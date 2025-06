Respondiendo a un fiscal que quisiera detener a Netanyahu

*En la cuenta personal del periodista Eduardo Preve, fue publicado este miércoles la noticia que reproducimos a continuación:

¿ARRESTAR A NETANYAHU?



✔️El fiscal especializado en Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, aseguró que le “encantaría” arrestar a Benjamín Netanyahu si viene a Uruguay.



✔️“Si yo lo pudiera hacer lo haría” dijo Perciballe en #ALWESO con @JorgeBalmelli



✔️La Corte Penal… pic.twitter.com/IKgGuefNlJ — Eduardo Preve (@EPreve) June 4, 2025

Ana Jerozolimski le respondió. Este es el resumen de sus palabras:



Hace años tuve el honor de entrevistarte, Ricardo, y fue un orgullo hacerlo. Hoy, sin embargo, me invade una profunda tristeza al leer tus palabras. Ante la ola de acusaciones contra Israel en medio de una crisis global—en la que, lamentablemente, políticos y periodistas uruguayos han contribuido a la demonización de un Estado democrático que se defiende de una organización terrorista—esperaría de ti una voz valiente, una que señalara lo que aquí está mal.

No puede ser genocidio cuando la población palestina ha crecido de cientos de miles a más de dos millones. No puede haber limpieza étnica cuando vemos a un ejército que toma medidas para reducir el riesgo a civiles, instándolos a alejarse de las zonas de combate. Sin embargo, las narrativas engañosas persisten, amplificadas por una comunidad internacional que, en muchos casos, prefiere ignorar hechos esenciales.

La Corte Penal Internacional, que debería representar justicia, parece ser solo otro instrumento de la ONU, dominada por regímenes autoritarios y obsesionada con Israel. ¿Sabías que el fiscal que emitió las órdenes de arresto tuvo que autosuspenderse por sospechas de acoso sexual a una de sus funcionarias? Se ha publicado que dichas órdenes fueron motivadas no por la justicia, sino por su propio interés de evitar ser destituido convirtiéndose en un "paladín" de los palestinos ¿Es esto cierto? No lo sé. Pero si debemos cuestionar sus motivos, entonces también debemos cuestionar la información que Hamas difunde al mundo. Y yo sí sé que sus relatos engañan, porque los hechos lo confirman. Me consta.

Ver tu nombre—uno que siempre admiré por su compromiso con los derechos humanos—del lado de quienes contribuyen a la demonización de Israel es una gran decepción. Hoy en día, esa postura equivale a avalar a Hamas. No hay otra lectura posible.

Por suerte, Netanyahu—a quien, aclaro, no voté ni votaría jamás, contra quien he manifestado en múltiples ocasiones—no vendrá a Uruguay. No tendrás oportunidad de arrestarlo. Yo espero que pronto deje el poder y que el pueblo israelí exprese claramente su opinión sobre él. Pero los que sí deben ser juzgados y detenidos son los terroristas que sacrifican a su propio pueblo con tal de asesinar judíos.