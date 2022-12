Once periodistas uruguayos recibieron distinción por haber cubierto por lo menos ocho Mundiales

El 29 de noviembre último,en pleno Mundial en Catar, 82 periodistas abocados a la tarea de cubrir tanto esta copa como muchos otros eventos futbolísticos anteriores, por todo el mundo, vivieron un momento singular, al ser galardonados por la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos y la FIFA por haber cubierto hasta ahora por lo menos 8 Mundiales. Y hay quienes han cubierto varios más, entre ellos también varios uruguayos.

De los 82, cabe destacar que 11 eran periodistas uruguayos, de los cuales 8 estuvieron en la ceremonia ya que también ahora cubren el Mundial y otros tres fueron galardonados en ausencia.

Estos son los uruguayos premiados (y entre paréntesis, la cantidad de Mundiales que han cubierto, incluyendo el actual)

Jorge Da Silveira (15)

Toto da Silveira, record uruguayo

Sergio Gorzy (12)

Gorzy recibe el premio de manos de Ronaldo (Foto: Ojo de Pájaro)

Alberto Kesman (12)

Kesman y el campeón brasilero, con el trofeo

Víctor Hugo Morales (15), Javier de León (9), Juan Carlos Scelza (9), Fernando González (9), Máximo Goñi (8)

Y en ausencia: Atilido Garrido (13), Jorge Savia (12) y Carlos Muñoz (10)

Compartimos el testimonio de tres de los periodistas compatriotas, a los que conocemos personalmente y con quienes, por ello, nos hemos contactado estos días a raíz del galardón.

Toto da Silveira

Jorge da Silveira con el presidente de la FIFA Gianni Infantino y con el argentino Macaya Márquez que ha batido records de cobertura

“Cuando uno ama lo que hace, puede llegar a los 79 años, como tengo, sentirse como si tuviera 50 y trabajar los siete días de la semana. Y todo es gracias a la comprensión de mi familia, mi señora -que hoy no está, debería-, mis hijos, que en agosto ayudaron a sacarme de los pelos con los doctores Pablo Mushi y Pablo Schiarella. Estuve cinco días en CTI y la idea era que me fuera de este mundo, y ni pensar en el número 15. Así que esto es para mis hijos, para mis médicos, la verdad que es una emoción grande. Son reconocimientos”

Y agregó:

“Los mundiales no son los de antes. Antes eran mundiales para nosotros, los periodistas; uno podía entrevistar a los jugadores, a los técnicos, hacerles preguntas... Hoy somos un número, hay 20.000 periodistas, todo conferencia de prensa, nadie puede hacer una repregunta... Pero bueno, hay que tomarlo como es.

Y yo quiero agradecer a las autoridades de FIFA, fundamentalmente al amigo Nofre mismo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que fueron sensibles. La entrega esta debió ser después de Alemania, 2016, ahí llegué al 11, lo que en aquel momento exigían para dar la réplica de la copa. Agradecer a Carlos Solé, yo empecé en el 66 con Carlos Solé, una gloria del periodismo mundial, "el relator de América", le decían. Si yo no hubiera trabajado con Solé, no estaba acá, seamos claros. Los medios en los que trabajé, los compañeros y amigos”.

El Toto y Alberto Kesman

Alberto Kesman

“Yo tengo más de 50 años de periodista deportivo de radio y hace 50 años que estoy en la misma radio, 970 AM Universal, y desde que llegué a la radio, desde el año 72 hasta hoy, he recorrido los 12 mundiales que tengo, siendo periodista del mismo medio de difusión. Y tengo 45 años en canal 12, en donde entré en 1977, los mismos mundiales que tengo en Universal. Lo mío es una satisfacción enorme, lo que me ha pasado y esta entrega, que es un gran reconocimiento para uno, reconfortante. Y, además, por supuesto, la alegría que comparto con toda mi familia y con toda la audiencia: yo siempre digo que con la gente, todo, sin la gente, nada. Este reconocimiento lo comparto con la gente, que es la que hace posible que uno pueda estar en vigencia en esta profesión tan linda, que a uno le permite trabajar en lo que le gusta. Esto es muy importante en la vida, así que estoy muy agradecido por el reconocimiento logrado”.

Sergio Gorzy

“Para mí esto tiene un significado emocionante. Me pareció muy lindo porque te hace pensar en todo lo que pasaste, los mundiales, las vicisitudes. Eso, aunque si Uruguay no está , a mí no me interesa estar en el Mundial. Pero si no está, sigo a Argentina y Brasil. Pero claro que hay mucho para recordar.

En el 78 estuve en una Argentina de la dictadura de Videla. Cumplí 20 años estando allí. Recuerdo que estaba con otro periodista en un restaurante comiendo ravioles y de repente me doy cuenta que había un papel debajo de mi plato, y decía ´hagan algo, están habiendo desaparecidos´, terrible.

En el 90 fui de luna de miel, cosa que no recomiendo, porque para mis amigos yo no estaba en el Mundial y para mi ex exposa no estaba de luna de miel. Y tanto más…

En el 2022 hicimos un mal Mundial pero no le pongo tanto drama. Uruguay tiene una generación estupenda para el 2026, porque en este mundial tuvieron que convivir los que se iban-tal vez no todos tendrían que haber estado-con los que están creciendo. Pero aún no crecieron lo suficiente. Entonces,van a estar maduros en el próximo. Y creo que Uruguay estará entre los candidatos en el que viene. No tengas dudas”.