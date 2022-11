Un jasid de Jabad en el Mundial de Qatar

A Daniel Benayon lo conozco desde su adolescencia cuando llegó a la Ieshivá de Jabad en Buenos Aires desde Montevideo, Uruguay. Siempre tuvo dos pasiones: viajar por el mundo y el futbol. Con el tiempo se convirtió en el referente comunitario para organizar viajes, a punto tal que lo terminaron apodando BenAvión.

Pero esta semana se hizo famoso por otro motivo. Es de los poquísimos jasidim de Jabad que está en el mundial de Qatar, pude entrevistarlo y preguntarle cómo está viviendo esta experiencia única.

Jabad.com: ¿Qué te llevó a viajar al mundial de Qatar?

Benayon: Soy fanático de la selección de Uruguay, mi trabajo como agente de viajes me permitió lograr venir al mundial y aproveche la oportunidad.

Jabad.com: Sabemos que Qatar es un país musulmán. Vos vas por la calle con kipa y tzitzit, ¿No pensaste en ponerte una gorra de baseball por seguridad?



Benayon: Ya desde muy chico, cuando me acerqué a Jabad, empecé a usar la kipa. Mi mamá estaba preocupada y me pidió que me la sacara cuando vaya por la calle. Decidí consultarlo con un amigo de la Ieshivá que me dijo que me pusiera una boina o un gorro, que de todas formas cumplía el objetivo, pero al final decidí que mi identidad era la kipa, la llevo orgulloso a todos lados que voy.

Jabad.com: ¿Te increparon por la calle al venir con Kipa?

Benayon: La verdad es que mi experiencia personal fue opuesta, en el partido contra Brasil se me sentó al lado un palestino de Gaza que estaba emocionado de poder ver un judío religioso por primera vez en su vida, estuvimos hablando media hora sobre la esperanza de una posible paz entre judíos y palestinos.

También los cataríes fueron muy respetuosos. Con los fanáticos de Marruecos me acerque más porque mi padre nació en Marruecos y siempre los diálogos fueron de mutuo respeto.

Jabad.com: ¿Cómo te arreglaste con Shabat y la comida Kosher?



Benayon: Vine por solo una semana así que Shabat lo pasé en el hotel y me traje bastante comida, pero acá se consigue atún, palmitos, salmón con supervisión kosher. No falta nada. Además, Eli Chitrik, el hijo del rabino Mendy Chitrik de Turquía está acá entregando Jala y sándwiches a los judíos que vinieron al mundial.

Cuando llegué traje jugo de uva para poder hacer kidush, en la aduana me preguntaron que era y les expliqué que no tiene alcohol. Me dejaron pasarlo sin problemas.

Jabad.com: Vimos que pusiste tefilin a varios de los turistas judíos en el Mundial.



Benayon: Si, al estadio no se puede llevar nada y oscurece muy temprano pero apenas me reconoce algún judío coordino para ir a verlo al hotel al otro día y poner los tefilin, probablemente sea de las pocas veces que judíos se ponen tefilin en estas tierras.

Algunos israelíes me pararon para sacarse fotos conmigo ya que no podían creer ver un judío religioso con barba y kipa en Qatar.

Jabad.com: Por último ¿quién quieres que gane el mundial?

Benayon: Obviamente que voy por Uruguay, pero si no llega quiero que gane Argentina que es el país de mis hijos.