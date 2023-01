Tortilla prehistórica en Israel: hallan huevos de avestruz de hace 4 milenios

Los enormes huevos fueron encontrados cerca de los restos de una hoguera en una de las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI) cuando sus arqueólogos hacían un trabajo rutinario antes de la construcción de una zona agraria en la población de Beer Milka, en el desierto del Néguev.

Ocho huevos de más de 4000 años de antigüedad son, sin lugar a duda, un hallazgo poco común, y el haberlos encontrado en medio de piedras quemadas, herramientas de pedernal y fragmentos de cerámica, llevó a los arqueólogos a concluir que los huevos eran cocinados por nuestros antepasados. Davis señaló que, al ser nómadas, no construyeron estructuras permanentes “pero las piedras quemadas, herramientas y fragmentos nos permiten sentir su presencia en el desierto”.

El sitio fue hallado, como tantos otros descubrimientos arqueológicos, por causalidad: la arena de las dunas cubrió el campamento prehistórico durante milenios. Y fue redescubierto con el movimiento de las arenas a lo largo de los milenios, que las trajo los restos a la superficie nuevamente.

Por eso la “excepcional preservación de los huevos”, señaló Davies, y la oportunidad de permitir ver a los investigadores cómo vivían aquellos nómadas del desierto, y las gigantescas tortillas que consumían…

¿Avestruces en el desierto?

Pues sí, los avestruces eran animales comunes en la zona en aquella época.

El doctor Amir Gorzalczany, de la AAI, y quien se ha especializado en esta materia, señaló en el comunicado que suelen encontrar avestruces en contextos funerarios, “como objetos de lujo” o transformados en cantimploras.

“Naturalmente fueron usados como fuente de alimento: ¡un huevo de avestruz tiene el valor nutritivo de 25 huevos normales de gallina!”, explicó el experto. También dijo que se sabe que los huevos de avestruz fueron usados en diferentes tipos de ceremonias, por los restos hallados, “y es interesante comprobar que, aunque los huevos de avestruz no son poco comunes en las excavaciones arqueológicas, no se han encontrado huesos de este gran pájaro”. El experto concluyó que tal vez esto indique que en el mundo antiguo evitaban cazarlos y se contentaban con recoger sus huevos.

Estos ocho recién encontrados estaban cerquita de la hoguera y uno de ellos incluso dentro de ella.

“Cuando terminemos la excavación reconstruiremos los huevos, como en un rompecabezas”, dijo Davis. “El huevo completo tal vez nos diga más de la especie a la que pertenecían y para qué eran usados exactamente. Desde mi punto de vista, cada cascara de huevo vale su precio en oro”, agregó.

Speaking of eggs being precious nowadays... Eight 4,000 year old ostrich eggs were uncovered during an Israel Antiquities Authority archaeological excavation in the Negev Desert. https://t.co/Lql6KgV5Pi