El Ministro Omar Paganini resume satisfecho su visita a Israel

El Ing. Omar Paganini, Ministro de Industria, Energía y Minería, finalizó a comienzos de semana una intensa y multifacética visita a Israel, que ha abierto más puertas en la ya buena relación amistosa entre ambos países. Conversamos con él cuando faltaba aún un día y medio de actividad en el marco de su tupida agenda, alcanzando al menos a hacer un resumen de lo esencial.

P: Ministro, está terminando una multifacética a Israel en la que hubo mucho relacionado a la innovación, la tecnología, un encuentro con el ministro de Economía e Industria Nir Barkat, también una cita emotiva en el Museo del Holocausto, encuentro con uruguayos. ¿Cuál es su resumen de lo hecho, en términos generales?

R: Mi resumen es muy de acuerdo a las expectativas que traíamos, por lo cual nos vamos satisfechos. Creo que hemos logrado, por un lado, tomar contacto bastante profundo con el ecosistema de alta tecnología israelí, hemos generado contactos entre el sector privado uruguayo y los fondos de inversión, incubadoras y demás israelíes. También hemos generado contactos con autoridades del gobierno y con la Autoridad de Innovación del ecosistema israelí, y otros organismos públicos. O sea que creo que hay un buen piso para seguir avanzando en una mayor cooperación.

La primera mañana en Israel tuvo lugar la reunión con el Ministro de Economía e Industria Nir Barkat

P: ¿Se puede hablar de frutos concretos en una visita así, o es más un abrir puertas?

R: Lo que hay concreto es que hemos podido avanzar en un acuerdo con la incubadora OurCrowd, una de las más importantes de Israel, para poder de aquí a seis meses tener definido un proyecto de inversión en Uruguay. Si todo va bien, sería una cosa muy positiva y está en la línea con lo que vinimos a buscar. También otras cosas concretas: generamos contactos a nivel privado entre empresas y podemos pensar también que sacamos bastante input para definir mejor nuestras políticas, digamos, o hacernos preguntas sobre aspectos en los que la experiencia israelí nos aporta. Pero sobre todo es abrir puertas, posicionar al país, fortalecer la relación con los uruguayos que están en Israel y que están en la industria de la tecnología. Todo esto ayudará a seguir abriendo puertas más adelante, y generar contactos a nivel ministerial. Por otro lado es posible que podamos seguir avanzando en una cooperación con el ministro de Economía e Industria, eso es lo que quedó planteado como hoja de trabajo.

P: Teniendo bien presente que en Uruguay también hay un ecosistema que sabe combinar el emprendedurismo privado con las agencias del Estado, como la ANII, que empujan para adelante, ¿igual podría decir que hay puntos concretos que se lleva de Israel a Uruguay que podrán ayudar a mejorar el sistema?

R: Bueno, siempre se aprende de lo que están haciendo aquí, de cuáles son los temas que están más fuertes. Felizmente en el tema fintech (uso de tecnologías para mejorar los procesos financieros) que en Uruguay lo vemos con interés, ya hay avances, y vemos que en Israel está en plena explosión, lo cual nos refuerza lo que veíamos. También el tema de tecnologías avanzadas digitales, ingeniería artificial, en particular, en el que en Uruguay hay avances y aquí vemos que es uno de los temas más fuertes. Vemos que por el lado temático nos da inputs como para decir “vamos en la dirección correcta”. En el lado de instrumentos del Estado, ya la ANII tiene bastante que ver con lo que hace la Autoridad de Innovación israelí, pero vemos, cómo está planteado fortalecer los planes de apoyo del Estado al ecosistema, podemos aprender de las cosas que acá se hicieron, las que funcionaron y las que no, dónde es lo privado, dónde es lo público, cómo es el camino de fortalecer eso, y cuál es el tipo de interés que los fondos de inversión pueden tener a nivel internacional. Lo positivo es que nos llevamos algunas lecciones, algunas cosas para pensar, pero también la confirmación de que el rumbo en el que vamos es el correcto.

La delegación del Estado y la empresarial, en una foto grupal tras la visita a Microsof, una de las tantas paradas claves para entender la innovación en Israel (Foto: Ilan Rosenfeld)

Más allá de la agenda de trabajo

P: Ha tenido una agenda intensa, me imagino que no tuvo mucho tiempo libre para andar dando vueltas por las calles, pero: ¿podría compartir una impresión general para transmitir de Israel como país? Ha llegado justo en un momento muy especial para el país.

R: Tú comprenderás que sobre el momento especial yo no me puedo pronunciar. La autoridad de un país no puede opinar sobre los temas políticos internos de cada uno, así que no lo voy a hacer. Más bien me voy a referir a lo que uno ve normalmente sobre Israel: un país pujante, un país que ha desarrollado una muy fuerte industria de la tecnología, mencionado a nivel global como un lugar de excelencia en ese sentido, y lo ha hecho en base a una determinación y una resiliencia fuerte, que también ha dado un rumbo claro. Se nota en ellos que quieren ser protagonistas de la transformación aplicada en tecnología para mejorar la vida de la gente y aprovechar las oportunidades. Diría que es muy típico del estilo emprendedor.

Una cita especial en Yad Vashem

El ministro colocó una ofrenda floral en memoria de las víctimas judías de los nazis (Foto: Ilan Rosenfeld)

P: El programa incluyó una visita emotiva a Yad Vashem, el instituto y Museo de Recordación del Holocausto. También fue recibido por Dani Dayan, el Presidente de Yad Vashem, acompañado por Gabriel Gurméndez, el presidente de Antel, cuyo abuelo era el embajador de Uruguay en Holanda que salvó judíos de los nazis. Primero usted colocó una ofrenda floral en memoria de las víctimas judías de los nazis. ¿Cómo se sintió usted, que no es judío, viviendo esos momentos? ¿Qué le inspiró esa visita?

R: Fue algo muy fuerte para mí. Que la humanidad haya pasado por esta situación tan atroz hace, en realidad, bastante poco tiempo, indica cuánto hay que valorar lo que se ha conseguido en términos de convivencia democrática, respeto de los derechos humanos, cuánto nuestros valores judeocristianos son pilares fundamentales para una vida en civilización y cómo cuando empezamos a considerar que hay gente que puede ser discriminada pasan estos desastres, que uno ni siquiera lo puede creer. Siempre lo he tenido presente, pero cuando uno visualiza la fotografía, la situación, realmente te impacta mucho; creo además que la sobriedad del museo y de alguna manera cómo lleva a la meditación y la reflexión, refuerza mucho esto, uno queda como impactado.

Recibiendo explicaciones sobre lo que se expone en Yad Vashem, acompañado por Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, cuyo abuelo salvó judíos de las garras nazis cuando era embajador de Uruguay en Holanda

Esperando al Presidente Lacalle Pou

P: En más de una ocasión se mencionó la invitación al presidente de la República a visitar Israel. ¿Qué se ha dicho al respecto, con qué espíritu le parece que lo espera Israel?

R: En las reuniones con representantes del gobierno el tema estaba claramente muy presente, así que estamos trabajando para que se pueda concretar. Este es un tema que lleva la cancillería, yo puedo aportar cuáles son las oportunidades de colaboración que veo a un trabajo que está llevando adelante la cancillería.

P: Ojalá se concrete pronto. Ministro ¿hay algo que quisiera agregar?

R: No, creo que estamos bien. Nosotros nos vamos muy satisfechos con las expectativas que traíamos y fuimos muy bien recibidos por un país que es un país amigo, lo sentimos de manera muy cercana.

P: Muchas gracias Ministro.

R: A ti.