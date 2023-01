Escribiendo con la ayuda de inteligencia artificial

Estoy escribiendo esta historia con un poco de ayuda de mi nuevo amigo AI. Ofrecerá sugerencias mientras escribo, en caso de que me quede atascado o necesite una idea nueva.

Hay un ícono flotando al lado de la página, listo para ofrecer ayuda con cualquiera de los siguientes: Explicar, Enfatizar, Ampliar, Dar un ejemplo, Contraargumentar, Definir, Dar una analogía, Hecho estadístico, Hacer una broma, Hecho histórico, Hecho de la naturaleza y cita inspiradora.

Wordtune Spices se lanzó hoy, posicionándose en algún lugar entre un corrector ortográfico y gramatical y ChatGPT, el chatbot de IA en toda regla que escribe una historia, artículo, discurso o poema completo desde un solo aviso.



AI21Labs, una startup israelí, creó Spices como una característica adicional dentro de Wordtune, una pieza de software existente que ayuda a los escritores con fluidez, vocabulario, estilo y más.



Así que veamos, aquí y ahora, cómo podría mejorar la historia que estás leyendo ahora. ¿Qué puede ofrecer si destaco la primera línea: "Estoy escribiendo esta historia con un poco de ayuda de mi nuevo amigo AI".



Si hago clic para obtener una explicación, esto es lo que sugiere: “Mi amigo AI es un programa que puede ayudarme a generar ideas, sugerir mejores palabras y frases, e incluso ayudarme con la gramática y la ortografía. Es una gran herramienta que me ayuda a escribir mejor y más rápido”.



Si decido que debería ser más enfático, responde: "Con la ayuda de AI, estoy creando una historia que, con suerte, capturará la imaginación del lector".



¿Se le ocurre una analogía? “Es como tener un mentor invisible a mi lado, guiándome y aconsejándome en cada paso de mi viaje como escritor”.



¿Hará una broma? “Él no es el mejor conversador, pero es genial inventando juegos de palabras, ¡así que supongo que eso es una ventaja!”



Si no estoy rodando por el suelo de la risa puedo pedir otro. “Desafortunadamente, AI Friend no tiene un gran sentido del humor, ¡así que estoy agregando algo propio!”



A los lectores les encantan las estadísticas, así que tal vez me ofrezca algo útil. Spices me dirige al sitio web de Computing Technology Industry Association, que destaca para mí el hecho de que "el 86 por ciento de los directores ejecutivos informan que la IA se considera tecnología principal en su oficina a partir de 2021".



Estoy pensando en este punto que un hecho histórico podría ayudar a que las cosas avancen. “El primer programa exitoso de IA fue escrito en 1951 por Christopher Strachey, más tarde director del Grupo de Investigación de Programación de la Universidad de Oxford”. Eso es según la Encyclopædia Britannica.



¿O tal vez una cita? “Steve Jobs dijo célebremente: 'Lo que una computadora es para mí es la herramienta más notable que jamás se nos haya ocurrido. Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes”.



Ori Goshen, cofundador y codirector ejecutivo de AI21 Labs, que desarrolló el software, explica el pensamiento detrás de Spices. “Cuando escribes para ganarte la vida, a veces te quedas atascado. No se me ocurre nada. Sientes que falta información o que hay otro ángulo que necesitas agregar.



“Entonces, cuando te sientas atascado, puedes hacer clic en el menú Especias. Actualmente hay una colección de 12 especias diferentes entre las que puedes elegir. Lo agregas a tu escritura, como agregas especias a tu comida.



“Quieres agregar un hecho estadístico o hacer una broma, o quieres encontrar una analogía, o quieres poner un contraargumento. El sistema genera una oración o algunas oraciones que son relevantes y están relacionadas con el contexto de lo que escribiste”.



A diferencia de ChatGPT, no escribe todo por ti. Todavía estás en el asiento del conductor, pero Spices está sentada a tu lado, lista para ofrecerte ayuda si la pides.



Proporciona una fuente para todos los hechos que proporciona, lo que permite al escritor verificar y atribuir.



Entonces, ¿quién lo usará? “Gente que escribe reportajes, trabajadores del conocimiento, analistas, blogueros, gente que se gana la vida escribiendo, periodistas. También creo que a los estudiantes les resultará útil”.



¿Cómo evita que los estudiantes usen software como este para mejorar sus ensayos? “Creo que el sistema educativo deberá reinventarse”, dice Goshen. “Debe haber un cambio drástico en la naturaleza de las asignaciones, para hacerlas más desafiantes, de una manera que aún requiera el toque humano”.

Mientras escribía esto, también le pedí a Spices que proporcionara un contraargumento a mi primera oración y me sorprendió su respuesta: “Por otro lado, hay algunas personas que creen que la IA nunca podrá replicar la creatividad y intuición del ser humano. Creen que la IA es simplemente una herramienta que puede ayudarnos con ciertas tareas, pero nunca podrá reemplazar por completo la mente humana”.



Subestimé su capacidad para leer mi mente, así como ofrecer sugerencias de escritura. Afortunadamente, Spices no va a tomar mi trabajo en el corto plazo, no es que se posicione como un escritor de reemplazo. Es en gran medida un asistente. ¿Lo usaré? Probablemente no. Veo los beneficios si busco un hecho, una estadística o una cita con prisa.



Pero es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar, así que prefiero hacer mi propia investigación. Y cuando se trata de redactar una oración, confío demasiado en mis propios instintos para confiar en una computadora. Pero el tiempo lo dirá. Tal vez lo mantenga encendido, por si acaso.



Spices se lanzó hoy en forma gratuita: pruébelo gratis, pague si se actualiza al uso regular.