Kosher en Qatar: Estado del Golfo se esfuerza por acomodar invitados judíos para la Copa del Mundo

Si bien Qatar difícilmente puede ser considerado un amigo de Israel, albergando a Hamás y otros extremistas islámicos y derramando millones en la Franja de Gaza, cuando se trata de judíos que visitan el país para la Copa Mundial de la FIFA ha sido muy complaciente, al contrario de lo que se decía en los primeros años. informes que pintaron al país como un país que se niega obstinadamente a proporcionar comida kosher y espacios de oración.



Los primeros informes de que Qatar se había retractado de su palabra de permitir la comida kosher caliente y los lugares de culto judíos estaban "totalmente" fuera de lugar, dijo el rabino Marc Schneier, presidente de la Fundación para el Entendimiento Étnico, con sede en Nueva York, que se enfoca en mejorar la cultura musulmana-judía, dijo JNS.





Una figura muy conocida en los estados musulmanes, los líderes de Qatar le pidieron a Schneier que los ayudara a prepararse para la llegada de los fanáticos judíos a la Copa del Mundo, que comenzó el 20 de noviembre y continúa durante un mes.



Schneier dijo que la fábrica de rumores comenzó cuando un periódico informó que Qatar no estaba permitiendo "comida kosher cocinada". Esa historia fue recogida por la prensa hebrea, que “eliminó la palabra ‘picante’ y luego comenzó el rumor de que los qataríes prohibieron la comida kosher por completo.



“Les envié las fotografías y no solo se sintieron avergonzados, sino que se disculparon”, dijo. “Todos se han retractado de sus historias”.



“En términos de comida caliente, fue nuestra decisión”, dijo. “Si quisiera tener comida caliente, créanme, los qataríes la habrían apoyado al 150 %”. Schneier dijo que se limitó a los sándwiches de bagel porque no tenía idea de qué tipo de demanda habría. “No hay población judía local. Puede tener una persona pidiendo comida kosher o 100 personas. Nadie sabe."



En lugar de la hostilidad qatarí contra los judíos, Schneier describió “un hermoso esfuerzo de colaboración”.



Schneier trabajó con Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Supremo para la Entrega y el Legado, para garantizar que los fanáticos judíos se sintieran bienvenidos. Dijo que había tres problemas: 1) garantizar el acceso a la comida kosher; 2) hacer que todos los judíos se sientan bienvenidos, entre ellos los israelíes; y 3) vuelos directos desde Israel a Doha. “Cumplieron con los tres”, dijo Schneier.



“Tenemos una cocina kosher gracias a la generosidad de Akbar Al Baker, quien es el CEO de Qatar Airways. El control de calidad les dio su cocina VIP... Es kosher durante 30 días”, dijo Schneier.



El rabino Mendy Chitrik, presidente de la Alianza de Rabinos en los Estados Islámicos, que atiende a unos 100.000 judíos en 14 países de mayoría musulmana, le dijo a JNS que vino el 17 de noviembre desde Estambul para hacer que la cocina sea kosher. Su hijo, el rabino Eliyahu Chitrik, permanece en Qatar para supervisar.



La cocina ofrece sándwiches de bagel y horneará jalá frescas para el sábado. Mendy Chitrik dijo que hay dos razones principales para la tarifa limitada, ninguna de las cuales tiene nada que ver con las limitaciones impuestas por los qataríes. En primer lugar, estaba el tema antes mencionado de la demanda desconocida. En segundo lugar fue el calor. “Entregamos personalmente los sándwiches. Los lácteos son perecederos. Hummus y otras pastas para untar no se estropearán tan rápido con el calor. Entonces, lo que estamos ofreciendo es vegetariano”.



Dijo que la cocina hace entre 100 y 150 sándwiches de bagel al día y que están encontrando clientes. Las personas que buscan kosher llaman a su hijo directamente o se comunican a través de WhatsApp. De las etiquetas que sellan los sándwiches, Chitrik dijo: "Definitivamente es la primera vez que un producto dice: 'Producido en Qatar bajo la supervisión de un rabino'".



Los Chitriks también crearon una cuenta de Instagram, Kosherinqatar. Publican imágenes de comida kosher disponible en los supermercados del país. “Cualquiera [que se mantenga kosher] que vaya a Doha no se quedará con hambre”, dijo Mendy Chitrik.



Un segundo elemento mal informado tenía que ver con los espacios de oración para los judíos. Según los primeros informes, una promesa de Qatar de proporcionar a los judíos lugares para orar no se cumplió. Schneier dijo que nunca hubo tal promesa y nunca hizo una solicitud de espacios de oración.



“Sé lo que es mantener un minyan diario en los meses de diciembre, enero y febrero”, dijo Schneier, quien dirige The Hampton Synagogue en Long Island, Nueva York. “Es una responsabilidad decir que tendrás un minián”.



Ofreció el ejemplo de alguien que viene a decir Kadish, una oración requerida por los judíos durante un período de duelo, y que requiere un minyan o quórum de 10 hombres. “No iba a asumir ese tipo de responsabilidad en una ciudad donde no hay una comunidad judía indígena. Es por eso que nunca planteé ese tema”.



Chitrik dijo que él y su hijo rezaron en una mezquita, lo cual está permitido según la ley judía. “Estuvimos allí por la mañana en el hotel. Preguntamos: '¿Hay algún lugar para rezar?', dijeron: 'Sí, baja a la mezquita'. No rezamos en la mezquita, sino en la entrada de la mezquita, solo porque no queríamos tomar de nuestros zapatos. Pero la gente que entraba y salía de la mezquita nos saludaba y nos preguntaba qué estábamos haciendo. Dijimos, 'Orando', y ellos dijeron, 'Bien'".



“Los musulmanes entienden. Cuando van a Europa, buscan una mezquita para rezar. Pueden apreciar a un judío observante que también busca un lugar para orar”, dijo.



Chitrik admitió que hubiera sido bueno tener un espacio de oración designado, pero dijo que esas cosas no se pueden apresurar. “Es paso a paso. A veces la gente tiene que sentirse más cómoda con la presencia judía”.



Chitrik y su hijo caminaron por Doha vestidos con ropa ortodoxa sin experimentar ningún problema. Reconoció que algunos reporteros israelíes estaban siendo acosados ​​por personas que cantaban y ondeaban banderas palestinas en el fondo mientras hacían sus informes. Sin restarle importancia, también dijo que con un millón de personas viniendo a Doha, es imposible saber si esas personas vienen de Qatar.