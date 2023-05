El Ministro de Defensa de Israel: Irán no se contentará con una bomba nuclear

Detrás de todos los frentes desde los cuales se desafía a Israel lanzándose ataques de distinta índole en su contra, está Irán. Y mientras intenta atacar a Israel a través de terceros desde distintos escenarios, sigue adelante con su plan principal: el programa nuclear. El Ministro de Defensa de Israel Yoav Gallant se refirió al respecto este jueves en una visita oficial a Atenas compartiendo con su colega griego Nikolaos Panaiotopoulos datos reveladores: “Irán no estará satisfecho con una única bomba nuclear. Hasta ahora, Irán ha acumulado material enriquecido a un 20% y 60%, suficiente para cinco bombas nucleares”.





Cabe recordar que para llegar a nivel militar, necesario para una bomba, el uranio debe ser enriquecido a un nivel del 90%. Sin embargo, del uranio enriquecido al 20% el camino hasta el porcentaje mayor no es muy largo sino que requiere solamente un poco más de tiempo.

De todos modos, Gallant adviritó: “El avance de Irán, el enriquecimienot al 90%, sería un grave error de parte de Irán. Y eso podría encender la región”.

Es imperioso aclarar que el problema, a ojos de Israel, no es solamente cuando Irán ya tenga una bomba nuclear sino cuando se convierta en lo que se conoce como “un Estado al borde” de conseguir poderío atómico, o sea cuando ya tenga en su poder los elementos necesarios para que, de decidirlo, pueda irrumpir hacia la bomba propiamente dicha, en poquísimo tiempo.Hace ya un tiempo que está muy cerca de ello.

Por eso Gallant advirtió: “Israel utilizará todos los medios a nuestra disposición para impedir un Irán nuclear”.

Y agregó una exhortación más que clara: “Lo mismo se espera de la comunidad internacional”.





No sólo la amenaza nuclear



Hablando en Atenas, ante su par griego, era más que oportuno-y justificado- que Gallant destaque la cooperación de Inteligencia entre ambos países, que recientemente hizo posible precisamente detener a dos terroristas enviados por las Guardias Revolucionarias iraníes a atacar israelíes en Grecia.

Y agregó: “Ese no fue el único ataque frustrado. De hecho, Irán ha lanzado una campaña global de terrorismo bajo el comando directo de su líder”. Según Gallant, han sido identificados esfuerzos en este sentido tanto en Grecia como en Alemania, Reino Unido, Chipre y otros países. “La cooperación de Defensa e Inteligencia internacional es clave”, recalcó Gallant.



Tras asegurar que Irán ha estado en los últimos meses detrás de amenazas a Israel desde Gaza, Libano, Siria y Judea y Samaria, recalcó que Irán “apoya, financia, entrena y equipa a grupos terroristas a lo largo y ancho de Oriente Medio y del mundo”. Gallant dejó en claro que Israel sabe muy bien que en los últimos seis meses, Irán ha estado enviando a Siria semanalmente aviones con armas destinadas a ser utilizadas en atentados terroristas.

“El régimen sirio debe ser consciente que las Fuerzas de Defensa de Israel responderán con fuerza a cualquier ataque lanzado desde su territorio”, recalcó Gallant. “No permitiremos que Irán establezca poder militar en Siria o que construya una carretera para la transferencia de armas avanzadas a Líbano”.

Y combinando, sin mencionarlo directamente, el escenario regional con la situación interna en Israel, al proseguir las manifestaciones contra el gobierno, Gallant recalcó su mensaje a los enemigos de Israel, más que nada a los terroristas palestinos que esta semana dispararon numerosos cohetes hacia la población civil israelí: “No se equivoquen al juzgar la fortaleza y unidad de nuestra nación”.