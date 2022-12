La música de las Fuerzas de Defensa de Israel llega a Uruguay

Celebrar los primeros 75 años de la independencia del Estado judío junto a jóvenes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que forman parte de un conjunto musical con el cual representan a Tzahal, trayendo consigo lo mejor de la música israelí, es un privilegio imperdible. Gracias a Keren Hayesod, que trae este espectáculo a Punta del Este, la colectividad judía uruguaya y miembros de otras comunidades judías del continente, podrán disfrutarlo personalmente.

La banda musical de Tzahal llega a Punta del Este en Uruguay. Este 3 de enero, en un gran evento de Keren Hayesod abriendo los festejos por los 75 años de Israel. No se lo pierdan!!!!

Los vimos en un ensayo días atrás. Hermosísimo, pic.twitter.com/5uwZFNZmI9 — Jana Beris (@JanaBeris1) December 31, 2022

La delegación completa

Este es el detalle de los miembros de la delegación que viaja a Uruguay, que aparecen en la foto de arriba,

De izquierda a derecha, adelante: Hili Biran, Amit Shataj, Lior Gueta , Ori Col Tov -todos ellos cantantes- y Udi Shnaider, uno de los músicos. Atrás: Shai Lavi, Yehonatan Savovich y Oz Shemesh -músicos los tres-, Inbal Nazarian (cantante), Tamar Miron (productora a cargo de todo el espectáculo), Javier Rozenfeld, Teniente Coronel Liat Lusky, jefa de la división de Cultura y Herramientas Educativas, Mayor Nitzan Peer, oficial de Educación, que encabeza la delegación y Mayor Hila Halperin (Jefa de Producciones en la división de Cultura, que por estar embarazada puede ir a la base de civil).

Estuvimos esta semana en el ensayo general en la base Tel Hashomer, pocos días antes de partir el conjunto, que se presenta en Uruguay el 3 de enero. Fue una combinación de admiración, emoción, risa y mucho orgullo. Por lo que oímos y vimos, por la participación de los padres que fueron a verlos, por el evidente disfrute de los oficiales encargados de la parte cultural en cuyo marco se formó este conjunto-combinando a los mejores cantantes y músicos de otros conjuntos representativos de distintas partes de Tzahal- y no menos, por ver el entusiasmo de sus compañeros, otros jóvenes soldados que sirven en la base y que fueron a alentarlos, bailando y cantando con ellos pegados al escenario.

Estaban también los padres y hermanos de los miembros del conjunto, orgullosos por cierto.

Aquí pueden ver un compendio de cortos trozos de algunas de las canciones y captar el ambiente en el ensayo general. Presentamos solamente un pequeñísimo resumen, porque hemos prometido a los organizadores del lado israelí no adelantarnos a las sorpresas. Cuando ya haya tenido lugar el espectáculo, podremos compartir los videos que filmamos, completo, aunque claro está que en ensayo general al que asistimos no se hizo la interpretación de todas las canciones que sí podrán escuchar y ver todos los que asistan al evento en Punta del Este.

Es importante destacar el papel que juega en toda esta iniciativa el uruguayo-israelí Javier Rosenfeld, Vicepresidente para Israel y Latinoamérica de la asociación Yajad-Unidos por los soldados de Israel.

A Javier lo conocimos años atrás, y lo entrevistamos por primera vez, cuando estaba por viajar en el marco de su actividad a Uruguay. Recordamos con qué fuerza hablaba de los dos amores bien estacionados en su corazón. Por Uruguay, donde nació y que lleva consigo en su corazón desde que la familia se radicó en Israel cuando él tenía 13 años. Y por Tzahal, las Fuerzas de Defensa de Israel, donde hizo su servicio militar obligatorio cuando cumplió los 18 años, como todo ciudadano israelí nativo u llegado originalmente de otros lares, pero extendiéndolo mucho más allá de ello, por lo que significó para él.

Está casado con una “sabra”, nacida en Israel, y tienen tres hijos.

“Siento que paralelamente a mi plena integración en Israel, nunca me desconecté de Uruguay. Nunca dejé de saber qué pasa en Uruguay”, nos dijo en su momento. “Todos los días leo la edición digital de El País, escucho música latina, no me desconecté de esa parte de mi vida . Se puede decir que ya soy israelí pero no me olvido que nací en Uruguay y tengo alma latina. Obviamente sigo queriendo a Uruguay, que no olvido nunca. Una parte de mi corazón siempre será uruguaya. Recuerdo que hace muchos años hubo un partido Israel-Uruguay en Jerusalem y aunque vivo en Israel desde los 13 años, mi cara estaba pintada con la bandera uruguaya y me senté en la tribuna de los uruguayos. Esto siempre estará conmigo, es parte de quien soy. No digo que volvería a vivir en Uruguay porque como judío quería vivir en Israel ya que siento que hay que cuidar al Estado judío, pero son dos cosas independientes”.

Le pregunté entonces por dónde pasa ese amor por Tzahal. Su respuesta fue contundente: “ Creo que lo ilustra un recuerdo que tengo de una entrevista de hace muchos años con Itzjak Rabin (z”l), cuando era Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Al preguntársele qué habría ocurrido en su opinión si Tzahal hubiera existido cuando la Shoá, él respondió claramente: “La mayor parte de los judíos del mundo se habrían salvado”. En resumen, en términos generales, va por ahí”.

Le preguntamos qué considera que toda esta iniciativa en la que participa, el viaje del conjunto musical de las Fuerzas de Defensa de Israel a Uruguay, representa para estos jóvenes soldados, que se conectan así directamente con judíos del exterior.

Por separado publicaremos los testimonios de la Teniente Coronel Liat Lusky, que encabeza la división de Cultura y Herramientas Educativas en cuyo marco funciona también el conjunto musical, así como de tres de las jóvenes que participan en la delegación: Tamar Miron, la productora, Lior Gueta y Hili Biran, dos de las cantantes.

Teniente Coronel Liat Lusky

Tamar Miron

Hili Biran

Lior Gueta

Buen viaje a la delegación y que sea éste un exitoso viaje.