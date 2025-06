Latidos: una experiencia sensorial

La muestra se exhibe en funciones marcadas con un ritmo guiado, cada una hora, en el que se realiza un recorrido artístico por estaciones.

La imagen, voz y palabra se unen en una narrativa sensorial de profunda sensibilidad humana, cargado de memoria, duelo y la fuerza silenciosa que nos atraviesa por generaciones. Los pasajes artísticos proponen diferentes maneras de conectar con la identidad de cada artista y a la vez crean un tejido común que las entrelaza.

Entre texturas, silencios y latidos compartidos, la muestra propone un abrazo visual ante lo irreparable y una voz de esperanza. LATIDOS es la elección de tres artistas, Ifat Taube, Sara Sabah e Ilana Lamstein, que desde la herida, eligen crear.



¿Qué se descubre al caminar por un duelo compartido?

No existe una fórmula para atravesar el duelo. Cada uno lo vive distinto, pero algo en el interior se alivia cuando no se camina solo.

Incluso en la tristeza, hay lugar para la luz, como una semilla de esperanza, que nos recuerda que seguimos vivos.

¿Qué hilos invisibles unen a quienes nunca se conocieron?

El alma sabe que el otro es parte de uno. Por eso hay una interconexión que va más allá de las palabras.

La tristeza, el dolor y la esperanza vive en nosotros, con una fuerza indescriptible donde la distancia física no existe.

No hace falta haber crecido juntos, ni siquiera pensar igual.

Compartimos un destino entrelazado, un amor fraterno que no se puede explicar.

Somos un pueblo.

¿Qué estación detiene el tiempo para que la memoria respire?

La muestra es el resultado de un trabajo en equipo, en donde se busca generar un recorrido suspendido entre la luz y la oscuridad.

La memoria está presente en todo momento. Vive en nosotros y alza su voz en cada uno de los lenguajes que se integran en la muestra.

¿Qué fuerza puede nacer desde lo irreparable?

Desde lo irreparable se aprende a caminar con eso sin negar la herida. Se sigue viviendo, amando, soñando aún con el corazón roto.

“Latidos” es un camino de conexión para el cual la Kehilá nos abrió sus puertas. Un proyecto que se cristalizó bajo la dirección artística de Jeannette Dreifus y la escenografía de César García y que invita al espectador a ser parte de un espacio de reflexión emocional.