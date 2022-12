Conoce parte de la trayectoria del Dr. Eduardo Kohn, que se ha retirado de la dirección de Bnai Brith Uruguay

Eduardo Kohn, indudablemente uno de los intelectuales judíos más brillantes de América Latina, se acaba de retirar de su puesto de Director Ejecutivo de B´nai B´rith Uruguay, pero afortunadamente continúa trabajando como Director de B´nai B´rith internacional para Latinoamérica. Tiene en su haber 41 años de actividad en esta importante institución judía mundial, muy activa por cierto en Uruguay.

Confiamos en entrevistarlo muy pronto, sabiendo de antemano que sus palabras siempre enseñan, porque son producto de un conocimiento a fondo de los temas sobre los que se manifiesta.

Pero mientras tanto, y no sólo por nuestra amistad, quisiéramos honrar su trayectoria, compartiendo fragmentos de una de las “postales” de nuestro colaborador Isaac Gliksberg, escrita precisamente después de algunos encuentros con Eduardo. El original ya tiene unos años, pero dado que la historia no cambia, vale la pena conocerla también hoy.

El texto publicado a continuación, es un resumen de lo escrito por Isaac, quien comenzó contando que el Dr. Eduardo Kohn fue el segundo no norteamericano en recibir de la B´nai B´rith internacional la distinción “Premio a la Excelencia Profesional” con el que la institución premia a sus funcionarios más destacados.

---“Para mí, la B’nai B’rith implica una historia de vida. Porque yo llegué a la B.B. cuando nació nuestro hijo más joven y, si bien lo hice con un desarrollo profesional que ya tenía, un desarrollo familiar, lógicamente, y ya había trabajado en otras instituciones, además de haber terminado mi carrera universitaria, y son treinta años de trayectoria en B.B. Es toda una vida. Significa mucho para mí pero, significa también, la institución que me terminó de enseñar y de mostrar lo que significa ser judío, sentirse judío y proyectarse como judío.”

---“Yo aprendí en B.B. que ser judío no es sólo un sentimiento que uno tiene subjetivamente –desde luego no quiero decir con ésto que mi definición del ser judío es la única válida, porque cada uno tiene su interpretación – sino que en B.B. uno siente la continuidad, la educación, la historia, etc. y por tanto para mí, el sentirse judío es sentir que cuando uno hace cualquier tipo de obra, sea social, dentro o fuera de la comunidad, o una obra política por derechos humanos o por cualquier otra circunstancia pero, fundamentalmente, cuando uno entiende además el por qué de la centralidad de Israel, por qué el Sionismo, por qué la lucha por la causa judía, uno se siente no sólo identificado con el ser judío, sino que siente que ser judío es creer, creer en todos esos valores y pelear por ellos y, yo aprendí, a creer y a pelear, en el mejor sentido de esta palabra y no en el sentido bélico de la misma, por ellos.”

---“Yo nací el 04 de noviembre de 1949, en el Sanat. Pacheco de Montevideo.”

---“Mi madre, Sara Bartfeld, llegó de Hungría siendo niña. Llegó con 8-9 años de edad antes de la Segunda Guerra Mudnial l, y mi padre, Nicolás Kohn, llegó con 19 años de edad, desde Hungría, antes de la Guerra. Al llegar comenzó a trabajar, vio cómo lo recibió Uruguay, tuvo una visión sobre lo que se venía en Europa y, en 1939, volvió a Hungría, a su pueblo, a convencer a su familia para que salgan de allí y no los pudo convencer. Volvió muy amargado y después tuvo el golpe terrible cuando terminó la guerra, porque su familia fue víctima de los nazis y sólo sobrevivieron dos hermanos, uno que ya falleció hace años vino primero a Uruguay y después hizo “aliá” a Israel, y el otro, vino también a Uruguay donde falleció muy, muy joven, de cáncer.”

---“El hogar de mis padres fue un hogar muy sencillo. Gente de trabajo de toda la vida. Mi padre fue Corredor importante de una empresa de vinos con gran clientela en Barrio Sur y Palermo. Luego fue co-propietario de un Café y Bar a una cuadra de la Cárcel de Mujeres. De ese barrio, Nicaragua y Cufré, a una cuadra de Cabildo, tengo muchos recuerdos de infancia, porque aunque iba a la Escuela, me gustaba ayudar a mi padre, y lo hice desde que tuve 10 años de edad y allí aprendí a conocer un mundo muy particular, que no es el de hoy en día. Esa Cárcel, entonces, estaba custodiada por Monjas. Me crié en Reducto y después nos fuimos a Urquiza y Presidente Batlle en la Blanqueada. Me crié, pues, en barrios montevideanos.”

---“El hogar de mis padres era, económicamente, de clase media baja. Era un hogar modesto. A pesar de que mis padres luchaban por el día a día, muy duramente, con grandes dificultades, me enviaron a un colegio privado que ya no existe, porque querían que yo aprendiera inglés y, si bien hubo becas, fue un esfuerzo enorme de parte de mis padres. Aunque era una escuela muy chiquita, allí tuve muchos compañeros judíos. Allí hice amistades que perduran hasta hoy en día: Ricardo Fraiman, Ricardo Sum, Dorita Shlafrok, el Dr. Mario Cancela. Nunca sentimos en esa escuela ataque alguno por ser judíos. Al contrario, al contrario. Había gran respeto por los alumnos judíos.”

---“Desde el punto de vista judío fue un hogar tradicional. No religioso. No conocí a mis abuelos paternos, por lo que ya expresé, pero sí conocí a mis abuelos maternos. Yo fui muy compinche de mi abuelo materno. Ibamos juntos al fútbol, sábado y domingo.Mi abuelo no era religioso, pero mi abuela sí. En la casa de mis abuelos, más que nada, se festejaban las fechas tradicionales del calendario judío. Ni qué decir que se respetaba “a muerte” la tradición judía.”

---“¿Dónde comenzó mi educación judía? Cuando yo era un adolescente, comencé a ir a una “tnuá”. Para mí fue vital, creo, haber comenzado a sentir el tema judío en una “tnuá” y comenzar a ver el mundo judío de una manera diferente. Pero, tengo que decir, que mi niñez y mi adolescencia en mi escuela y mi liceo, son recuerdos de un Uruguay “mágico” y creo que todos vivimos en ese Uruguay “mágico” donde las puertas de las casas no había que cerrarlas con rejas…Tengo muy gratos recuerdos también de mi barrio, de cuando yo estaba en 5º. O 6º. De escuela y aún no existía el túnel de Avda. 8 de Octubre. Nunca, nunca, tuve que soportar una actitud antisemita de mis amigos del barrio. Nunca. Cuando se inauguró el túnel de 8 de Octubre, mis amigos del barrio y yo lo hicimos caminando…”

---“Nos mudamos a Duvimioso Terra y Guaná. Ahí nos fuimos a vivir a un apartamento sencillo y ahí, la afición al fútbol profesional, me hizo ser muy amigo del Dr. Alfredo Nappa.”

---“Hice Preparatorios Nocturno, que entonces funcionaba en el edificio del Instituto A. Vázquez Acevedo, el IAVA, porque yo ya trabajaba entonces. Dictaba clases particulares de inglés porque necesitaba generar ingresos para poder estudiar. Hice Preparatorios de Abogacía y luego, ingresé, en 1968 a la Facultad de Derecho y C. Sociales donde hice la carrera de Diplomacia. En 1973, un mes antes del “Golpe de Estado”, obtuve mi título de Doctor en Diplomacia, con lo cual culminé mis estudios de esa carrera.”

---“La carrera de Diplomacia significó para mí muchas cosas buenas. Hice muy buenos amigos en mi carrera universitaria, que hoy tienen cargos muy importantes en el Ministerio de RR.EE., y que me hicieron, en aquel momento, ofrecimientos laborales interesantes y buenos. A mí me pareció, entonces, que no debía aceptarlos por el momento político que se estaba viviendo. La etapa de la Facultad significó para mí una educación muy importante, dado la calidad internacionalmente reconocida de los profesores que teníamos.”

---“Inmediatamente que terminé la carrera de Diplomacia ingresé a trabajar en la Embajada de Israel. El Jefe de la Representación diplomática israelí era entonces Dov Shmorak y yo comencé a trabajar como Encargado de Prensa, lo que más tarde continué con el Embajador siguiente pero, desde antes, yo ya trabajaba con alguien que, para mí, fue una auténtica escuela de judaísmo, sin ninguna duda, y con quien fui estrechando una enorme amistad que se sostuve hasta su fallecimiento: José Jerozolimski. A instancias e invitación suya, comencé a trabajar con él en la audición de radio y en el SEMANARIO HEBREO siendo aún un estudiante. Fueron, para mí, trabajar con Jerozolimski, años de gran efervescencia.”

---“Ingresé a trabajar a la Embajada con 23-24 años de edad. Había terminado justamente en junio de 1973 mi carrera universitaria, tras lo cual, fue cerrada, por las razones conocidas, la Facultad.”

---“Mi incorporación a la vida comunitaria judía comenzó cuando yo tenía entre 14-15 años de edad y todavía estaba yendo al liceo.”

---“Con la Guerra de los Seis Días hubo muchos problemas en diferentes “tnuot” y “Jativot”. Yo dejé la “Anielevich” cuando entré a Facultad. Tenía entre 19-20 años de edad y, yo ya concurría a la Jativá del “Hanoar” que se llamaba Aba Berdichev y funcionaba primero en la calle San José 875 y luego en Convención entre Canelones y Soriano. Era una organización juvenil sionista no jalutziana. Ahí teníamos un espacio cultural judío muy importante. Esas “Tnuot” y “Jativot” fueron mi escuela judía y de Sionismo. Y el Sionismo me entusiasmó. Luego, ya mayor, concurrí a “Kadima” La causa judía yo la sentí como mi causa. Y, además, en esas instituciones, yo entendí, y profundicé, lo que era el antisemitismo. En aquella década de los años sesenta comencé a entender, primero, lo que fue el Holocausto y, segundo, lo que entonces era algo inimaginable, la negación del mismo. Académicos franceses y alemanes ya habían comenzado a negar el Holocausto. A mí, esa época fermental, me marcó mucho.”

- Fue Jero quien un día me ofreció dirigir un acto comunitario y, gustó mi modo de hablar y de presentar y, a partir de ahí lo hice durante muchos años hasta el presente en que lo realizo en la “B.B.”Eso, además de la amistad de por vida con Jero, me produjo un gran aprendizaje.”

---“Cuando egresé de la Facultad en 1973, me vinieron a buscar de la Embajada de Israel para trabajar como Enc. de Prensa. Allí trabajé hasta 1976.”

“Desde 1976 hasta 1980 trabajé como Adm. Gral. de la Escuela Integral, que en ese momento tenía unos 1200 alumnos, lo que significó una experiencia muy rica, especialmente, en el tema de la educación judía, lo que era una nueva etapa para mí. Ahí me vinculé más con temas del judaísmo y comencé a dar charlas para los alumnos del Liceo y Preparatorios, para lo cual debí estudiar más a fondo los temas de la “shoá”, del Sionismo, etc.,etc. Fue una etapa maravillosa de mi vida.”

---“El entonces “sheliaj” de la “Agencia Judía para A. Latina” (“Sojnut”) me invita para trabajar en la misma. Allí trabajé unos dos años, más o menos. Fue un muy lindo e interesante trabajo.”

“El anterior “sheliaj” de la “Agencia”, Ehud Solel, de quien yo era muy amigo, había creado junto con su esposa, el Centro de Estudios Judaicos, “CEJ”y me ofrecieron ser uno de los primeros Profesores de allí dictando clases sobre el “Holocausto”. El “CEJ” comenzó dictando sus clases, de noche, en la sede de H. Macabi. Luego pasó a Bulevard Artigas. El “CEJ” era un “Ateneo para Adultos”. Alli dicté clases durante unos cinco o seis años. Una pareja de alumnos que conocí allí y que elogiaban mucho mi trabajo docente, por la forma en que yo encaraba los temas, siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy. Ellos son Daniel Abend y su esposa. En mi opinión, el “CEJ”, como lo fue originalmente, le haría falta a cualquier comunidad judía y, a nuestra comunidad judeo-uruguaya, ni qué hablar… Venían al “CEJ” en aquellos tiempos entre 150-200 alumnos. Había gran cantidad de temas que se dictaban a un elevadísimo nivel académico. Era un proyecto de la Agencia Judía en Israel para Argentina y Uruguay.”

---“En el año 1981, el inolvidable para mí Cr. Máximo Brener, un gran amigo al que extraño mucho, y el Dr. Jacobo Hazán, quien fue el primer Embajador de Israel en el Uruguay, y a quien la Comunidad Judía del Uruguay le debe un gran homenaje, se me acercaron y me dijeron que tenían un proyecto nuevo para la “B.B.”. Yo les contesté que a la “B.B.”, en mi opinión, había que refundarlo y ellos me contestan que ya lo están haciendo, en el sentido de que deseaban que la B.B. estuviera ocupada en tareas comunitarias hacia afuera y no sólo hacia adentro

en lo social y en lo político. Yo dije:”en Dictadura” y ellos contestaron:”Sí, sí. En Dictadura. Queremos un proyecto de gente joven y te queremos para gerenciar eso… ”. Hablamos durante mucho tiempo del tema y, pese a que parecía una aventura aceptarlo, lo acepté. Yo tenía entonces entre 30-31 años de edad y, hasta el día de hoy, me siento muy feliz y orgulloso de haberlo aceptado. Fue el año cuando asumió la Presidencia de Facto el Gral. G. Alvarez y yo ingresé a B.B. el mismo día de su asunción, el 1º. de setiembre.”

“Ingresé como Director de la B.B. uruguaya en momentos en que allí estaban el Prof. Nelson Pilosof, Félix Lilienthal, Salvador Junio, entre otros, claro está. Era una pléyade de Dirigentes excepcionales, muchos muy jóvenes y con una proyección de ideas muy grande.”

“Al poco tiempo, en 1982, estalla la Guerra de El Líbano, en plena Dictadura, con muchas dificultades y, sin embargo, por iniciativa formidable de los citados Dirigentes, se editan dos suplementos periodísticos de ocho páginas cada uno, incluso con testimonios de libaneses que vivían en Uruguay y que, se encartaron en todos los diarios montevideanos, en contra de la OLP y explicando el por qué de la necesaria defensa del E. de Israel.”

---“En 1983, por iniciativa de los dirigentes de la época, se comenzó a recordar la trágica “Noche de los Cristales Rotos”, no sólo como un tema de la “Shoá”, sino como un tema de Derechos Humanos. En la primera edición de la misma, fue Félix Lilienthal, su primer orador central. Estábamos en plena Dictadura y era un tema muy delicado.”

“Como en ese año se cumplían cincuenta años desde la Declaratoria de los Derechos Humanos, con presencia de muchos Generales de la época, y la presencia de descendientes de los Diplomáticos uruguayos que firmaron esa Declaratoria, se realizó un acto en la B.B.”

(Esto es sólo un resumen de lo mucho que hay que para contar)