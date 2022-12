Es oportuno hoy recordar conceptos del Gral. Liber Seregni sobre Israel

Las escandalosas declaraciones de algunos diputados del Frente Amplio, especialmente Christian Mirza y Ubaldi Aita, en la sesión de la Cámara Representantes llevada a cabo el 14 de diciembre en el marco de la sesión de "Solidaridad con el Pueblo Palestino"-escandalosas ya que lo único que hicieron fue demonizar a Israel - nos hicieron pensar que no sólo no conocen la realidad ni la historia del conflicto sobre el que tanto hablaron, sino que tampoco conocen la visión del propio General Liber Seregni, fundador del Frente Amplio.

Decidimos citar algunos de sus conceptos, recurriendo a una nota que el gran antropólogo Daniel Vidart, lamentablemente ya fallecido, publicó años atrás en La República. Vidart , cabe recordar, era un hombre de izquierda y gran amigo de Israel y el pueblo judío. Izquierda de valores, no de odios.

El texto que reproducimos a continuación es un resumen de aquella nota de Daniel Vidart.

(…)

El conflicto entre el Estado de Israel y sus vecinos islámicos es, sin duda, uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Es el espejo puntual de las fuerzas que pugnan en el mundo contemporáneo: las de la libertad contra el despotismo, las de la paz contra la guerra, las del amor contra las del terror.

(…)

Quiero ofrecerles a los lectores la opinión de un ilustre ciudadano uruguayo sobre el Estado de Israel. Y lo hago para avivar la memoria de quienes están atentos a los sucesos de un escenario muy lejano en el espacio aunque, a fuerza de dramático, sacudido por el viento huracanado de una guerra de nuestro tiempo. Cuando la Organización Sionista del Uruguay le otorgó en el año 2003 el Premio Jerusalem al general Seregni, éste comenzó su discurso de agradecimiento con este recuerdo: "La primera cosa que me dijo mi padre, desde mi niñez fue: "Mira Líber, todos los hombres son iguales, no importa el lugar de nacimiento, no importa el color de su piel, no importa su religión o sus ideas, todos son iguales porque pertenecen todos a la humanidad: en consecuencia la primera lección es aprender a respetar a los demás, a tratarlos y respetarlos como aspiras que te traten y respeten a ti." De ello deduce que "cada pueblo, cada nación tiene derecho a su patria, a su territorio, a un solar con el cual se identifique y a partir del cual pueda llevar a cabo sus ideales y su vida". Recuerda luego que de muchacho, leyendo la Biblia, "ahí fue donde conocí y aprendía a querer y a estimar al pueblo israelí", que por ese entonces, cuando el mito y la realidad se daban la mano, transitaba del hebraísmo al judaísmo.

Evoca de inmediato "a la época negra de la humanidad, al antisemitismo en Europa, a la locura mesiánica y genocidio del nazismo". Más adelante se refiere a su amistad con Enrique Rodríguez Fabregat, su "gran maestro en aquellos momentos y después, con su papel protagónico en lo que fue la creación del Estado de Israel".

Pido atención para las siguientes palabras: "Un hecho que me conmovió mucho fue el levantamiento armado de las organizaciones sionistas ante el mandato inglés que permanecía. Lo entendimos como una lucha lógica, obligada, para la recuperación de Sión, de su tierra, de su sueño, y finalmente, después, en el 48, se crea el Estado de Israel". Y sigue así: " La creación del Estado de Israel significó para mí y en la historia un cambio cualitativo del compromiso y la relación con los judíos y el pueblo de Israel. Hasta entonces la relación había sido sobre todo la defensa del pueblo judío. A partir del 48 la obligación, el compromiso, fue con la defensa del pueblo de Israel amenazado, no reconocido, totalmente amenazado desde sus primeros tiempos".

Dejando de lado sus consideraciones acerca del valor histórico y simbólico de Jerusalem, finalizo estas transcripciones con unos conceptos dignos de ser tenidos en cuenta por todos aquellos que reconocieron en el general Seregni un espíritu ecuánime, un enamorado de la libertad de los pueblos, un convencido de que la paz puede y debe florecer en este mundo.

"Desde la creación del Estado de Israel y porque no fue reconocido explícitamente por todo el universo, se mantiene una larga lucha, una larga lucha por la paz" "...la paz será posible si y solamente si, como decíamos en las propuestas matemáticas, hay un reconocimiento explícito de cada una de las partes sobre la realidad de la existencia de la otra. Palestinos reconociendo de manera rotunda y definitiva la existencia del Estado de Israel y el condigno reconocimiento de los israelíes y del Estado de Israel de la existencia de un Estado palestino, ambos libres, soberanos, para desarrollar cada uno su vida en el respeto a los demás".

Como cosa final quiero agregar que el movimiento palestino Hamas, adueñado de la Franja de Gaza luego de masacrar y expulsar a los también palestinos de Al Fatah, ha declarado en su Carta Fundacional que uno de sus objetivos es impedir la existencia del Estado de Israel. Transcribo una frase escalofriante de este documento: "No hay solución a la cuestión palestina si no es a través del yihad". Se trata del yihad (esfuerzo) de la espada, de la guerra sin cuartel. A quienes no conocen la moral del muslim, del creyente, les aclaro que el de la lucha armada es el esfuerzo "pequeño" (al ­ yihad al-ashar): el "grande"(al-yihad al-akbar) se refiere a la difícil pelea contra Iblis, el demonio interior, contra el odio, contra las imperfecciones del yo profundo, contra la soberbia y el resentimiento. Este esfuerzo no es corroborado por el pensamiento y la acción del Hamas, pese al hadiz (palabras y hechos del Profeta) que recoge un dicho de Muhammad, recomendando, por sobre todas las cosas, el combate contra los íntimos defectos humanos. Para los integrantes de Hamas el otro yihad, el emprendido para borrar del mapa al judío, al cristiano, al no musulmán, a todo kafir (infiel) que ocupe el "islámico" territorio de Palestina, parece ser el único válido.