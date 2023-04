Este lunes a partir de las 20:00 en Israel sonará la sirena durante un minuto para recordar a quiénes han caído en manos de los que todavía juran destruir a Israel e iniciando Yom Hazikarón. Sin embargo, en la tarde del martes comenzará también Yom Haatzmaut, donde el pueblo israelí celebrará su pertenencia e historia a 75 años de una hazaña histórica: el triunfo contra los ejércitos árabes que se lanzaron a una guerra de exterminio. El calendario es también un ejemplo de la superación y gesta histórica del pueblo judío: convivir con la memoria, pero buscando la prosperidad y la paz por un futuro.

También para quienes no somos judíos, pero nos interesamos por los asuntos internacionales, la gesta de 1948 no es un evento más en la historia moderna: es uno de los acontecimientos históricos más importantes, más comentados, pero más incomprendidos y distorsionados porque de allí se desprenden muchas de las falsas acusaciones que hoy siguen rigiendo contra Israel.

Existe un muy peligroso coqueteo entre muchas de las organizaciones internacionales y el islamismo que no sólo aleja la solución pacífica de los conflictos, sino que también puede, incluso sin quererlo, ser responsable de la repetición de la historia.

No es casualidad que ante cada fecha de homenaje y recuerdo en la historiografía israelí, la bravuconada violenta árabe palestina busque superponer su propia efeméride. En los últimos días, una fecha emblemática como el recuerdo y homenaje a las víctimas de la Shoá fue nuevamente superpuesta por el calendario activista palestino que pide por la liberación de sus presos. Por cierto, como tantas veces, se olvidan de mencionar que son presos muchas veces buscados o atrapados por la propia Autoridad Palestina y que enfrentan cargos por homicidio o terrorista contra civiles israelíes.

Ante falta de una historia propia resulta imperioso usurpar y modificar la historia de quien perciben como su enemigo.

En 75 años Israel ha comprendido que su gesta es comprendida en secreto, pero denostada en público, especialmente en momentos donde el islamismo gana cada vez mayor influencia en las capitales europeas y donde las redes sociales se han convertido en ese escenario sin filtro en donde el activismo árabe palestino se fusiona abiertamente con los resabios del nazismo y el antisemitismo creando una tormenta perfecta.

En lo personal, siempre me ha resultado increíble cómo el discurso fatalista de los palestinos calaba únicamente en los oídos occidentales y era fuertemente relativizado cuando no ignorado en los orientales.

En 75 años Israel ha demostrado que una convivencia democrática, pacífica y plural es posible en una región donde la intolerancia, la persecución y el hostigamiento han sido las constantes durante muchos siglos. No obstante, que Israel tienda puentes para dialogar con sus enemigos y buscar la prosperidad, no implicará nunca que el país se quede inmóvil frente a las amenazas y agresiones directas que provengan desde Gaza, el Líbano, Siria o Irán.

Una mayor y mejor cantidad de información, gracias a la evolución tecnológica, permite conocer (o resignarse a saber) que también hay una versión israelí que dista y mucho de los clásicos discursos que muchas veces son instalados sin ningún tipo de raigambre histórica, política o reflejada en datos. El esclarecimiento de la política exterior de Israel a lo largo de los años ha cumplido y continúa haciendo un trabajo formidable en desmontar muchas de las mentiras que se pretenden como verdad y que provocan una ruptura histórica.

En 75 años Israel ha demostrado una madurez política, arraigada en las lecciones e historias del pueblo judío, para sentarse en la mesa y conversar con quienes hace siete décadas y media miraron a los ojos del recién nacido estado proclamado por David Ben-Gurión y juraron su aniquilación. Israel ha logrado una pacificación con Egipto y Jordania y una prometedora normalización con países del Golfo y otros por fuera de la región en el marco de los Acuerdos de Abraham. Hoy, a pesar de las hostilidades, existe también un Oriente Medio que se está preparando para combinar la tecnología israelí y los países árabes y afrontar los desafíos del siglo XXI.

Probablemente en los próximos meses veamos cómo esa normalización llegará a países con mayoría musulmana frente a los ojos incrédulos de quienes hoy siguen analizando el Oriente Medio como si no hubieran transcurrido los años.

En sus 75 años también ha consolidado su atributo tan particular y especial: el del respeto por la diversidad, la libertad de culto y la tolerancia. Hoy en Israel conviven un 23% de árabes musulmanes y comunidades no judías que encuentran en el país el refugio que no encuentran en Irak donde pueden ser aniquilados por el Estado Islámico; en Siria que pueden sufrir el mismo destino que los más de 400.000 sunitas en manos de los chiitas o en los propios territorios bajo control palestino donde las comunidades cristianas hoy son fuertemente perseguidas y expulsadas. Israel es un refugio para las minorías acechadas en Oriente Medio.

No sin dificultades, en 1948 el renacer del Estado de Israe l fue el nuevo comienzo para esa pertenencia que en estos días los israelíes celebrarán. Por muchos años más reforzando todos los pilares que se han construido en 75 años. Yom HaatzmautSameaj. Am Israel Jai.