La nueva vida de Toby, una serie para no perderse

Esta comedia dramática protagonizada por Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan y Claire Danes se centra en la vida de un hombre de 40 años que se divorcia y queda al cuidado de sus dos hijos cuando su ex mujer desaparece del mapa. La dan en Star+.

Como escribió Tamara Tenembaum en su columna en el Diario AR: "Me parece el tema de la época, ya lo he dicho: las novelas del siglo XIX fueron las novelas de matrimonio, las novelas del siglo XX fueron las novelas de adulterio y las novelas del siglo XXI (del siglo XXI largo, pongamos, el que arranca con la crisis del socialismo real) son las novelas de divorcio"

Toby Fleishman era un médico gastroenterólogo que vivía muy cómodamente con su esposa Rachel, una agente teatral, en Manhattan. Tenían dos hijos pequeños que enviaban a un colegio privado y un grupo de amigos con los que se encontraban socialmente bastante seguido. Un mundo en apariencia perfecto que, en realidad, Toby no soportaba. Sentía que todos los amigos –más de ella que de él– lo miraban con condescendencia por su profesión, que no tenía los ingresos económicos que ellos tenían y que su esposa lo criticaba por eso, sintiéndose más cerca de ese mundo de millonarios que de las personas de clase media-alta que ellos eran. Rachel, además, metida en su mundo laboral, parecía tener poco o ningún tiempo para dedicarle a él o a los hijos de ambos. El personaje de Toby parece sacado de una película de Woody Allen de nuestros días. Judío y defensor del feminismo y de todo lo políticamente correcto del planeta. Es un hombre lleno de angustia existencial y tics nerviosos.

Un día Toby se cansó, decidió separarse y acá empieza LA NUEVA VIDA DE TOBY o FLEISHMAN IS IN TROUBLE como se llama la novela de Taffy Brodesser-Akner y la serie que ella misma adaptó a partir de su obra. Interpretado por Jesse Eisenberg, se acuerdan cuando fue Mark Zuckerberg en la peli “Red social”.

Toby se sorprende con el mundo de las citas on line, con sexo rápido y asegurado. Era el típico looser, a quien nadie le daba corte en la Universidad. Un amigo mío, recién separado, un chico tímido en la juventud, me dijo que para conocer mujeres separado a los cuarenta, solo alcanzaba con tener dos brazos y dos piernas. Esto fue previo a Tinder.

Luego Rachel desparece del mapa. Un día pasa por el departamento que Toby alquiló, le deja los chicos en el medio de la noche, y desparece sin dejar rastro. Lo interesante de la serie es que Toby toma decisiones sobre los hijos y escuchamos su versión de la histoira.. Ya nos llegará la información de lo que le pasó a Rachel y quién es ella en realidad.

La serie se organiza a través de una persistente voz en off, manteniendo el carácter literario de la propuesta. Pero esa voz no es de Toby ni de Rachel (Claire Danes, a quien vemos más en flashbacks que en el presente de la historia) sino de Libby (Lizzy Caplan), una amiga de la universidad de Toby, a la que él había dejado de ver hacía ya mucho tiempo y con quien se vuelve a conectar a partir de su separación, juntándose con ella y con Seth (Adam Brody), otro amigo de la época, para hablar de sus problemas y salir juntos a hacer las cosas que hacían antes. Si bien Seth es un tipo soltero al que le gusta salir de noche, Libby es una típica mujer de suburbio que dejó casi todo para ser ama de casa. Bueno, en realidad es escritora y periodista, pero casi no tiene trabajo en su rubro y se siente un tanto insatisfecha con su vida.Y al contar la historia de Toby, Libby en realidad le encuentra el sentido a su vida. .

La serie es muy judía, muy pero muy. Y tiene frases como cuando le pregunta a su amigo Seth, el motivo por el cual los judíos son tan malos en habilidades manuales. Tiene mucha actualidad la serie, la comida sana, el judaísmo un poco diluído, en el que la hija decide que no quiere hacer la bat y el padre la abraza. La hija confronta al padre todo el tiempo.

Se trata de una serie que dice cosas incómodas, de esas que se meten en los mundos profesionales de Nueva York, tan cercanos a la tradición literaria de la que viene esta memoir de Brodesser-Akner. En cierto modo se puede resumir la historia como un recuento de las experiencias que hicieron que la escritora –en la que, claramente, se basa el personaje de Libby– pudiera salir de su bloqueo creativo y escribir un libro que cuenta, en definitiva, su propia historia. En la manera en la que las experiencias de Libby conectan con las de Toby y Rachel la serie va formando un entramado humano. Algo que me llamó la atención es que no es una serie inclusiva y políticamente correcta, sino que el personaje de Toby lo es. Sus amigos le toman el pelo por su comida sana y sus hijos lo miran raro un día que les hace fideos con queso.

Nueva York es simplemente el escenario, no ese lugar maravilloso para visitar que nos mostró siempre el cine de Woody Allen. Ser médico, que hace treinta años era el yerno que todas las madres judías deseaban, fue reemplazado por otras profesiones más rentables. De una manera nada ingenua, la serie nos muestra que es cierta la famosa frase de Tolstoi: “Todas las familias felices se parecen entre si; las infelices son desgraciadas a su manera”.

Con la simpática decisión de utilizar a matrimonios de realizadores para dirigir siete de sus ocho episodios (Valerie Faris & Jonathan Dayton, de LITTLE MISS SUNSHINE, dirigieron cuatro mientras que Shari Springer Berman & Robert Pulcini, de AMERICAN SPLENDOR, hicieron lo propio con otros tres), FLEISHMAN IS IN TROUBLE cambia bruscamente de eje en un momento tardío (acaso, demasiado tardío) para hacer entrar otra mirada acerca de los acontecimientos, una que modifica lo visto hasta el momento.

La recomiendo ampliamente, no tiene ese aire woke de muchas series que se ven hoy día.