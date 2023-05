Trayendo a los grandes chefs a nuestra cocina

Steve Avery está trayendo a los mejores chefs del mundo a miles de cocinas caseras.

Tiene la misión de compartir sus secretos con cocineros comunes, que están hartos de buscar en Internet recetas que podrían ser geniales. Y podría ser terrible.

YesChef es una plataforma de educación en línea que actualmente presenta la sabiduría culinaria de siete chefs.





Los resultados están bellamente producidos, altamente informativos y preocupantemente adictivos.



“Venimos de una narrativa de estilo documental en la pared. Y eso les permite ser realmente naturales, y de nuestra parte tener la producción de mejor calidad y la mejor experiencia para el usuario final”, dice Avery.



“Realmente les hacemos muchas preguntas detrás de la cámara, para que verbalicen los secretos detrás de su técnica, habilidades o método”.



Fue un gran desafío reclutar a los primeros chefs, dice Steve, quien conoce bien el mundo de las empresas emergentes, pero no tenía experiencia profesional ni en la televisión ni en la cocina.





“Son chefs increíbles, su tiempo es muy valioso y solo somos una pequeña empresa emergente israelí”, le dice a NoCamels. “No tengo ninguna experiencia formal en producción o en chefdom (el estado de ser un chef).



“Pero logré convencer a un puñado basándome en la visión, que era crear la primera base de conocimientos, donde reunimos a los chefs más importantes que realmente han hecho del mundo de la comida lo que es hoy, y los ponemos juntos bajo un mismo techo.”



Las tornas ahora han cambiado, dice. “Los chefs ahora vienen a nosotros. Al principio, estaba lanzando una idea, estaba lanzando un sueño. Pero ahora los chefs pueden ir a nuestro sitio web, pueden ver nuestro talento, pueden ver el contenido y quieren ser parte de él”.



Entre los presentados hasta ahora se encuentran Francis Mallmann, célebre chef, autor y restaurador argentino; la chef, panadera y autora estadounidense Nancy Silverton; el chef, panadero y educador israelí Erez Komarovsky; el carnicero italiano Dario Cecchini; y Edward Lee, el célebre chef, autor y restaurador nacido en Brooklyn.



YesChef está dirigido a cualquier persona que cocina y quiere cocinar mejor.



“Esta no es una experiencia pasiva”, dice Avery. “En realidad estás mirando, vas a la cocina, estás cocinando, regresas, estás mirando un poco más. Vas enjuagando y repitiendo. Puede tomar algunos meses completar una clase, porque realmente hay mucho contenido.



“Cada clase que producimos tiene alrededor de seis horas y media de contenido y eso incluye un documental de 50 minutos. Es una película que creamos y producimos nosotros mismos que realmente te lleva a un viaje con el chef.



“A eso le siguen unas 20 lecciones en la cocina, para aprender sus recetas, técnicas y habilidades. Llegas al final de cada clase, aprendiendo a cocinar como ese chef, cómo hacer su comida, cómo recrearla para tu familia y amigos.



“Pero también estás empoderado por las historias, la cultura, la historia detrás de esa comida. No se trata solo de las recetas”.



Como entusiasta aficionado a la cocina, Avery estaba desilusionado con lo que Internet tenía para ofrecer.



“Las recetas fueron una de las primeras cosas que la gente compartió en línea, desde principios de los 90. Cualquiera podía subir la receta de tarta de manzana de su abuela y [Internet] pronto se inundó con contenido de baja calidad.



“Pregúntele al cocinero casero promedio hoy cómo encuentra recetas y le dirá que visitó 10 sitios diferentes, vio 10 videos diferentes de YouTube y terminó ‘Frankensteining’ su propia versión”, dice.



“Es irónico considerando que no solo tenemos un hogar, sino un sitio de suscripción premium dedicado para música, meditación, spinning, todas estas otras cosas que son realmente importantes para nosotros en la vida, pero la cocina de alguna manera se ha olvidado”.



Se inspiró, en parte, en Masterclass, la plataforma de aprendizaje en línea donde puedes aprender a patinar con Tony Hawk, a cantar con Christina Aguilera, a hacer cine con Martin Scorsese y a fotografiar con Annie Leibovitz.



“Cuando llegó Masterclass, tomé la clase de cocina de Gordon Ramsay y pensé que sería una gran oportunidad para aprender de uno de los mejores.



“Ahora no quiero criticar a Masterclass. Creo que ha hecho algo fenomenal, pero no creo que funcione para la comida y la cocina, porque no es un enfoque académico.



“El enfoque de YesChef es realmente la fusión entre las clases de video en línea con la narración documental. Lo que estamos haciendo es un enfoque de narración documental de Chef's Table".



Él dice que cada clase es única. “No tenemos un formato para producir nuestro contenido. Tenemos una infraestructura, tenemos una metodología que permite que cada clase sea realmente independiente como su propia experiencia independiente.



“Parte del problema con plataformas como Masterclass, que tienen un formato de molde, es que se vuelve muy aburrido muy rápido.



“En YesChef ves a Asma Khan en Calcuta, India, con la música, el ambiente, la comida, las vibraciones. Te sientes como si estuvieras en la India y queremos sumergirte en ese mundo.



“Pero luego, ya sabes, irás a Jamaica la próxima semana con Kwame Onwuachi y te sentirás como si estuvieras en el Caribe. Y es una experiencia muy diferente. Y hacemos eso en todos los ámbitos para cada nueva clase que producimos.



“El mundo tiene suficientes sitios web de recetas. YesChef se trata de enseñarte cómo convertirte en un cocinero increíble en casa y hacerlo a escala global”.



“La mayoría de las personas en el mundo nunca conocerán a estos chefs ni siquiera irán a los restaurantes. Podemos brindarle acceso al chef y su vida de conocimientos y experiencias, y enseñarle cómo recrear su comida en casa”.



He estado viendo algunas lecciones y hasta ahora he aprendido, entre muchas otras cosas, que debo hacer mis empanadas con manteca de cerdo (lo siento, soy kosher y vegetariano), y debo usar un mazo y un mortero (NO un procesador de alimentos) para triturar garbanzos para hummus.



Estoy mejorando, aunque lentamente, y estoy seguro de que los suscriptores más antiguos han llegado a pasos agigantados. Entonces, ¿qué pasa con el propio Avery? “Antes de YesChef, tenía un puñado de platos, o ya sabes, recetas a las que acudiría, ese tipo de cosas”, dice.



Ahora, tras sumergirse en el mundo de la comida, admite con modestia que es “fenomenal”.