La vergonzosa comparación de Amanpour de Israel con la Siria de Assad

El 5 de enero de 2023, Christiane Amanpour de CNN demostró una vez más su arraigado prejuicio contra Israel al insinuar que las acciones del estado judío son comparables a las del régimen sirio. Los comentarios se produjeron durante una entrevista con Dror Moreh, el director israelí de la película “Los corredores del poder”, durante la cual se abordaron los temas de Ucrania, el Holocausto, Bosnia, Kosovo y Siria.



Hacia el final, Amanpour le preguntó a Moreh:



“Eres israelí. No sé si estabas en Israel en ese momento, pero dijiste que esta línea roja en el país vecino de Siria, donde se estaban cometiendo todas estas atrocidades realmente, realmente te enojaba y molestaba. Muchos querrán saber, ya sabes, ¿te sientes igualmente enojado por la horrible situación que está ocurriendo en tu propio país y los ataques a los derechos humanos, los asesinatos de palestinos? Obviamente, sabemos que los israelíes también son atacados, pero ¿cuál es su perspectiva, como israelí, dado el paradigma de 'nunca más' en el que coloca esta investigación?



Antes de profundizar en la idoneidad de comparar los ataques del régimen sirio contra sus propios ciudadanos con las medidas de Israel para defenderse del terrorismo, primero pongamos en perspectiva la escala de la violencia.



Las Naciones Unidas estiman que en 10 años de conflicto en Siria han muerto más de 306.000 civiles (sin incluir a los combatientes), o alrededor de 30.000 al año.



El conflicto israelo-palestino se ha cobrado en total, desde diciembre de 1987 (inicio de la Primera Intifada) hasta mayo de 2021, aproximadamente 14.000 vidas israelíes y palestinas, entre civiles y combatientes. Eso es alrededor de 400 por año, lo que incluye períodos particularmente mortales como la Segunda Intifada y las diversas guerras y operaciones contra Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Gaza.



Dicho de otra manera, la guerra civil siria costó más del doble de vidas en un solo año, sin siquiera contar los combatientes, que las que han muerto en 34 años de conflicto israelí-palestino.



Simplemente no hay comparación.



Pero más allá de los meros números, la comparación de Amanpour es moralmente obscena y está llena de marcos partidistas. Las atrocidades del régimen sirio no son solo atrocidades de escala. El régimen sirio atacó a civiles, bombardeó hospitales con bombas de barril y arrojó armas químicas en áreas civiles.



Si bien Amanpour enmarca el conflicto en términos de “asesinatos de palestinos”, solo menciona que los israelíes “también son atacados” como una ocurrencia tardía, ignora convenientemente el contexto de que la abrumadora mayoría de las muertes palestinas en 2022 (un total de 167 al 13 de diciembre, según a la Autoridad Palestina) ocurrió mientras atacaban a los israelíes. Otros murieron en fuego cruzado o en el contexto de enfrentamientos. Sería como enmarcar los ataques de la coalición contra el Estado Islámico como “asesinatos de musulmanes” sin mencionar la afiliación y las actividades de esos musulmanes en particular.



Por el contrario, de los 31 israelíes asesinados por terroristas palestinos el año pasado, 27 (87%) eran civiles que fueron atacados deliberadamente. Estas muertes se produjeron en medio de un crecimiento significativo de la actividad terrorista en Cisjordania. Según un rastreador mantenido por el grupo de expertos Fundación para la Defensa de las Democracias, hubo 796 ataques terroristas palestinos entre marzo y diciembre de 2022.



Por lo tanto, incluso dejando de lado el gran abismo entre las cifras de víctimas de los dos conflictos, el encuadre de Amanpour invierte la realidad. Contrariamente a su marco e implicación propagandísticos, los datos muestran que Israel ha atacado a los combatientes en el contexto de la lucha contra una ola de ataques terroristas palestinos mortales contra civiles.



Si bien uno puede debatir legítimamente la idoneidad de políticas y prácticas israelíes específicas, simplemente no hay comparación, ni estadística ni moralmente, entre Israel y el régimen de Bashar al-Assad. Al intentar hacer la comparación con ligereza, Amanpour demuestra una vez más que antepone su desprecio por el estado judío a su compromiso con la honestidad.



David M. Litman es analista de investigación de medios y educación en el Comité para la Precisión en el Informe y Análisis de Medio Oriente (CAMERA).