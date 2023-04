Pesaj 2023- ¿MA NISHTANA?

En la víspera de Pesaj hace 21 años, estaba en un turno de la mañana en el Servicio Nacional de Emergencia del Estado de Israel. Se suponía que mi turno terminaría a las 3:00 p. m., el tiempo justo para llegar a casa y prepararme para el Seder en la casa de mi hermano.



Al mediodía, recibí una llamada telefónica del gerente de la estación y me pidió que al final del turno ayudaría en el traslado de un niño jordano de 7 años que lamentablemente estaba en un estado crítico, tratado por una enfermedad rara en un hospital Israeli y cuya familia quería acompañarlo en sus últimos días en casa, cerca de sus padres y hermanos. Tal solicitud es difícil de rechazar, e inmediatamente nos organizamos con un equipo de cuidados intensivos para partir a Jordania.

Pensé que nos llevaría dos horas llegar a la frontera, media hora trasladar al niño al equipo médico local y otras dos horas de viaje de retorno, para regresar exactamente al “Ma Nishtana”, cada uno a su casa, reunido con su familia.



Comenzamos el desafiante viaje a Jordania, el niño se encontraba en una condición muy inestable, lo que requería paradas ocasionales para cuidarlo. La transición a Jordania fue sencilla, pero del otro lado, solo nos esperaba un médico joven en un vehículo comercial convertido en ambulancia, sin equipo y sin capacidad para seguir atendiendo este complejo caso.



La media hora que había planeado se extendió a más de una hora, durante la cual literalmente tuvimos que entrenar al médico y dejar algunos de nuestros equipos allí, solo para asegurarnos de que el niño llegara con vida al hospital más cercano a la casa de sus padres.



A las 6 de la tarde emprendimos el camino de regreso. Agotados y tristes por el niño, pero con la sensación de haber cumplido la tarea. Cada uno con sus reflexiones y pensamientos, y con música tranquila israelí en la radio, comenzamos a regresar rumbo a Tel Aviv.



Aproximadamente una hora más tarde, un gran ruido comenzó en el sistema de comunicación. No estaba claro exactamente qué pasó, lo que sí estaba claro es que algo pasó en un hotel en Natanya. “La masacre de Pesaj”, como la definió CNN y otras cadenas, un ataque terrorista de Hamas en la víspera de Pesaj, dejó treinta civiles muertos y 140 heridos.



Así fue como, de 'otro día más en la oficina', en un turno normal de la mañana, con la intención de celebrar el Seder en el seno de la familia, me encontré viajando a Jordania para una misión humanitaria Israelí, para ayudar al pueblo árabe vecino. Y a en mi camino de regreso, enfrentando los horrores del odio inhumano que está irracionalmente arraigado en una pequeña parte de ese mismo pueblo.



Al final llegué a la casa de mi hermano. PASAJTI ('Me salté') todo el Seder, y el "Ma Nishtana" ("lo que cambió") tomó un significado diferente. Desde entonces, cada año, cada Pesaj, me recuerda de la compleja realidad en la que vivimos y los acontecimientos de hoy a la mañana no hacen más que fortalecerla.

Israel está lejos de ser un país perfecto, todavía nos queda mucho por mejorar y se están haciendo preguntas transcendentales sobre el futuro y la esencia de nuestro estado.



Lo que puedo decir con seguridad es que los valores en los que crecimos: la empatía, el sentido de la obligación personal, la garantía mutua dentro del pueblo de Israel y el deseo de ayudar a cualquier otro pueblo en tiempos de necesidad, son sin duda únicos y nosotros deberíamos estar muy orgulloso por eso.



Tengo toda la esperanza de que, en estos días desafiantes, dentro y fuera del Estado de Israel, volvamos a lo básico, a la idea que comenzó hace 75 años, de establecer un estado que sea una luz para todos y que los mismos valores seguirán acompañando a las generaciones venideras.



Les deseo a todos un feliz y pacífico Pesaj y que podamos contar sobre el éxodo de Egipto, con un verdadero entendimiento de que tenemos la obligación de seguir construyendo un estado justo y equitativo que sea un verdadero hogar para todos nosotros.

Jag Sameaj!