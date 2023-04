Soy fan de Etgar Keret. Hace muchos años, cuando trabajaba en Tumeser.com, un día leí una entrevista suya, y devoré sus libros. Primero uno, luego otro. El año pasado me suscribí a una newsletter suya con dibujos muchas veces de su esposa Shira Geffen, tremenda artista, y recién me enteré que falleció su suegro.

Keret en los últimos años ha dejado muchos de sus micro relatos fantásticos para hacer relatos más conectados con la realidad. Ha vivido en Berlin y ha vuelto a Tel Aviv. Siempre encuentro algo en sus palabras que me hace vibrar. Este texto que escribió sobre su suegro me emocionó. Lo comparto con ustedes.

Este es el segundo obituario que comparto con ustedes esta semana, y no, no es que Alphabet Soup se esté rehaciendo como un boletín de obituarios. Es solo que esta ha sido una semana que comenzó con el funeral de Meir Shalev, un querido amigo y colega escritor, y terminó con el funeral de Yehonatan Geffen, mi suegro y amigo cercano, y una de las más grandes figuras culturales. Israel ha conocido jamás. Yehonatan es responsable de muchos de los activos culturales canónicos de Israel: los libros infantiles con los que creció cada niño israelí, canciones que son la banda sonora de nuestras vidas, poesía, obras de teatro, espectáculos de standup y mucho más. En su funeral, recordé la última línea de un poema de su última colección, Has sido una gran audiencia, que se publicará en unas pocas semanas:



“A veces la muerte te golpea de cerca,

Tan cerca,

Muy cerca,

Demasiado cerca."

Hay personas que eligen escribir y hay quienes simplemente se deterioran a ello. Jonathan siempre me parece pertenecer al segundo tipo. Fue suficiente quedarse en su área durante una hora para sentir que para él escribir una canción que va a tocar el corazón de cualquiera que va a leer es una tarea fácil e intuitiva, algo así como pelar un plátano, pero esperando en cola en el hospital, pagando la factura de la compañía eléctrica en línea o, simplemente, conducir en línea recta sin chocar contra un semáforo es casi una tarea imposible.

Cuando era necesario capturar los colores del corazón y el alma, Jonathan siempre supo cómo ser elocuente y suyo, pero en el momento en que necesitaba hablar con una línea directa de Cellcom inmediatamente se volvió pesado aquí, estresado y confundido. Lo que me causó, después de cada encuentro con él, sólo querer soñar, inventar y escribir y tratar de abstenerme de toda la burocracia infinita y desesperada de la existencia, esto que todos esos tipos cuestionables que en sus días no escribían una historia o rima una canción El mecenazgo de "la vida misma".

Y no es que Jonathan no sobresaliera en muchas habilidades prácticas, sabía identificar estos hongos que son buenos para la comida, quitarse un peral con una lata, tener una conversación con un gato, y preparar con sus propias manos el Los regalos y bendiciones más dignos del mundo. Y cuando pienso en ello, siempre parece haberse sentido más cómodo en todas esas áreas donde un niño estaba cómodo, y luchaba con el resto.

¿Cómo nació una canción? Como un bebé. Tan natural y tan simple como sea posible. ¿Y cómo murió un hombre cuyas obras nos tocaron y sabios a todos? Si Jonathan estuviera aquí con nosotros habría encontrado la imagen perfecta en un segundo. Pero él no lo hace. Y mientras sin las ciruelas que trajo para mí en una lata que me las arreglo, sin un amigo y un suegro que sabe llamar un nombre a cada toque de corazón y alma... Esto está a punto de ser difícil.