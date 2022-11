A través del teléfono inteligente se detectan síntomas de problemas en el corazón

Algoritmo diagnostica condición a partir de seis oraciones al día.

La tecnología de voz ahora puede detectar signos tempranos de problemas cardíacos en pacientes cardíacos, semanas antes de que se den cuenta de cualquier síntoma.

Todo lo que necesitan hacer es grabarse en un teléfono inteligente durante 45 segundos al día. Luego, un algoritmo supersensible "escucha" los problemas.

La tecnología, desarrollada por Cordio Medical, con sede en Israel, está diseñada para pacientes que sufren insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el líquido se acumula dentro del corazón y hace que bombee de manera ineficiente



Ya habrán sido diagnosticados con la condición crónica y estarán tomando medicamentos para aliviar la presión sobre sus corazones.



Pero no se darán cuenta del exceso de líquido que se acumula en el corazón y los pulmones hasta que sea demasiado tarde y ya estén sufriendo los síntomas de una recaída.



La aplicación de voz de Cordio, llamada HearO, puede detectar pequeños cambios hasta 18 días antes de que comiencen a sentirse mal, según pruebas recientes en pacientes en Israel.



Eso les da a sus médicos la oportunidad de duplicar la dosis de diuréticos, medicamentos que reducen la presión arterial, durante unos días y evitar el trauma de una estadía en el hospital.



“Probablemente somos una de las primeras empresas del mundo que usa el habla para detectar condiciones clínicas en humanos”, dice Tamir Tal, director ejecutivo de la empresa.



“El habla contiene mucha información personal sobre nosotros. Cuando hablas con tu mamá solo una frase es suficiente para que ella sepa cómo te sientes.



“Usamos el habla para darle al médico algo que pueda usar objetivamente para determinar la condición médica real de un paciente”.



Una acumulación de líquido en los pulmones es la mejor señal de que un paciente está experimentando problemas cardíacos no diagnosticados, pero medirlo es algo que eludió a la ciencia médica moderna, hasta ahora.



No aparece en ninguna prueba o escaneo. Los intentos de rastrearlo midiendo el pulso, la respiración y el peso de un paciente arrojan demasiados falsos positivos.



Los dispositivos portátiles de alta tecnología han tenido cierto éxito, pero dependen demasiado del cumplimiento del paciente, dice Tal.



Y los monitores que se insertan quirúrgicamente en el corazón brindan información precisa, pero son invasivos, costosos e impopulares.



Pero lograr que un paciente recite seis oraciones al día en su teléfono inteligente es fácil, efectivo y preciso. Ese archivo de voz diario es suficiente para que el algoritmo sepa si algo anda mal.



Nuestros pulmones empujan el aire a través de la laringe y son el lugar donde comienza todo el proceso del habla, por lo que cualquier irregularidad afectará la forma en que hablamos, incluso si en realidad no podemos escucharlo.



“Lo que estamos haciendo se llama procesamiento del habla de bajo nivel, observando cambios muy, muy pequeños en los pulmones”, dice Tal.



“Es como el sensor en el motor de un automóvil que enciende una luz en el tablero si comienza a llenarse con exceso de líquido”.



Los pacientes recitan sus oraciones diariamente. Un ejemplo en inglés es "Emma compró una buena taza de té", pero el sistema admite media docena de idiomas y se puede adaptar fácilmente a más.



El profesor Ilan Shallom, que solía trabajar en AudioCodes, una de las empresas de procesamiento de voz más grandes del mundo, desarrolló el análisis de voz y voz en tiempo real que detecta la acumulación temprana de fluidos.



Su trabajo le permite a HearO escuchar las variaciones en el sonido del tracto vocal que son demasiado sutiles para que las distinga el oído humano.



Siri y Alexa analizan y comprenden el lenguaje humano, pero HearO es un tipo de tecnología de voz más sofisticado.



Los pacientes registran una muestra de voz de referencia cuando gozan de buena salud y el algoritmo la compara con el archivo de sonido diario que envían desde su dispositivo.



Un estudio reciente entre 180 pacientes en 10 centros médicos en Israel encontró que el sistema identificó la insuficiencia cardíaca un promedio de 18 días antes de que ocurriera, según esa muestra de voz diaria.



Hizo un diagnóstico correcto en el 82 por ciento de los casos, en comparación con solo el 10 al 20 por ciento logrado al monitorear el peso de un paciente.



HearO está dirigido a pacientes que habrían muerto hace 20 años a causa de un ataque cardíaco u otra afección cardíaca, pero que hoy en día se salvan rutinariamente mediante técnicas mínimamente invasivas. Sin embargo, su corazón ha sufrido un trauma y no está funcionando como debería.



Con un corazón sano, la sangre permanece en un sistema de circuito cerrado. Pero si el corazón funciona a una capacidad reducida, entonces el líquido (plasma, agua y sangre) puede comenzar a acumularse en el cuerpo y eventualmente comenzar a llenar los pulmones.



Por lo general, toma de tres semanas a un mes antes de que el paciente comience a sentir síntomas. Para entonces ya es demasiado tarde y ya pueden estar gravemente enfermos.



Incluso si el paciente estaba en el hospital, las mejores máquinas de resonancia magnética del mundo no pueden detectar ni generar imágenes de fluidos, dice Tal.



“De ahí la razón por la que no existe un estándar de oro en la insuficiencia cardíaca. Nadie sabe cuando alguien se está deteriorando, solo el médico se preocupa, examina clínicamente con su estado.



“Actualmente no hay un examen que pueda decirte que eso está sucediendo. No importa, otro análisis de sangre, no un dispositivo de imagen, absolutamente nada.



“A la gente no le gusta usar dispositivos médicos diseñados para usarse en casa. Están diseñados principalmente para la eficacia clínica, en lugar de la felicidad del usuario. Pero la gente está muy contenta de usar su iPhone o Android”.



HearO se someterá a dos ensayos con pacientes en Israel el próximo año y tiene aprobación para comercializarse a principios de 2023 en España, Reino Unido y Alemania.