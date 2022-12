No. 185

Vaigash

Horario de velas en Montevideo, Viernes 30/12 19.43 hs.

EL MANEJO DEL ENOJO

Por Naftali Silberberg

"Pero no se aflijan ni les pese por haberme vendido acá, que para preservar la vida me envió Elokim delante de ustedes ... no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Elokim, que me puso como Gran Visir del Faraón, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto" (Bereshit 45:5-8)

De más está decir, que muchas personas en una situación similar hubieran reaccionado muy diferente. En retrospectiva, la mano de D-os en los eventos que llevaron a que Iosef subiera a la realeza es inconfundible y es fácil para nosotros ver toda la historia objetivamente. Pero Iosef sufrió la agonía de ser vendido como esclavo y estar solo en un país ajeno por unas dos décadas debido a las acciones de sus hermanos. Su capacidad para ver más allá de su dolor personal, y apreciar la estrategia Divina que lo llevó al palacio del Faraón, es un testamento al autocontrol de Iosef, su madurez y sabiduría.

En el curso de la vida, toda persona experimenta el dolor de ser tratado injustamente por otros. A pesar de que los sentimientos de enojo y venganza son contra productivos y frecuentemente destructivos, son reacciones naturales a dichos sucesos. Y, a diferencia de Iosef, frecuentemente no llegamos a ver los resultados positivos del maltrato. A pesar de que mucha gente gasta mucho tiempo, energía y dinero en diversas terapias, en muchos casos la simple creencia en D-os y la Divina Providencia es el antídoto para este problema.

D-os es bueno. Punto. Y Él controla todo lo que sucede en nuestras vidas. Mucha gente cree erróneamente que sólo las catástrofes naturales, como enfermedades no contagiosas o extraños accidentes son controlados por D-os, mientras que actos malvados iniciados por otras personas con libertad de acción no son ordenados desde el Cielo, y son simplemente malos. La historia de Iosef demuestra la falacia de esta idea. Sí, lo que hicieron los hermanos estuvo mal, pero lo que le sucedió a Iosef era parte del plan maestro Divino.

Todas esas veces cuando somos maltratados y no podemos ver el beneficio o el propósito del sufrimiento, la enseñanza jasídica recomienda un remedio terapéutico de dos partes.

Primero, olvídese de la gratificación instantánea. Pueden pasar varios años antes de que la razón del sufrimiento se haga obvia. Iosef fue encarcelado 12 años antes que el faraón lo llamara para descifrar su sueño. Tuvo 12 largos años en prisión para pensar en la injusticia perpetrada por sus hermanos. La historia de Purim es otro ejemplo de esta idea. Esther fue sacada de su hogar judío y obligada a casarse con un rey depravado y tiránico. Solo 5 años después el plan de D-os fue comprendido por todos.

Segundo, la fortaleza de carácter se logra a través de dificultades y sufrimientos. Para que el Pueblo Judío recibiera la Torá, primero tuvieron que padecer muchas décadas de esclavitud intolerable en Egipto. Sólo a través de las dificultades uno adquiere la sensibilidad y la empatía para otros, y la persona que es herida por otra y elige perdonar en vez de vengarse, se convierte en alguien más grande y bondadoso. De hecho, el sufrimiento mismo, y la capacidad de sobreponerse a él, es en sí mismo un regalo Divino.

ATENCIÓN SIN DISTRACCIONES AL CRECIMIENTO ESPIRITUAL

"[Jacob] envió a Judá delante de él, a lo de José, para organizar los preparativos en Goshen." (Bereshit 46:28)

Jacob envió a Judá a fundar una escuela en vez de pedirle a José que lo hiciera, porque reconoció que una academia de Torá debe ser dirigida por una persona que esté completamente apartada de los asuntos del mundo y esté completamente inmersa en el estudio de la Torá. Dado que la misión Divina de José requería que se encargara de las cuestiones mundanas de Egipto, no podía dirigir también la escuela de Torá de Jacob, a pesar de su indiscutida rectitud.

De la misma forma, a aquellos que desean adoptar la vocación de estudiantes o maestros de Torá, se les debe permitir y exigir que estén completamente separados de los asuntos del mundo, para ser capaces de enfocarse en educar a nuestros hijos sin ninguna distracción.

Likutei Sijot, vol. 3, págs. 827-830. Ver Eruvin, 65a.

PARASHÁ EN 30"

Génesis (Bereshit) 44:18 – 47:27

En la onceava sección del libro de Génesis, llegamos al clímax dramático de la historia de José. Comienza cuando Judá se acerca (Vaigash, “y él se acercó” en Hebreo) a José en defensa de Benjamín. La voluntad de Judá de salvar a Benjamín convence a José que los hermanos se han arrepentido y han superado su envidia pasada, por lo que pone fin a su actuación y les revela su verdadera identidad. Inmediatamente José envía a todos los hermanos para que traigan a su padre Jacob a Egipto, donde se asentaría la familia para sobrevivir la hambruna. Irónicamente, la hambruna termina apenas Jacob llega, pero la familia se queda en Egipto cumpliendo el plan de D-os tal como fue prometido originalmente a Abraham.

EL SECRETO

Una adolescente entró a la oficina de Rab Shmuel Kaminetzky, el rabino de la ciudad de Dniepropetrovsk (Ucrania) un domingo de tarde. Su bisabuela necesitaba que el rabino la visitara en su casa, en una villa a dos horas de la ciudad.

- "¿Tu bisabuela es judía?", preguntó el rabino.

- "No", respondió la joven.

- "¿Alguien en tu familia lo es?"

- "No", fue la respuesta.

El rabino revisó su apretada agenda y prometió visitarla en dos semanas.

Una semana después la joven retornó. "Mi bisabuela tiene 90 años y no puede trasladarse hasta aquí. Necesita hablar con usted ahora."

Rabí Kamenetzky hizo algunos llamados telefónicos, anuló citas y acompañó a la muchacha al pueblito aledaño. Cuando el Rabino entró en la diminuta casita se encontró con la anciana Basia. Cuando ella lo vio comenzó a llorar incontrolablemente. Al calmarse, comenzó a hablar en un precario idish:

- "Crecí en un hogar judío religioso. Durante un pogrom en la ciudad de Yekatrinoslav (hoy Dniepropetrovsk) en 1911 vi cómo mataban a mis padres". Basia hablaba ahora en ruso, y sus hijos, nietos y bisnietos escuchaban sorprendidos. Ella relató cómo una familia gentil la adoptó y la cuidó, con la condición de que obtuviera nueva documentación y nunca le relatara a nadie que era judía, pues temían por su vida.

- "Hasta este momento", dijo Basia solemnemente, "nadie más en el mundo sabía que yo era judía." Sacudió su cabeza y confesó que siempre ansiaba el momento de poder revelar su secreto. En realidad ella deseaba recibir una sepultura judía. Todos en la habitación permanecieron en silencio mientras Basia recordaba algunas de sus memorias. Rabino, recuerdo bien mi infancia. Tengo muy presente al Rabino de la ciudad y a su esposa, Rabí Levi Itzjak Schneerson y la Rabanit Jana (n.d.r: Padres del Rebe de Lubavitch).

Basia había tenido tres hijas. Cada una de ellas había tenido tres hijas también. El Rabino explicó a todos los presentes que todos eran judíos. Al día siguiente, la bisnieta apareció nuevamente en la oficina del Rabino. Con lágrimas en los ojos dijo: "Mi bisabuela falleció y queremos que tenga un sepelio judío."

Después del funeral, una de las hijas dijo al Rabino: "Ahora comprendo por qué mi madre no comía pan durante una semana en primavera y ayunaba durante todo un día en otoño."

A partir de ese momento, Rabí Kaminetzky se ocupó de que la familia se conectara con sus raíces judías. Hoy todos los descendientes de Basia viven su vida como iehudim, y varios de ellos han emigrado a Israel.

EL AYUNO DEL 10 DE TEVET

El 10 de Tevet es observado como un día de ayuno, duelo y arrepentimiento. Nos abstenemos de comida y bebida desde el alba hasta el anochecer y agregamos Selijot y otras adiciones especiales a nuestras plegarias.

En este día en el año 3336 desde la Creación (425 AEC), los ejércitos del emperador babilonio Nabucodonosor sitiaron Jerusalem. Esto es visto como el comienzo de una cadena de eventos que culminaron con la destrucción del Templo y los exilios posteriores, algo de lo que nunca nos hemos recuperado totalmente, porque incluso cuando se construyó el Segundo Templo, nunca volvió a toda su gloria.

El 10 de Tevet también conmemora dos eventos trágicos que ocurrieron cerca de esa fecha, que se incorporan en las selijot del 10 de Tevet.

8 de Tevet: La Traducción de la Torá al Griego

En un esfuerzo por traducir la Torá al Griego, el emperador egipcio-griego Tolomeo reunió a 72 sabios de la Torá, los aisló en 72 piezas separadas y les ordenó a cada uno que hiciera una traducción. El 8 de Tevet de 3515 (246 AEC), produjeron 72 traducciones idénticas. Esto era algo milagroso, especialmente porque en 13 lugares los traductores se apartaron de la traducción literal. A pesar de los milagros, los rabinos vieron este evento como uno de los días más oscuros en la historia Judía, comparándolo con el día en que fue hecho el becerro de oro.

9 de Tevet: Fallecimiento de Ezra Hasofer

Ezra el Escriba, falleció el 9 de Tevet del año 3448 (313 AEC), exactamente 1000 años después de la entrega de la Torá en el Monte Sinaí.

El fue quien lideró el regreso del pueblo Judío a la Tierra de Israel luego del exilio babilónico, supervisó la construcción del Segundo Templo, y ayudó a detener la ola de casamientos mixtos que afligía al pueblo Judío de esa época. Como presidente de la Gran Asamblea, canonizó los 24 libros de las Santas Escrituras (Tanaj) y legisló una serie de leyes y prácticas, incluyendo la plegaria formalizada, garantizando la continuidad del Judaísmo auténtico entre el pueblo Judío hasta el día de hoy.

Una Mezcla de Tristezas

A pesar de que el 8 y 9 de Tevet fueron establecidos como días de ayuno separados, los rabinos los consolidaron en el ayuno del 10 de Tevet, un día mencionado por el profeta Ezekiel como un día de duelo, para que el mes no esté lleno de tristeza y duelo.

De acuerdo a esto, en tiempos recientes, el 10 de Tevet se convirtió en el día para decir kadish por las víctimas del Holocausto, muchas de las cuales se desconoce la fecha de su martirio.

El Ayuno del 10 de Tevet es el martes 3 de Enero. En Montevideo comienza a las 3:58 y finaliza a las 20:32.

