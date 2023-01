Recordando al muerto 86 de la AMIA, el Fiscal Alberto Nisman

“Solamente cuando los responsables estén tras las rejas, las víctimas podrán descansar en paz”.

Dentro de pocos días, el 18 de enero, se cumplen 8 años de la muerte del Fiscal de la causa AMIA Dr. Alberto Nisman. No tenemos dudas que podemos decir “desde el asesinato”.

Tuvimos el honor de poder entrevistarlo en diversas ocasiones, conociendo así a un hombre convencido de lo justo del camino que estaba siguiendo, deseoso de llegar a la verdad. Poco antes de su muerte, recibimos en nuestra casilla de correo electrónico, al igual que otros periodistas, un resumen del informe que se disponía a presentar oficialmente ante el Congreso de la Nación, que implicaba a autoridades argentinas al máximo nivel en maniobras ilícitas para hacer posible la impunidad de Irán a pesar de su responsabilidad en el atentado de la AMIA.

Le costó la vida.

En su memoria, y no por primera vez, queremos compartir algunos conceptos centrales de la entrevista que nos había concedido en marzo del 2012, al ser invitado a hablar en la Universidad Hebrea de Jerusalem, en ocasión del vigésimo aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que precedió en dos años al de AMIA.

Es que el Fiscal Nisman, es el muerto 86 de la AMIA, que se sumó a las 85 víctimas de la explosión.

Al igual que aquellas, también su propia muerte aún está impune. Y los responsables, no están donde deberían, detrás de las rejas.

P: Dr.Nisman, la investigación que usted encabeza ha logrado pruebas contundentes sobre el rol de Irán en el atentado contra la AMIA, algo que se había conseguido antes..pero no ha logrado concretar la detención de los responsables.

R: La investigación determinó y ya sabemos quién organizó, quién planificó, quién financió el atentado, cuál fue el motivo, cómo actuó el grupo local, etc, etc.Pero hay una gran realidad: los culpables no están presos, no hay justicia. Y los culpables no están presos porque hay un Estado absolutamente emparentado con el terrorismo, que comete actos de terrorismo.-esto está escrito y probado-que protege a los terroristas, los apaña, no los entrega, y además, provocativamente, les da a determinadas personas cargos con inmunidad diplomática para no entregarlos. En la AMIA lo hemos visto con gran claridad.

P: Israel sostiene que Irán tiene un mecanismo destinado a organizar atentados en el exterior..

R: Absolutamente.

P: El fervor con el que usted investiga no baja con los años. ¿No le ha quitado el entusiasmo el hecho que los responsables de la bomba en la AMIA no están detrás de rejas?

R: Obviamente es frustrante que no se detenga pero hay que seguir esforzándose.

P :¿De dónde viene este fervor? ¿Del versículo bíblico que dice que a la justicia hay que perseguirla—“Justicia , Justicia perseguirás…”?

R: Es una condición personal..Me tocó a mi dar vuelta este caso cuando estaba totalmente perdido. Lo digo desde un punto de vista humilde ..lo tengo que llevar a las últimas consecuencias. Lo siento así. Es algo propio de mi personalidad hasta de cuando no era abogado, cabeza dura….Viene de esas ganas y de esa insistencia, de poder hacerlo por los familiares y de cerrar un capítulo y decir que hicimos lo máximo.Pero también hay sensación de impotencia cuando en Interpol me dicen que no logran detenerlos por la inmunidad diplomática. Pero hay que seguir porque lo más difícil que eran las circulares rojas y la concientización, ya está logrado.No se puede saber qué puede pasar. Quizás en dos meses cambia el régimen, quizás mueran, quizás los maten..no sé..pero lo que tenemos la tranquilidad es de que esto es un delito imprescriptible y que mientras vivan van a tener esto al acecho.

P: ¿Y ahora? ¿Qué más hay por hacer?

R: Nosotros, humildemente, no vamos a cejar un momento, vamos a proseguir la investigación, no vamos a callar nada de lo que sabemos y de lo que se averigua. Es una obligación que se sepa todo esto en todos los ámbitos, porque hace a la actuación de un Estado que promueve el terrorismo. Y vamos a seguir reclamando ante todas las instancias internacionales. Es importante también que la comunidad internacional nos siga acompañando en nuestro hasta ahora lamentablemente infructuoso reclamo , porque las personas no están detenidas, para que sean juzgadas y condenadas.

Solamente cuando estas personas estén tras las rejas y condenadas, mi labor va a haber terminado. Pero recién en ese momento y no antes, las víctimas van a poder descansar en paz”.