Encuentro especial del cuerpo diplomático latinoamericano con el Director General de la Cancillería israelí

Parte del trabajo de rutina del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí es el contacto directo con los embajadores de países amigos destacados en Israel, a quienes se procura explicar los planteamientos básicos de la política exterior nacional. Pero esto no es común que se concrete directamente con el Director General de la Cancillería, la figura número dos en el ministerio. Por eso, la reunión convocada este lunes por el Director General Alon Ushpiz con los embajadores de América Latina es señal de la importancia que Israel da al bloque y a los temas candentes a tratar.

“Fue un encuentro muy por fuera de la rutina común”, comentó a este portal Yonatan Peled, Director General Adjunto para América Latina. “El Director General no suele reunirse mucho con grupos de embajadores y ésta fue la primera reunión con los latinoamericanos”.

De izquierda a derecha, los embajadores de Honduras,Paraguay, Uruguay, México. Chile, el Director General Alon Ushpiz, Guatemala. Ecuador Panamá Brasil , Chile Peru y adelante el Embajador Peled

El encuentro fue planteado de antemano como clasificado a fin de permitir una conversación abierta y un planteamiento claro de los temas, aún los muy delicados. “El diálogo fue en efecto muy abierto y sincero”, señaló Peled.

El Embajador de Perú en Israel Carlos Chávez Taffur, decano del GRULAC (el Grupo de Latinoamérica y el Caribe), dijo a este portal que “el Director General Ushpiz nos dio una explicación de alto alcance sobre los principales temas de política exterior, básicamente Irán, obviamente la cuestión palestina y en ese contexto transmitió el interés del gobierno israelí de contar con el apoyo de los países de América Latina en el ámbito multilateral”

Formalmente, el objetivo era en efecto poner a los embajadores al tanto de temas claves de la política exterior de Israel, más que nada en lo relativo a la amenaza de la República Islámica de Irán y la exigencia palestina que su conflicto con Israel sea abordado y juzgado por el Tribunal Penal Internacional en La Haya.

Aunque según el tratado que dio nacimiento a dicho tribunal, éste no puede intervenir en conflictos entre dos Estados-y aquí el palestino no está reconocido formalmente como tal- sin que ambas partes estén de acuerdo con ello, los palestinos continúan promoviendo su iniciativa ante la ONU y el organismo mundial debe votar al respecto.

Israel considera la iniciativa como una escalada en los ya conocidos intentos palestinos por llevar la ofensiva contra Israel a la arena internacional a través de la ONU y sus agencias.

Alon Ushpiz dejó en claro a sus interlocutores cómo ve Israel este tema. Votar a favor de trasladar el tema israelo palestino al Tribunal Penal Internacional constituirá una parte inseparable de la campaña palestina que pretende mostrar a Israel como un Estado apartheid, recalcó, explicando los peligros que derivan de ello.

Hasta ahora, se votó en diferentes comisiones y la mayoría de los países latinoamericanos se abstuvo, o sea ni apoyó ni rechazó que el Tribunal Penal Internacional trate el tema israelo palestino. Dentro de aproximadamente una semana el tema será votado en la Asamblea General y la expectativa de Israel es que los países latinoamericanos al menos mantengan su abstención, aunque claro está que Jerusalem preferiría que se opongan explícitamente a la propuesta.

Ushpiz exhortó a los embajadores latinoamericanos a explicar a sus gobiernos la problemática al respecto y a votar en contra de la propuesta de resolución presentada por los palestinos, que pide al tribunal emitir su posición sobre el conflicto y la legalidad de la política israelí al respecto. “Esto es parte de la campaña de apartheid contra Israel y ensombrecerá todo intento de tratar el tema palestino”, señaló.

Ello se enmarcó en los cambios que se han vivido en la región especialmente desde la firma de los Acuerdos de Abraham, que han demostrado que se puede avanzar hacia la paz aunque los palestinos continúen oponiéndose a ello.

Cabe recordar que esto se da mientras en el terreno aumenta la tensión, hay quienes ya llaman la recurrencia de atentados de una nueva intifada, aunque distinta de las anteriores. Por un lado, la Autoridad Palestina transmite mensajes demonizadores de Israel y por otro, no logra imponer suficientemente su autoridad cuando sí quiere detener a terroristas armados que perpetran atentados, ya que no goza de legitimidad a ojos de su propia gente.

En el encuentro también fue abordado el tema iraní en sus diferentes dimensiones, tanto la amenaza nuclear como la actividad subversiva pro terrorista de Irán y sus proxies en diferentes partes de la región, la seguridad de la navegación que se acerca a las aguas del golfo y el campo cibernético en el que hackers iraníes avanzan y tratan de atacar infraestructuras claves en Israel y otros países de Occidente.

“Mi impresión es que los embajadores apreciaron profundamente la oportunidad que tuvieron de recibir una puesta a punto política y diplomática a este nivel”, comentó el ya mencionado Director General Adjunto para América Latina Yonatan Peled.

La reunión dejó en claro la importancia que Israel da a las relaciones con América Latina .Evidentemente, no se habló únicamente de problemas estratégicos como los señalados, sino también del gran potencial de cooperación en innovación, ciencia y tecnología.

El Director General de la Cancillería aprovechó para desear un buen año a los embajadores, agradeciéndoles el papel que jugó la mayor parte del continente latinoamericano al ser fundado Israel, lo cual se pudo concretar en parte por los votos de muchos países de la región a favor de la creación del estado judío.

La reunión fue además una oportunidad para que cada país presente su perspectiva en cuanto a la relación bilateral con Israel. El ya mencionado Embajador de Perú puso al tanto de los últimos acontecimientos políticos en su país y agradeció a Israel en nombre del gobierno peruano “el apoyo brindado por Israel a la nueva presidenta y a la institucionalidad democrática de mi país”.

Para la Embajadora de Panamá Adis Urrieta, fue clave poder referirse al TLC entre su país e israel. Varios fueron los embajadores que destacaron su agenda bilateral.

Y el Embajador de Uruguay Bernardo Greiver fue especialmente realista: “En días de transición y sin confirmar el nuevo canciller, no hay aún perspectivas y no nos han hecho anuncios ni dieron primicias”, comentó. Es que cabe recordar que Biniamin Netanyahu, aún no ha logrado terminar la formación de su nuevo gabinete.