo vemos, pues sentimos alegría y satisfacción por todo lo logrado y al mismo tiempo encaramos todo lo que aún queremos hacer y seguramente haremos, con mucho entusiasmo. Tenemos muchos proyectos más para que cada Judío pueda conectarse con su esencia y ver su identidad judía como una gran parte de su vida o inclusive como su raison d’être, su razón de ser. En cuanto a programas y proyectos concretados te cuento que gracias a D-is pudimos renovar la Mikve (la instalación para el baño ritual de purificación) de mujeres que tanto deseábamos y hacía falta ya mucho tiempo y ahora es algo de 5 estrellas a la que invitamos a cada mujer venir y probarlo. Siempre hay una primera vez. Además empezamos con 3 grupos de tradición en Carrasco este año, también se intensifica continuamente el trabajo con los jóvenes en el marco de Cteen y ¡tenemos mucho más para hacer!

Varias mujeres que se dieron cita en la inauguración de la mikve

P: ¿Y qué planes hay para el próximo?

Mendy: Para el nuevo año planificamos expandir aún más todas estas actividades y hacerlas accesibles a más personas, como también iniciar nuevas propuestas y en particular en relación a este “Año de Hakhel” que simboliza y promueve la unión y la conexión con nuestras raíces y el prójimo. ¡Estén atentos!

Musya: Yo me limitaría a decir que los detalles los revelaremos llegado el momento.

A modo de resumen

P: ¿Algo que quieran agregar?

Mendy: Un deseo sincero a cada uno para que en este 5783, “año de Hakhel”, aprovechemos la energía y potencial de unión que llevamos adentro cada uno de nosotros, para generar unión precisamente, dentro nuestro y alrededor nuestro, con nuestras familias, nuestros amigos y comunidad para así estar en condiciones de generar unión en el mundo entero entre las naciones, que tanto lo precisan y tanto se lo podemos facilitar. Y todo empieza en uno y con uno. ¡Aprovechemos este obsequio! ¡Que sea con salud, alegría y najes (orgullo y satisfacción por los logros ) reales! Shaná tová umetuká!

Musya: Deseamos a todos los judíos en Uruguay, a los que consideramos parte de nuestra comunidad, que el 5783 sea un Gran Año lleno de bendiciones reveladas por bien, salud,éxito en todos sus proyectos personales y familiares. Que tengamos la fuerza que tienen nuestros hermanas y hermanos en Israel y juntos en la diáspora trabajemos para la meta de paz mundial y la perfección del mundo cuando llegue el mashíaj (el Mesías) y todos podemos ir ahí juntos para siempre. Y a vos Ana en lo personal, gracias por todo lo que haces y nos brindas desde la Tierra Santa, con esta conexión especial entre Israel y Uruguay a través del Semanario Hebreo. ¡Shaná tová umetuká! P: Lo mejor a ambos, de todo corazón, a vuestra familia y a toda la comunidad Musya y Mendy: Muchas gracias. Bendiciones.