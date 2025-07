Cuando la arqueología enfrenta la masacre: Israel inaugura impactante exposición

Por primera vez se expone públicamente la singular participación de la Autoridad de Antigüedades de Israel en la guerra desatada por la masacre del 7 de octubre, en la exhibición titulada: “Resurgiendo de las Cenizas: Arqueología en una Crisis Nacional”, recién inaugurada en el Campus Nacional de Arqueología de Israel en Jerusalem.

Cabe destacar que este gran proyecto fue hecho posible en gran medida por la donación a nombre de Alejandro Weinstein Crenovich de Chile.

En las dramáticas circunstancias impuestas por la masacre, los arqueólogos tuvieron que recurrir a sus herramientas profesionales ya no para descifrar el pasado sino, esta vez, el presente, en diversos escenarios del horror causado por la invasión terrorista.

Foto: Assaf Peretz

“Esta impactante exposición narra la dolorosa historia del ataque del 7 de octubre contra las comunidades de la zona adyacente a Gaza a través de una documentación sin precedentes de esos eventos, junto con el papel único desempeñado por la Autoridad de Antigüedades de Israel”, dice el comunicado oficial de dicha autoridad,

“Los arqueólogos, acostumbrados a examinar sitios con miles de años de antigüedad, en este caso trabajaron en circunstancias extraordinarias para el mundo de la arqueología, en el corazón de uno de los capítulos más difíciles de la historia del Estado de Israel: kibutzim devastados, casas quemadas, carreteras y coches calcinados, y el complejo al aire libre del Festival Nova.

El desafío central, especialmente duro, fue la identificación en varios casos de los escasos restos humanos, restaurando así sus rostros, nombres y memoria».

Dr. Joe Uziel (Foto: Shai Halevi)

La Autoridad dio ejemplos concretos de la singular labor realizada.”Las familias en duelo cerraron un círculo gracias al trabajo de los arqueólogos, quienes, en colaboración con el ejército, lograron localizar a 16 personas desaparecidas cuyo paradero se desconocía. También se encontraron valiosos objetos personales que ayudaron a revelar su paradero. Por ejemplo, Stav Miles recibió las joyas que creó su madre, la difunta Yona Fricker, y que ella lucirá el día de su boda. Y la familia de la difunta Shani Gabay también recibió evidencia definitiva sobre su destino, tras el descubrimiento de su collar con un colgante, justo en el lugar donde ahora se cree que fue asesinada”.

Además del sagrado desafío de ubicar e identificar a los desaparecidos, la Autoridad de Antigüedades de Israel, en cooperación con el Ministerio de Patrimonio de Israel, estableció un proyecto nacional de documentación para reproducir los sitios de destrucción en la zona atacada. Esto, mediante la creación de modelos 3D, o "gemelos digitales", utilizando tecnologías modernas desarrolladas originalmente para documentar y presentar enormes sitios arqueológicos antiguos.

“En la nueva exposición, se puede ver e interactuar con pantallas sensoriales y tecnológicas avanzadas: una pared con fotografías de objetos encontrados en las excavaciones invita a los visitantes a descubrirse a través del movimiento, observando las herramientas originales utilizadas en el lugar, y pantallas para explorar los modelos 3D de los lugares destruidos con gran detalle”, explica el comunicado oficial. “El uso multidimensional de medios audiovisuales, narración y presentaciones visuales en vivo permite al visitante experimentar la historia no solo como un testimonio, sino como un viaje personal y colectivo de documentación y memoria”.

Foto: Shai Halevi

Eli Escusido, Director de la Autoridad de Antigüedades de Israel: «Decidimos inaugurar la Exposición «Resurgiendo de las Cenizas» precisamente en este período en que la nación de Israel conmemora el ayuno de Tishá Be Av —el noveno día del mes hebreo de Av, el día de la destrucción del Primer y el Segundo Templo—, lo cual refleja la brutal destrucción que sufrieron las comunidades de la Franja de Gaza en nuestra época. Como Autoridad de Antigüedades de Israel, es nuestro deber preservar, documentar y asegurar la supervivencia de la memoria de los episodios más difíciles de nuestra historia, de los cuales debemos aprender y crecer. El pueblo judío siempre ha sabido sobreponerse al dolor, incluso después de la destrucción más severa».

A continuación, el video anunciado al comienzo de la nota. Y tras él, su traducción al español.

Liora Berry, Directora del Proyecto de Exhibición "Resurgir de las Cenizas", Autoridad de Antigüedades de Israel:

“Arqueólogos se hallaron actuando como soldados en la guerra”

Asaf Peretz, arqueólogo, Autoridad de Antigüedades de Israel:

“Cuando realizamos esta actividad, había una guerra en curso”

Moshe Ajami, arqueólogo, Subdirector de la Autoridad de Antigüedades de Israel:

“No sabía si yo era fuerte o no, pero me dije: Sé lo que hago y me sacrifico, aunque me cueste el alma. Estoy listo”.

Foto: Shai Halevi

Liora Berry, Directora del Proyecto:

“Esta exposición analiza el trabajo de la Autoridad de Antigüedades de Israel a través de la mirada de arqueólogos llamados a la bandera, que vinieron en una misión nacional a raíz del 7 de octubre, a ocuparse de la destrucción actual tras el ataque del 7 de octubre. Con la inauguración de la exposición "Resurgir de las Cenizas" en el Museo Arqueológico Nacional de Jerusalem, los invitamos a venir y a dejarse impresionar”.

Malki Shem Tov, Gerente General de AVS Creative Visual Solutions

(Su hijo Omer estuvo secuestrado 505 días):

“Para mí, trabajar aquí fue un proyecto muy emotivo. La última vez que estuve aquí, fue muy duro”.

Liora Berry:

“La exposición consta de varias partes. La primera parte trata sobre la localización de personas desaparecidas”.

Moshe Ajami:

“Hollín negro. Y hay que encontrar restos humanos en este hollín”.

Foto: Assaf Peretz

Liora Berry:

“16 personas que se consideraban desaparecidas fueron encontradas gracias a este trabajo”.

Asaf Peretz, arqueólogo:

“Tu vida profesional te ha llevado a un momento en el que se requieren todas sus habilidades”.

Roni Spadge, encargado de seguridad del kibutz Kisufim:

“Tenemos que hablar, tenemos que documentar. Todo”.

Ami Shajar, Director de la Dirección de Preservación en la Autoridad de Antigüedades de Israel:

“Este acontecimiento debemos perpetuarlo para los años venideros”

Liora Berry:

“Utilizando herramientas arqueológicas, lograron documentar meticulosamente la destrucción casi el mismo día”.

Prof. Moshe Ken, Director del Instituto de Investigación y Documentación Digital del Patrimonio Cultural, Colegio Académico Hadassah:

“Cerca de tres millones de fotos han llegado desde el comienzo de la guerra desde el terreno a la Autoridad de Antigüedades de Israel

aquí en Jerusalem”.

Liora Berry:

“El proyecto de documentación y mapeo fue iniciado por el Ministerio de Patrimonio y está dirigido por Tekumá (la Autoridad de rehabilitación de los poblados atacados) y, con el paso del tiempo, se ha convertido en un testimonio sólido, veraz y válido”.

Eli Escusido, Director de la Autoridad de Antigüedades de Israel:

“Cualquiera que venga aquí y vea este centro especial que hemos establecido, sentirá fuerza, corrientes y escalofríos por lo que el personal de la Autoridad de Antigüedades ha hecho partir de Simjat Torá, el 7 de octubre”.