Opina Eskhol Nevo sobre nuevo gobierno de Israel

El autor Eshkol Nevo,, nieto del tercer primer ministro del estado de Etiopía israel Levi Eshkol, que lleva su nombre, salió hoy en "Yediot Ahronoth" para luchar contra el gobierno hasta que caiga.



Les recomiendo calurosamente que lean su importante artículo para mí y les pido que compartan con todas sus fuerzas:

"Escribo lo siguiente con preocupación. De mal humor. Con la fuerte sensación de que este no es el momento de guardar silencio.

Un criminal acusado, un delincuente condenado y un ex prisionero forman un gobierno. E inmediatamente apuntan a las fuerzas del orden con el fin de debilitarla, neutralizarla, y evitar cualquier posibilidad de detener la anarquía que saben crear.

No está sucediendo en una república bananera sudamericana. Esto está pasando aquí mismo. Justo delante de nuestros ojos. Y está prohibido guardar silencio al respecto.



Durante la mayor parte de mis años, excepto por períodos cortos, los líderes del Likud han liderado el país. Hubo mejores y menos buenos gobiernos del Likud, pero este gobierno no es en absoluto un gobierno Likud. Y ni siquiera un gobierno de derecha en absoluto.



Ayer el primer gobierno anti-Israel prestó juramento en el Knesset. Una alianza política cínica cuyo propósito es promover los intereses personales de su cabeza a precio de aplastar los valores israelíes a medida que crecimos sobre ellos y tal como se formulan en el Libro de la Independencia.

Cierto, este gobierno fue elegido en unas elecciones democráticas. Donde se logró una pequeña mayoría. Pero en su base y acciones planea ella es un gobierno minoritario para cualquier cosa.



A la mayoría de los israelíes no les gusta cuando el jefe de gabinete es atendido y el jefe de policía es humillado.

La mayoría de los israelíes quieren el color judío para el estado, pero no quieren coerción religiosa.

La mayoría de los israelíes ven en la ortodoxa una parte inseparable de la sociedad, pero no apoyan su evasión de las FDI y su negativa a estudiar el núcleo.

La mayoría de los israelíes se oponen a los tratamientos de conversión. La mayoría de los israelíes se venden de listas negras. La mayoría de los israelíes quieren seguridad, pero no a costa de construir milicias privadas.



A la mayoría de los israelíes no les gusta cuando hacen tratos a costa suya, que los traten como mamones y los provoquen unos contra otros.

La mayoría de los israelíes no creen que el sionismo significa racismo.



La mayoría de los israelíes quieren que haya un estado legal aquí, en el que la corte proteja a los débiles, y no un estado oscuro donde el gobierno pueda oponerse a los ciudadanos sin interrupciones.



Y para esta mayoría está prohibido estar quieto.



Basta de represión, basta de holgura, basta de esperar que alguien más haga el trabajo. Se debe oponer al primer gobierno anti-israelí. FUERTE Y CLARO. Claramente. Por todos los medios legales. En las calles. En los puentes. En las redes sociales. En el sistema educativo. En el sector empresarial. Cada uno según su habilidad.

Negarse a abortar también es resistirse. También negarse a odiar es resistirse. Y negarse a inclinar la cabeza ante Charara también es resistirse.



¿Resistirse al gobierno requiere coraje? Sí. Pero este no es el momento de temer. Y tampoco es el momento para discusiones entre la derecha y la izquierda. Esta observación no es importante cuando el país está al borde de un abismo.



Los votantes del Likud y los sionistas religiosos que creen en los valores del Libro de la Independencia y quieren criar a sus hijos en un país democrático deberían participar en esta protesta. Párate en su frente.



El primer gobierno anti-israelí debe caer. Tan pronto como sea posible Con Israel es todo lo que necesita ser derribado. "